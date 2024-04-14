泰式炒麵

小孩子都喜歡帶有甜味的食物，泰式炒麵的酸、甜、鹹豐富滋味會讓平時食量小的孩子胃口大開。

材料：麵條、蝦、豆皮、紅蘿蔔、洋蔥、紅椒、美生菜。

調味料：魚露、醬油、檸檬汁、糖。

泰式炒麵材料

做法：

1.蝦去殼和腸泥，用鹽、酒、太白粉拌勻，放進冰箱醃15分鐘。

2.豆皮和青菜都切成絲。

3.麵條用熱水煮熟，瀝乾，備用。

4.先用大火把豆皮炒到金黃色，發出香味。再依續炒蝦仁和青菜。

5.最後加入煮熟的麵條，加入所有的調味料拌勻即成。

小叮嚀：

1.豆皮可以換成炸豆腐。

2.青菜可以換成豆芽、韭菜或是家裡冰箱裏現有的青菜。

3.蛋打散，炒熟，弄碎，加進去也很好。

4.如果家人對蝦子過敏，也可以干貝、花枝或其他海鮮、肉類取代蝦仁。

5.醬油不要加太多，如果有淡醬油更好。

6.也可把麵條換成河粉，就變成泰式炒河粉。

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