我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華婦持旅遊簽證來美帶孫 海關質疑打黑工

聯合航空取消3架美國-中東班機 法航14日停飛以色列

醫藥／胃食道逆流 養成5大正確生活習慣 有助改善

陳詩婷
胃食道逆流平均每四人就有一人有此毛病，建議患者吃飯要細嚼慢嚥、定時定量，每餐吃七、八分飽。（圖 /123RF）
胃食道逆流平均每四人就有一人有此毛病，建議患者吃飯要細嚼慢嚥、定時定量，每餐吃七、八分飽。（圖 /123RF）

總是在吃完飯後，感到胸口一陣灼燒熱痛？胃食道逆流是現代人常見問題，平均每四人就有一人有此毛病，主要症狀有火燒心、胃酸逆流，有些人還會伴隨喉嚨卡卡、慢性咳嗽、吞嚥困難等。除了吃胃乳片、制酸劑等胃藥外，透過飲食調整和養成正確的生活習慣，也有助改善。

1.避免吃太甜食物

甜食會促使胃酸分泌，讓胃賁門括約肌變鬆弛；賁門括約肌沒有力量，就不能有效隔開胃與食道，一旦打嗝，胃酸就容易向上逆流。因此，有胃食道逆流症狀的人，平時應避免吃糯米、糕餅、巧克力等甜點；正處在發作期的人，建議先避掉太甜、太酸的水果，如柳丁、橘子、番茄、鳳梨等。

2.少吃麵粉類食物

麵粉類食物屬於精緻糖類，除了容易刺激胃酸分泌外，麵粉的麩質在腸胃道，因為有膨脹的特性，會延長胃排空的時間，吃太多容易導致胃酸逆流到食道，建議麵類、麵包、饅頭、餅乾等，都要少吃。

3.避免高油、高脂肪食物

脂肪會延長胃排空時間，容易讓下食道括約肌鬆弛，增加胃酸逆流的風險，包含五花肉、三層肉、奶油、肉湯、油炸及油煎的食物都應避免食用。雞肉脂肪含量低，建議要去皮（皮是脂肪含量最高的部位），且用蒸、燉煮，取代煎或炸的料理方法。

4.施行飯水分離法

吃飯時配湯湯水水會沖淡胃酸，於是胃會分泌更多胃酸、花更多時間消化食物；湯湯水水還會使胃的食物容積變大，加重胃食道逆流機率。腸胃功能較差的人，建議可以施行飯水分離法，乾食（飯、菜、肉等）與濕食（湯、水、果汁）分開，兩者進食時間間隔一小時以上。

5.吃東西細嚼慢嚥

腸胃有毛病的人通常是急性子，進食又快又急。食物若沒有經過牙齒的磨碎、與口水的澱粉酶充分混和，進到胃可是一大負擔。胃只有大量分泌胃酸和延遲消化排空時間，才能將狼吞虎嚥的飯菜消化掉。久而久之，分泌過多的胃酸就容易釀成胃食道逆流。建議胃食道逆流患者吃飯要細嚼慢嚥、定時定量、每餐吃七、八分飽，以免對胃造成負擔。(作者為台灣康寧醫院營養師)

胃食道逆流的飲食及生活原則(資料來源／陳詩婷提供)
胃食道逆流的飲食及生活原則(資料來源／陳詩婷提供)

上一則

養生／咖啡何時喝？喝多少？請看科學答案

下一則

醫藥／疝氣未治療 小心網膜或腸子卡進去 器官壞死

延伸閱讀

乾眼症困擾 停經婦女風險高 慎防角膜破皮

乾眼症困擾 停經婦女風險高 慎防角膜破皮
黑咖啡日喝1000ml 心如針刺 結果不是心臟病

黑咖啡日喝1000ml 心如針刺 結果不是心臟病
德州、堪薩斯牛奶驗出禽流感 但供應無虞

德州、堪薩斯牛奶驗出禽流感 但供應無虞
名廚也愛 這牌奶油剛在世界大賽奪冠

名廚也愛 這牌奶油剛在世界大賽奪冠

熱門新聞

美國每年約有五萬人確診罹患帕金森氏症，是僅次於阿茲海默症，為全球第二常見的慢性中樞神經系統退化性疾病，目前全球約有800多萬人口罹患此病。（圖／123RF）

封面故事／他動手術 甩掉帕金森

2024-04-07 14:05
小紅書成為美國年輕人「听劝」（聽勸）時尚指南。（取材自小紅書）

美國現象／小紅書成年輕人生活指南

2024-04-07 02:24
擁有混血外表的鄭艷麗1990年代以性感著稱。（取材自豆瓣電影）

娛樂／有曇花一現 有華麗轉身 盤點港片6豔星

2024-04-07 02:03
醫生通常根據「症狀」來判斷患者是否罹患帕金森氏症，現在從皮膚就可診斷是否罹患帕症，準確率高達93%。(圖／123RF)

封面故事／從皮膚診斷帕金森氏症 又快又準

2024-04-07 11:28
位於紐約曼哈頓八大道上的「紐約客酒店」，歷史悠久。1930年開業時，不僅是紐約市最大的酒店，也是世界第二大酒店，擁有92個電話接線員。（記者張宗智／攝影）

美國現象／法律大漏洞 租霸白住酒店5年 竟成擁有者

2024-04-07 02:23
有四種狀況可躲掉社安稅。(路透)

社安天地／4種人 不用付社安稅

2024-04-07 15:42

超人氣

更多 >
奧斯卡激出心結？李奧納多、美國隊長傳把新影帝當空氣

奧斯卡激出心結？李奧納多、美國隊長傳把新影帝當空氣
在好市多狂退貨有1種嚴重後果 理財專家：別濫用規定

在好市多狂退貨有1種嚴重後果 理財專家：別濫用規定
洛縣華人急診 苦等逾10小時 抽血扎針十餘次

洛縣華人急診 苦等逾10小時 抽血扎針十餘次
紐約市1周6青少年上下學路上失蹤 分布全市各區

紐約市1周6青少年上下學路上失蹤 分布全市各區
全美僅14州居民 能在年收入7.5萬元以下買到中價位房

全美僅14州居民 能在年收入7.5萬元以下買到中價位房