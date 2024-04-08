「人生就是要敢瘋」德州105歲爺爺 觀賞第13次日全食

尼加拉瀑布是4月8日觀看日全食的熱門景點，商家已販賣日全食紀念T恤和商品。（歐新社）

現年105歲的德州 福和市民拜澤(LaVerne Biser)從45歲開始「追日食」上癮，足跡從新墨西哥 踏到黑海邊。他外孫女周末開車去接他，送他到普拉諾(Plano)的女兒家，好好的欣賞此生第13次全日食奇景。

他說，1963年他首度觀看日食，開車2000哩從德州到緬因州，見識這一天文奇景後，「我的車子不知又跑了幾千哩，因為我從此就上癮了。」

LaVerne Biser, 105, has traveled the world to take photos and witness total eclipses of the sun.



He’s also made his own telescopes. https://t.co/SpuQMVNORC — The Washington Post (@washingtonpost) April 5, 2024

下一次要20年後「我大概不在了」

他特別珍惜這次能在美國本土觀看日全食的機會，因為下一次要20年後，「我大概不在了。希望天氣合作些。我祈禱8日天氣晴朗。」他特意要到女兒居住的地區，因為女兒居處的「全日食時間」多一分鐘。

雖然天氣預報8日是陰天，活了一大把年紀的拜澤，已經習慣於和運氣打賭。「我的人生秘訣就是要敢瘋。我滴酒不沾，從不抽菸，每天喝不少巧克力牛奶。我仍存好奇心。我就喜歡玩。」

拜澤幾年前就不再開車，太太去年過世後，家裡請了看護。他很喜歡完自製的天文望遠鏡，時常對著滿天星空讚嘆不已。「大城市長大的小孩，很多連星空長成啥樣都不知道，現在的小孩不認識北斗七星和北極星。我很幸運，從小每晚都看得到銀河系。」

在俄亥俄州 農莊長大的拜澤，三個兄弟長時間在戶外活動，培養出對科學與自然的喜好。俄亥俄州立大學電機工程系畢業後，他在福和市卡斯威爾空軍基地附近的通用動力公司當飛機設計師，一當就是40多年。兩夫妻暑假時就帶孩子遠遊。要接他過來住幾天的76歲女兒凱蘿(Carol Biser Barlow)高中畢業時，已旅行過49州。

她說特別記得到緬因那次，「我才16歲，全家從德州直接趕到加拿大，再轉向南回到美國。我爸看過那次日食後，就決定把假期都用來觀賞日食，愈多次愈好。」

拜澤說，日食對他最大的啟示是，「不管你的人生如何，我們不過是宇宙間的一小點。」