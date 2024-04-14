娛樂／梅根推家居品牌 IG影片耍神祕

梅根推出新品牌「美國里維耶拉果園」，但官方平台上僅展示品牌拼貼圖片，對產品無任何內容或說明。（取材自Instagram）

英國哈利 王子（Prince Harry）的妻子梅根 （Meghan Markle）早前透過社群媒體Instagram發行新品牌「美國里維耶拉果園」（American Riviera Orchard），但短短的15秒影片卻讓人霧裡看花、摸不著頭緒，不知道這位英國薩塞克斯公爵夫人（The Duchess of Sussex）葫蘆裡賣什麼藥？

「美國里維耶拉果園」官方Instagram發布一段15秒影片，所有畫面都採用復古的古銅色調並刻意模糊化處理，開場是一雙手插著玫瑰花和繡球花，隨後梅根穿著削肩白色上衣，在南加州 的住宅廚房裡烹飪；接著畫面切換到遠景，可見她換上黑色禮服站在莊園門口，停了幾秒影像便結束。

NEW: The Duchess of Sussex launches her new lifestyle blog ‘American Riviera Orchard’ the evening her husband and brother-in-law are expected to honour the legacy of their late mother, Princess Diana.



🎥 Instagram / americanrivieraorchard pic.twitter.com/Dfbv86ERCI — Cameron Walker (@CameronDLWalker) 2024年3月14日

美國里維耶拉果園的官方網站也只有單一頁面，展示以金色書寫體構成的商標及公司位置加州蒙特斯托（Montecito），僅有讓訪客留下電子郵件以接收品牌與產品新訊息通知的註冊欄位、官方Instagram連結與版權說明。

葫蘆裡賣什麼藥?

英國與美國媒體透過商標申請資料，推敲梅根的新品牌內幕，發現這間公司主要販售廚房用具、抹醬果醬等食品、生活用品和食譜。

眾生相雜誌（People Magazine）報導，梅根今年2月2日向「美國專利商標局」（U.S. Patent and Trademark Office）提交「American Riviera Orchard」（美國里維耶拉果園）的商標申請審查，並在「商品和服務」欄位下方列出多項商品，如該商標隸屬零售商店，提供食譜、餐具，以及「令人印象深刻的多種果醬」。

果醬清單品項多元，包括果凍、果醬、帶皮果醬和水果蜜餞，另有橘子醬、食用油脂、蔬菜抹醬、豆類抹醬、堅果醬、水果與堅果醬、大蒜醬、芝麻醬、乳製品抹醬，以及堅果奶油和水果奶油等。

此外，長長的廚具商品清單包括：餐具、刀叉湯匙、可下載的電子或紙本印刷的烹飪書和食譜書、餐具性質的咖啡和茶具、上菜用具、醒酒玻璃瓶、擺設用的餐桌、盛裝食物的餐具、充電器、桌卡夾、飲料杯、紡織桌布、餐桌墊、桌巾、餐巾環、禮物包裝織布等。

有趣的是，美國里維耶拉果園在「零售店服務」品項羅列食品、書籍、餐具和餐桌用品、桌布和餐具，另在「線上零售店服務」列舉食品、飲料、書籍和餐具。這表示該公司的產品可能不只有網購通路，也有機會在實體店鋪上市。

商標申請資料顯示，上述資料的業主位址都是在比佛利山莊（Beverly Hills）的「媽媽最知道有限公司」（Mama Knows Best, LLC）。

命名由來 致敬全家落腳處

紐約時報（NYT）報導，哈利夫婦2020年卸下王室職務後，移居加州蒙特斯托（Montecito），落腳聖塔芭芭拉市（Santa Barbara）東緣的一處富裕飛地，脫口秀天后歐普拉溫芙蕾（Oprah Winfrey）、知名脫口秀節目主持人艾倫狄珍妮（Ellen DeGeneres），以及樂壇天后凱蒂佩芮（Katy Perry）都有在當地購置房產。

眾生相雜誌分析，「美國里維耶拉果園」的命名由來似乎與梅根及哈利在美國落地生根的生活日常息息相關，藉此向梅根、哈利、4歲兒子亞契（Archie）和2歲女兒莉莉貝（Lilibet）居住的加州聖塔芭芭拉致敬。

里維耶拉原本是指法國尼斯（Nice）與義大利拉斯佩齊亞（La Spezia）之間、地中海沿岸著名的避寒勝地。「旅遊與休閒」（Travel & Leisure）雜誌指出，聖塔芭芭拉過去百年來一直被譽為「美國的里維耶拉」（American Riviera），當地氣候溫和、風景優美、餐酒文化多元，且有許多歐式建築。

美國里維耶拉果園是梅根和哈利多方創業的其中一項投資，兩夫妻過往的商業活動包括2023年結束與Spotify的播客（podcast）節目夥伴關係，以及與串流媒體Netflix（網飛）的多年協議。

Netflix於2022年推出紀錄片「哈利和梅根」（Harry & Meghan），透過精心規畫的視角，讓觀眾一窺哈利一家人卸下王室包袱後，移居美國的生活。

英國哈利王子夫婦在Netflix紀錄片「哈利和梅根」中分享生活點滴。（取材自IMDb）

梅根曾在紀錄片中說道：「我從來都不是那種只做一件事的人，我想我的『The Tig』網站就是這樣誕生的。The Tig綜合時尚消息、大量食物和旅行資訊，那些都是我個人喜歡的內容。」梅根形容，「The Tig不僅是種嗜好，也是一門非常成功的生意」。

2014年到2017年，梅根透過她的生活部落格「The Tig」分享時尚、旅行和烹飪資訊，並將這個部落格形容為「敏銳嗜好的樞紐」。她曾在The Tig發布雞尾酒配方，訪問目前已退役的美國網球女將小威廉絲（Serena Williams）等明星的片段，以及前往被譽為「人間樂土」的義大利阿瑪菲海岸（Amalfi Coast）旅遊建議。

梅根當年與哈利訂婚後關閉The Tig，以及她擁有300萬粉絲的個人Instagram頁面；這回梅根推出「美國里維耶拉果園」商業帳號，成為她回歸社群媒體的重要里程碑。

美國里維耶拉果園與「The Tig」有何不同仍待觀察，但不少粉絲已搶先追蹤美國里維耶拉果園的Instagram帳號。該帳號截至4月1日仍僅以九宮格的方式發布品牌圖像，就已經吸超過58萬名粉絲追蹤。

英國哈利王子（左）與梅根（右）的生活動態是媒體焦點。（取材自IMDb）

投身公益 拔擢有色人種

梅根和哈利脫離英國王室後依舊熱心公益，致力拔擢在數位領域做出改變的有色人種。他們2020年創立「阿奇威爾基金會」（Archewell Foundation），2022年攜手美國「全國有色人種促進協會」（NAACP），共同頒發「數位民權獎」（Digital Civil Rights Award），表彰在數位領域貢獻傑出的對象。

阿奇威爾基金會3月14日宣布，「演算法正義聯盟」（Algorithmic Justice League）創辦人喬伊‧布蘭維妮（Joy Buolamwini）榮獲2024年的全國有色人種促進協會-阿奇威爾基金會數位民權獎，褒揚她克服人工智慧領域種族歧視和性別偏見的倡導和研究。

這個獎項2023年頒給「The Markup」執行長納比哈賽義德（Nabiha Syed），「The Markup」是聚焦科技如何影響社會的非營利新聞媒體。