我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華婦持旅遊簽證來美帶孫 海關質疑打黑工

聯合航空取消3架美國-中東班機 法航14日停飛以色列

料理功夫／泰式炒麵

草田維
泰式炒麵
泰式炒麵

小孩子都喜歡帶有甜味的食物，泰式炒麵的酸、甜、鹹豐富滋味會讓平時食量小的孩子胃口大開。

材料：麵條、蝦、豆皮、紅蘿蔔、洋蔥、紅椒、美生菜。

調味料：魚露、醬油、檸檬汁、糖。

泰式炒麵材料
泰式炒麵材料

做法：

1.蝦去殼和腸泥，用鹽、酒、太白粉拌勻，放進冰箱醃15分鐘。

2.豆皮和青菜都切成絲。

3.麵條用熱水煮熟，瀝乾，備用。

4.先用大火把豆皮炒到金黃色，發出香味。再依續炒蝦仁和青菜。

5.最後加入煮熟的麵條，加入所有的調味料拌勻即成。

小叮嚀：

1.豆皮可以換成炸豆腐。

2.青菜可以換成豆芽、韭菜或是家裡冰箱裏現有的青菜。

3.蛋打散，炒熟，弄碎，加進去也很好。

4.如果家人對蝦子過敏，也可以干貝、花枝或其他海鮮、肉類取代蝦仁。

5.醬油不要加太多，如果有淡醬油更好。

6.也可把麵條換成河粉，就變成泰式炒河粉。

★世界周刊廣徵天下各家廚藝祕笈

歡迎充滿創意的中西料理、點心烘焙、獨家私房菜等食譜投稿，讓你大展廚藝：

1.除了材料、作法外，請提供做菜關鍵或小叮嚀。

2.請附料理過程及成品照片檔至少4張，畫素至少要300萬以上，勿使用濾鏡。

3.投稿請至email：[email protected]

4.來函請附中英文姓名、電話、稿費寄送地址、稿費支付抬頭，請留底稿，不論來函刊出與否，恕不退件。請勿一稿兩投，編者有權刪節。

5.本報系海內外各報紙相關版面或世界日報新聞網得選用刊登，並收錄於聯合知識庫(udndata.com)。

6.嚴禁抄襲、一稿兩投，違者將永不錄用。

食譜 世界日報

上一則

料理功夫／沙茶醬炒海鮮

下一則

料理功夫／糖醋茄子

延伸閱讀

地震第一時間不跑竟去打開冰箱？ 謝忻解密原因

地震第一時間不跑竟去打開冰箱？ 謝忻解密原因
纖細但仍有咬勁 煮出完美天使麵這樣做

纖細但仍有咬勁 煮出完美天使麵這樣做
料理功夫／養生山藥糕

料理功夫／養生山藥糕
料理功夫／沙茶豆腐鴨血炒酸菜碎肉

料理功夫／沙茶豆腐鴨血炒酸菜碎肉

熱門新聞

美國每年約有五萬人確診罹患帕金森氏症，是僅次於阿茲海默症，為全球第二常見的慢性中樞神經系統退化性疾病，目前全球約有800多萬人口罹患此病。（圖／123RF）

封面故事／他動手術 甩掉帕金森

2024-04-07 14:05
小紅書成為美國年輕人「听劝」（聽勸）時尚指南。（取材自小紅書）

美國現象／小紅書成年輕人生活指南

2024-04-07 02:24
擁有混血外表的鄭艷麗1990年代以性感著稱。（取材自豆瓣電影）

娛樂／有曇花一現 有華麗轉身 盤點港片6豔星

2024-04-07 02:03
醫生通常根據「症狀」來判斷患者是否罹患帕金森氏症，現在從皮膚就可診斷是否罹患帕症，準確率高達93%。(圖／123RF)

封面故事／從皮膚診斷帕金森氏症 又快又準

2024-04-07 11:28
位於紐約曼哈頓八大道上的「紐約客酒店」，歷史悠久。1930年開業時，不僅是紐約市最大的酒店，也是世界第二大酒店，擁有92個電話接線員。（記者張宗智／攝影）

美國現象／法律大漏洞 租霸白住酒店5年 竟成擁有者

2024-04-07 02:23
有四種狀況可躲掉社安稅。(路透)

社安天地／4種人 不用付社安稅

2024-04-07 15:42

超人氣

更多 >
奧斯卡激出心結？李奧納多、美國隊長傳把新影帝當空氣

奧斯卡激出心結？李奧納多、美國隊長傳把新影帝當空氣
在好市多狂退貨有1種嚴重後果 理財專家：別濫用規定

在好市多狂退貨有1種嚴重後果 理財專家：別濫用規定
洛縣華人急診 苦等逾10小時 抽血扎針十餘次

洛縣華人急診 苦等逾10小時 抽血扎針十餘次
紐約市1周6青少年上下學路上失蹤 分布全市各區

紐約市1周6青少年上下學路上失蹤 分布全市各區
全美僅14州居民 能在年收入7.5萬元以下買到中價位房

全美僅14州居民 能在年收入7.5萬元以下買到中價位房