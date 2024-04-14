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樂在其中／讀書寫字度餘生

花千樹

近年來，AI(人工智慧)興起，烏俄戰爭逾兩年猶未平息，新冠肺炎疫情漸止息，旅遊興起卻飛安頻傳，這世界充滿挑戰和不安。

離開職場開始退休生活，整理文具時發現留存原字筆、鋼珠筆多達六、七支；另同事贈別有兩支萬寶龍筆，筆記本更多。這些筆不寫會硬掉，很可惜。先挑那最名貴的萬寶龍筆啟用，開始在筆記本上抄寫些古詩詞。之所以先挑好的筆寫，是因為人之常情，對於贈送的名筆因珍惜不捨書寫而硬壞了，所以我記取了。

另一的寫字誘因是，退休後精神狀態鬆弛總有一些莫名的病痛，曾看過一則報導說，寫字可以治病。其實寫字專注也就定心安神，說能治病，猶如「治病不蘄三折肱」吧。

寫字也悟出道理，下筆於撇、捺之間總有不合意。這方寸之間的遺憾，就如作家余秋雨說人生的得失。

在職時，料知退休之後，仰賴有限的年金和老妻過活，無力旅遊，僅能在家生息，悠長的餘命歲月勢必以閱讀排遣，所以早利用書展時購買特價的書囤積。我鎖定兩類書，一是文藝類古老從《紅樓夢》、《鏡花緣》、《城南舊事》、《京華煙雲》到近代《文化苦旅》、《海水正藍》等；另外是財經類的書，因我對「經濟學」很著迷。

寫字原意本是讓筆不浪費，無意間寫出了興趣。文藝的書間有美好的詩詞，財經類較深奧的理論，為考究、理解作成有系統的筆記，潛心投入讀書寫札記過程中，深深體會蘇轍說的：「早歲讀書無甚解，晚年省事有其功」欣喜。

而寫筆記原僅是心得，無意中看了新聞，有位高中女學生很用心將她讀書筆記，在網上販售出奇的熱賣。細看其筆內容從重點、心得及觸類旁通充實，以手工書寫簡直如印刷之精美，觸動我見賢思齊的心。我的筆記當然無法與之比美，唯書寫整齊內容鉅細靡遺，孤芳自賞翻閱自己努力所作筆記，頗覺自豪。

年前有則外電報導，義大利籍女太空人薩曼薩．克里斯多福在國際太空站上執勤，工作之餘從太空拍攝地球的影片，配以王羲之《蘭亭集序》中的一段話：「仰觀宇宙之大，俯察品類之盛，所以遊目騁懷，足以極視聽之娛，信可樂也。」瑰麗的影像附加優雅的古文的影片，在她推特上發表後，一時成為國際外交界熱門的話題。一位外國女子從幾千年的浩瀚古籍中，撈得這麼熨貼合宜的一段文字，其熱愛中華文化的心，常縈繞讓我感動不已。

晚景的我沒錢沒膽，只能寄情讀書寫字，也藉此忘卻世事的紛擾。

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