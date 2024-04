「人生就是要敢瘋」德州105歲爺爺 觀賞第13次日全食

現年105歲的德州 福和市民拜澤(LaVerne Biser)從45歲開始「追日食」上癮,足跡從新墨西哥 踏到黑海邊。他外孫女周末開車去接他,送他到普拉諾(Plano)的女兒家,好好的欣賞此生第13次全日食奇景。

他說,1963年他首度觀看日食,開車2000哩從德州到緬因州,見識這一天文奇景後,「我的車子不知又跑了幾千哩,因為我從此就上癮了。」

