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準備好追日食了嗎 備妥「求生包」車子記得加滿油

記者張聲肇／綜合報導
一名遊客在尼加拉瀑布區拍攝NASA設置的日全食倒數展示牌。（歐新社）
一名遊客在尼加拉瀑布區拍攝NASA設置的日全食倒數展示牌。（歐新社）

不想錯過4月8日那4分28秒日全食景象的人，請把車子加滿油，備妥食物和地圖資料，帶著耐心出發，一路小心。

今年從德州到緬因州日食帶的小村鎮，記取2017年的教訓，通知沿路加油站備齊「車糧」、置妥臨時廁所，有些郡還像預防天災一樣，下令警察和醫護人員待命動員，奧克拉荷馬州甚至下令國民兵準備「救難」。

德州、印第安納、俄亥俄、紐約、賓州、佛蒙特等州，許多學校為了避開繁忙的交通或臨時的混亂，乾脆停課或改為遠距教學。

幹嘛那麼大費周章？NASA日食大使楚卜(Tom Traub)舉2017年他到內布拉斯加州碧雅翠絲(Beatrice)看日食的經驗，說明為何緊張——當地人口1.2萬，頓時增為4萬。「加油站油賣光了。餐廳沒東西吃了。洗手間也滿了，關了。」

「所以，大家要為最壞情況做準備。希望不會有最壞情況。」

德州海斯郡(Hays County )緊急救難官員奉勸追日食族備妥「求生包」，裡面不但要有手機和隨身電源，也要有老派的印製地圖和指南針。「重要的電話號碼，抄一份下來，以備萬一。」

德州克爾郡(Kerr County)人口5.3萬，預計日全食前會倍增甚至增兩倍，救災小組長凱利(Rob Kelly)提醒大家要加滿油、事先就備齊飲食和藥品，寵物所需也別忘了。

俄亥俄州州長德溫(Mike DeWine)簽署了行政命令，要各部門「嚴陣以待」，也呼籲人民出門前做好「野外求生」準備。

賓州伊利鎮(Erie)超市老闆瑟拉芬(Dan Serafin)額外進貨，增加牛奶、蛋類、飲用水和電池的供應，因為「大家都瘋了。」

連密蘇里州吉拉多角(Cape Girardeau)小機場也都備足燃油，以免2017年突然飛來四、五十架飛機的歷史重演。這人口4萬小鎮機場的經理艾默斯(Katrina Amos)說，「我們根本沒想到飛來這麼多不速之客。」

今年，該鎮已組好志工團，幫忙停妥飛機，也準備了漢堡與熱狗。

伊利湖畔也有國民兵「備戰」，以防乘船觀日食的遊客意外。伊利市觀光局發言人天普(Chris Temple)說，市內所有旅館訂位都已客滿，日食結束一定交通大亂，希望市民盡量把州際公路讓給外來客，市府也會在離市區150哩處預告「擁擠，延遲」。

德州 日全食 國民兵

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