醫藥／胃食道逆流 養成5大正確生活習慣 有助改善

胃食道逆流平均每四人就有一人有此毛病，建議患者吃飯要細嚼慢嚥、定時定量，每餐吃七、八分飽。（圖 /123RF）

總是在吃完飯後，感到胸口一陣灼燒熱痛？胃食道逆流是現代人常見問題，平均每四人就有一人有此毛病，主要症狀有火燒心、胃酸逆流，有些人還會伴隨喉嚨卡卡、慢性咳嗽、吞嚥困難等。除了吃胃乳片、制酸劑等胃藥外，透過飲食調整和養成正確的生活習慣，也有助改善。

1.避免吃太甜食物

甜食會促使胃酸分泌，讓胃賁門括約肌變鬆弛；賁門括約肌沒有力量，就不能有效隔開胃與食道，一旦打嗝，胃酸就容易向上逆流。因此，有胃食道逆流症狀的人，平時應避免吃糯米、糕餅、巧克力等甜點；正處在發作期的人，建議先避掉太甜、太酸的水果，如柳丁、橘子、番茄、鳳梨等。

2.少吃麵粉類食物

麵粉類食物屬於精緻糖類，除了容易刺激胃酸分泌外，麵粉的麩質在腸胃道，因為有膨脹的特性，會延長胃排空的時間，吃太多容易導致胃酸逆流到食道，建議麵類、麵包、饅頭、餅乾等，都要少吃。

3.避免高油、高脂肪食物

脂肪會延長胃排空時間，容易讓下食道括約肌鬆弛，增加胃酸逆流的風險，包含五花肉、三層肉、奶油、肉湯、油炸及油煎的食物都應避免食用。雞肉脂肪含量低，建議要去皮（皮是脂肪含量最高的部位），且用蒸、燉煮，取代煎或炸的料理方法。

4.施行飯水分離法

吃飯時配湯湯水水會沖淡胃酸，於是胃會分泌更多胃酸、花更多時間消化食物；湯湯水水還會使胃的食物容積變大，加重胃食道逆流機率。腸胃功能較差的人，建議可以施行飯水分離法，乾食（飯、菜、肉等）與濕食（湯、水、果汁）分開，兩者進食時間間隔一小時以上。

5.吃東西細嚼慢嚥