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日全食經濟來了：飯店預訂一空、露營地爆滿、租車被搶光

編譯徐薏茹／綜合6日電
五花八門的觀測裝備。(路透)
五花八門的觀測裝備。(路透)

8日全美十餘個州都可看見日全食，這一難得一見的天文景象正推動旅遊熱潮，飯店預訂一空，露營地大爆滿，租車也被搶光，阿肯色州、印第安納州等州預期旅遊和支出將創下新高紀錄。

德州六旗樂園(Six Flags)舉辦「太陽雲霄飛車」觀賞派對，荷美航運(Holland America)推出為期22日的日食遊輪(Solar Eclipse Cruise)航程；達美航空(Delta Air)也增加第二條全食帶航班，可以從「超大」窗戶看見整個日食景色。幾乎所有日食旅程都已銷售一空。

阿肯色大學經濟學者帕科(Michael Pakko)預計全州將有1億500萬元的額外收入，「這可能會是我們有史以來最大的旅遊活動。」

8日全美十餘個州都可看見日全食，這一難得一見的天文景象正推動旅遊熱潮，飯店預訂一...
8日全美十餘個州都可看見日全食，這一難得一見的天文景象正推動旅遊熱潮，飯店預訂一空，露營地大爆滿，租車也被搶光。圖為一位母親抱著女兒透過觀測眼鏡試看。(歐新社)

觀賞日全食對許多人來說是千載難逢的機會，紐約州距離上一次看到日全食已經過了99年，俄亥俄州已經218年未見過日全食，這一次的全食帶將從德州延伸至緬因州，沿途覆蓋密蘇里州、肯塔基州、賓州等州的部分地區。

觀賞日全食的旅程有望大幅提振地方經濟，威科(Waco)的經濟學者派瑞曼(Ray Perryman)表示，德州預計迎接最大的遊客人潮，可能賺進4億2800萬元的日食旅遊相關支出；印州的詹森郡(Johnson County)預期將有多達2500萬的額外收入；紐約州羅切斯特(Rochester)預計約有1000萬元的收入。

美國民眾從疫情的陰霾中走出，準備好大肆花錢，為了一生難忘的體驗更是心甘情願，觀賞日全食的旅程便是一個終極的例子，對大部分地區來說，距離下一次日全食還要等20年；根據地理學者柴勒(Michael Zeiler)估計，總計有370萬人預計專程前往全食帶觀賞日全食。

五花八門的觀測裝備。(路透)
五花八門的觀測裝備。(路透)

儘管物價高漲，但強勁的消費者支出仍然持續，在許多人擔心經濟衰退的時候推動經濟持續前行；去年隨著美國人在歐洲度假及泰勒斯演唱會大肆揮霍，去年國際旅遊和現場娛樂表演的支出激增近30%，是整體支出成長率的五倍，這次的日全食旅遊預計將帶動另一波小型的消費熱潮。

日全食 德州 紐約州

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