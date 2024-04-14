娛樂／「沙丘3」將完結 改編宮鬥挑戰大

保羅（左）和荃妮（右）的愛情走向在「沙丘3」中或許更有辛辣張力。（取材自IMDb）

科幻名片「銀翼殺手2049」（Blade Runner 2049）導演丹尼維勒納夫（Denis Villeneuve）自編自導的最新大作「沙丘2」（Dune: Part Two）全球熱賣，截至4月3日，全球票房已達6.28億美元。丹尼維勒納夫據傳已著手創作「沙丘3」的劇本，片名暫定「沙丘：彌賽亞」（Dune Messiah）。結合現有資訊推測，第三部的故事將圍繞宮廷陰謀哲學展開，但將面臨最大的挑戰：缺少前兩集史詩般的人物關係和動作場景後，如何在大銀幕將故事講得好看。

「沙丘」系列電影改編自法蘭克赫伯特（Frank Herbert）創作的同名鉅作，講述控制著珍貴香料資源的亞崔迪（Atreides）家族在遭遇背叛後，由人氣男星「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）飾演的繼承人保羅（Paul Atreides），決定接受命運的指引，保衛自己的家族和人民的故事。

2021年上映的首部曲和今年熱映的「沙丘2」，展示的內容大概只涉及原著六部小說的第一部，據說「沙丘3」將改編原著故事的第二集「沙丘救世主」，該名稱源自有預言能力的保羅被香料星球原住民 弗瑞曼人（Fremen）奉為「先知救世主」、「彌賽亞」。

法蘭克赫伯特於1965年至1985年一共創作了「沙丘」系列六部小說，其不僅是一部科幻經典，更是一部對人性、權力、生態等議題的深刻探討。小說反映出現實世界中存在的種種問題，如資源爭奪、權力鬥爭、生態破壞等，富有深刻社會意義。但許多書迷都不否認，第一集小說相對精采，後續的故事無法達到同樣的戲劇性高度。導演維勒納夫也說過，原著後續的系列變得愈來愈「深奧」，因此他只想改到小說第二部為止，「沙丘3」將是他創作的最後一部「沙丘」電影。

「如果我能成功拍出三部曲，那將是兒時夢想成真，」維勒納夫受訪時說，「『沙丘3』是對人們將保羅視為英雄這一事實的各種回應，而這一切並不是保羅想做的。我的改編更接近保羅的觀點，這實際上是一個寓言式警告。」

「沙丘」系列導演導演丹尼維勒納夫被譽為「科幻電影新教父」。（取材自IMDb）

對於現年56歲的導演丹尼維勒納夫來說，他深知保留原著精神的重要性，他強調：「身為電影導演，我試著盡可能地隱形。我盡力保留原著中的詩意、氛圍、色彩、氣味，以及我讀這本書時所感受到的一切，我已經盡力了。」

科幻電影新教父

丹尼維勒納夫因執導「銀翼殺手2049」、「異星入境」（Arrival，又譯「降臨」）、「沙丘」系列而被譽為「科幻電影新教父」，他醉心於拍攝科幻片，將「沙丘」拍成電影更是他12歲時就有的夢想。「沙丘2」除了票房表現驚人，口碑評分也居高不下，爛番茄新鮮度一度高達98%，遠超三年前上映並拿下六項奧斯卡 大獎的前作，有外媒稱讚為「巨大的，令人驚嘆的奇蹟」。

2017年電影「銀翼殺手2049」海報。（取材自IMDb）

丹尼維勒納夫認為這部小說最酷的地方之一是主角騎沙蟲的橋段，「讀是一回事，看電影又是另一回事，我必須要在大銀幕上定義和創建如何騎沙蟲的方法和技術。」因此他親自編寫並繪製了駕馭方法，向工作人員解釋弗雷曼人是如何騎在沙蟲上，讓它看起來盡可能真實。「另外，我想在真實的陽光下，在一個看起來像蟲子的結構上進行拍攝，我們劇組花幾個月反覆試驗，才拍出了這樣的效果，它比我過去拍過的特效片段都要複雜得多。」

他說，拍攝「沙丘」系列是導演生涯中首次重新審視一個宇宙，求新求變的他要求「沙丘2」所有的場景都是新的，因此需要重新設計片中新的交通工具和新的環境。他形容劇組的創造力令他大為驚嘆，「他們為『沙丘2』所帶來的新設計元素讓我大吃一驚，其中我最喜歡一個設定就是『飛鳥穴』，洞穴雕刻在岩石上，可供鳥兒築巢，這就像是弗雷曼人的避難所，我覺得非常有詩意，也是我見過的最美的場景之一。」

