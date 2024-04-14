大仁說財經／巴菲特買台積？愚人節玩笑變造謠

網紅摩股史塔克在臉書貼出彭博報導的「新聞」，指股神巴菲特全數買回台積電的持股，事後才道歉，表示是愚人節玩笑。(記者鄭超文／攝影)

台灣一名財經網紅在4月1日愚人節撰寫「巴菲特 買回台積電 股票」的假消息，並以彭博（Bloomberg）新聞報導的名義發布，假消息被部分台灣財經媒體、財經專家誤信引用，儘管這名網紅隨後公開道歉，但台灣金管會官員表示，已收到投資 人陳情，並要證交所啟動監視查核，若查有不法，依法最重可關十年，得併處最高2億元台幣（約648萬美元）罰金。

而這名網紅隨後也在2日凌晨連發兩則道歉啟事，表示他是開愚人節玩笑，因此寫了一篇巴菲特買台積電的文章並送到AI進行翻譯成英文。

這名網紅說，在這期間他並沒有任何交易行為，且追溯前一個月內也沒有任何持股與ETF曝險於台積電，而這篇貼文的發布與他自己及身邊任何有人都沒有任何對價與營利關係。

不過，台灣金管會證期局副局長黃厚銘表示，的確已收到投資人的陳情資料，已督導證交所啟動監視查核，證交所將依規定來辦理，維護投資大眾權益。

黃厚銘說，現行股市的查核機制由證交所或櫃買中心進行，若發現有人以網路留言或其他方式提出不實資訊，就會依照證交法第155條第1項第6款列出的「意圖影響集中市場有價證券交易價格，而散布流言或不實資料」不法情事，由證交所移送給檢調，再依證交法第171條規定懲處，若屬實將處3年以上、10年以下有期徒刑，併科新台幣1000萬元（約32.4萬美元）以上、2億元（約648萬美元）以下罰金。