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日食遊客湧入 紐約上州、印州等宣布緊急狀態 手機網路可能中斷

編譯潘勛／綜合7日電
尼加拉瀑布是4月8日觀看日全食的熱門景點，商家擺出各式的日全食紀念T恤和商品。（歐新社）
尼加拉瀑布是4月8日觀看日全食的熱門景點，商家擺出各式的日全食紀念T恤和商品。（歐新社）

美、加東部地區8日將出現日全食天文奇景，據估500萬遊客將前來共賞，為此兩國幾個地區已頒布緊急命令，以防人多出事。

有些地區發現，當地是觀賞這次天文奇觀最好的地方，但沒準備好應付人流大批湧入，只好宣布進入緊急狀態，如此可以讓聯邦急難管理局(FEMA)有所動作，或許能夠補給到有需求的地方。

加拿大安大略省尼加拉瀑布市(Niagara Falls)本周稍早就宣布緊急狀態，採先發制人動作，當地是北美風景指標區，據估會有100多萬旅客到當地躬逢其盛。

這是1979年以來安大略省首次再現日全食，當地被宣布為最佳觀景場地之後，遊客紛紛開始訂班機，制定旅遊計畫。

尼加拉瀑布是4月8日觀看日全食的熱門景點，預計將有數萬人湧進美加邊界的瀑布區。（...
尼加拉瀑布是4月8日觀看日全食的熱門景點，預計將有數萬人湧進美加邊界的瀑布區。（歐新社）

美國印地安納州上周便由州長霍爾康(Eric Holcomb) 宣布全州進入緊急狀態，認為會有數十萬訪客前來體會這個「一生僅見」的經驗。他在州長行政命令中表示，成團的人會影響到緊急因應時間。

阿肯色全州也在日全食路徑上，州長桑德斯(Sarah Huckabee Sanders)5日也宣布緊急狀態，撥派10萬人協助商業及旅遊；她表示交通量大增可能妨礙必要的交件交貨，盼緊急狀態之宣布能舒緩那種狀況。

日全食會經過德州很多地方，所以一些地區覺得該自行宣布緊急狀態，很多人表示交通吃緊，另有必要為緊急事件做準備。這些地區也發現，要打點很多遊客實在不簡單。

紐約上州幾個郡也在日全食路徑上，例如艾薩克斯(Essex)、奧斯威戈(Oswego)、韋恩(Wayne)這三個郡。這些郡區政府都宣布緊急狀態，以應付人潮車流湧入而有危險，另手機網路也可能塞爆中斷。

WPTZ、WSYR兩地方電視台報導，緊急狀態將由6日直到10日，畢竟這幾個郡因為人潮已經堵塞。

俄亥俄州尚未正式宣布緊急狀態，但緊急行動團隊已應州長德溫(Mike DeWine)之命啟動，德溫聲明表示，雖有信心俄州當地社區做足準備，歡迎觀景的人潮湧入，但緊急行動中心進入待命，可以讓州方遇有不測可立即因應。

緊急狀態 日全食 俄亥俄州

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