相較於第一部，主角保羅的心理變化在「沙丘2」中更為複雜，「甜茶」提摩西夏勒梅一直是維勒納夫心目中扮演男主角的演員首選：「他有著貴族般的特質，你能從他的眼神中感受到強烈的智慧，而且他在銀幕上看起來非常年輕，我需要他的年輕、坦率、脆弱，他就是那個在身份中掙扎、試圖找到自身位置的年輕人。」

導演丹尼維勒納夫（前左）和男主角提摩西夏勒梅（前右）在「沙丘2」拍攝現場。（取材自豆瓣電影）

丹尼維勒納夫對於再次與他合作非常感動，「他變得更有自信了，身為男主角，提摩西學習如何在這樣一部大製作中找到自己的表演重心，我為他在鏡頭前有力的變化而感到非常自豪。他塑造的保羅，讓我看到了一個男孩到一個黑暗人物的演變，他無時無刻都在打動我。」同時，他同樣盛讚女主角千黛亞（Zendaya）的表現，丹尼維勒納夫說：「她是一位令人驚嘆、震撼、令人難以置信的演員，能用極少的戲分表達出無比豐富的情感。她的演技非常精準，充滿力量。」

貼近原著 娛樂性將大減

如果結合原著「沙丘救世主」和現有劇情，來猜測電影「沙丘：彌賽亞」，故事發展將設定在「沙丘2」結束的12年後，講述皇帝保羅的統治生活，以及他與佛蘿倫絲普伊（Florence Pugh）飾演的妻子伊若琅公主（Princess Irulan）和千黛亞飾演的妃子荃妮（Chani）的關係。保羅在前兩部電影中所擔心的暴力聖戰，如今已經煙消雲散，他正在努力應對一個推翻他皇帝地位的陰謀，同時希望能生下一個繼承人。這個故事主要集中在幾個家族展開的宮廷鬥爭上，感覺像是「電視版」的沙丘，而不是「電影版」的沙丘。

「沙丘2」初登場的伊若琅公主將在下一集扮演關鍵角色。（取材自IMDb）

另外，小說後續的故事也缺少像「沙丘2」中，由奧斯汀巴特勒（Austin Butler）飾演的大反菲得-羅薩（Feyd-Rautha）來推動敘事，而蒙上「先知」、「彌賽亞」外衣的保羅在「神性」與「人性」之間的懷疑與掙扎，都將放大劇情上的「非娛樂化」。

維勒納夫只有打破原著的保守敘事，用自己擅長的瑰麗視角和哲學思辨來進行二次創作，才能將「沙丘」這部「講述失敗者的史詩」在大銀幕上轉化成既熟悉而又陌生的奇幻世界。畢竟「沙丘」系列與其說是一部科幻電影，不如說是一場基於科幻元素的宗教政治的未來世界猜想。

可以看出，維勒納夫目前在「沙丘」系列改編上一直非常忠實於原著，他改編的方法是找到角色和故事的精華，然後刪除其餘部分，而不是做出重大改變。但「沙丘3」卻面臨一個有趣的創作困境：改編得愈忠實，故事就愈不可能在銀幕上引人注目，導致這部電影的娛樂性不能與前兩部相比。

但這並不是暗示「沙丘3」一定會變弱、不好看，畢竟前兩部電影已成功展現精采敘事技巧和視效震撼。相對於氾濫的「超級英雄」電影視效轟炸，維勒納夫在特效的運用上可以用「克制但雋永」來形容，而他在片中對音樂和光線魔術般地運用，更令影片獨具藝術魅力。

「沙丘2」導演丹尼維勒納夫在片中對光線的運用出神入化。（取材自豆瓣電影）

況且，還有很多布下的棋子沒有發威，比如傑森摩莫亞（Jason Momoa）飾演的鄧肯（Duncan）如何「復活」、伊若琅公主逐漸黑化等，這些閃光元素都在等待發揚光大。維勒納夫和劇本創作團隊堅信，為了將「沙丘3」的續篇地位提升到像「魔戒三部曲：王者再臨」The Lord of the Rings: The Return of the King）的爽度，而非「教父3」（The Godfather Part III）那種刻意營造的高度。「沙丘3」需要表現一定程度的適應、靈活和創造性，將原著中對宿命論和時間秩序的窺探、對宗教與科技的解構等，合理地用鏡頭語言加以藝術解析。

其實「沙丘2」中荃妮的人設相對於原著的逆來順受，在片中被改編得較符合現代人美學。她個性更獨立，當她看破保羅假死復生的「神棍」行徑後隨手賞出耳光、結尾她唾棄保 羅為了政治利益聯姻而不顧她感受的行為憤而離去等，絕對會令「沙丘3」在愛情戲分上充滿辛辣張力。

（取材自新京報）