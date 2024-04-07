旅遊／遊加利利 追憶耶穌事蹟

拿撒勒聖約瑟教堂。（圖／作者提供）

公司招待同仁到以色列 的特拉維夫旅遊。特拉維夫位於地中海邊，原本大夥只打算在海邊吃喝玩樂，放鬆自己，純粹休閒。有位同事偶見旅館中提供的旅遊資訊，臨時起意去趟加利利(Galilee)，遊說大家同往，於是我們當下擠入一團，次日一早便出發。

出了特拉維夫往北行，路過她的衞星城Hertsliyia，這裡是以色列的科技城，一路但見微軟、思科、蘋果的分號，頗有台灣科學園區的味道。

加利利是以色列北部的大區，西從地中海岸的商業大城海法市到東邊加利利湖，北依戈蘭高地，南到迦密山(MT Carmel)。這一帶是以色列比較富庶的地區，土地肥沃，一路上都是農田果園，風光頗為宜人。

耶穌在伯利恆出生，在加利利長大，成年後在這一帶活動行神蹟。我們懷著虔誠的心，來到聖人的故鄉，尋訪他當年的足跡。

拿撒勒聖母領報洞。（圖／作者提供）

遊拿撒勒 參拜聖母領報堂

到了加利利，車子開始上山，拿撒勒(Nazareth)在上加利利區，是一座小山城。耶穌父母約瑟(Joseph)與聖母瑪利亞(Maria)原本都居住在這裡，瑪利亞快要臨盆前，約瑟帶著身懷六甲的聖母到伯利恆分娩。後來為了逃避大希律王的追殺，約瑟與聖母帶著初生的聖嬰逃到埃及避難，直到希律王死後，全家才回到拿撒勒定居。耶穌小時候叫約書亞(Joshua) ，約瑟與瑪利亞在這裡扶養耶穌長大成人。

報喜堂二樓之禮拜堂。（圖／作者提供）

在聖母故居之原址上建有羅馬天主教堂--聖母領報堂(Basilica of Annunciation)亦稱天使報喜堂，據聖經記載天使在這裡向聖母報喜，告訴她將因聖靈受孕而懷上救世主。教堂後面不遠處是約瑟作坊的舊址，小約書亞與父親當年在那裡靠做木匠為生，如今在作坊舊址建了一座聖約瑟教堂。

山上的巷道非常狹窄，山路很陡又崎嶇難行。我們搭乘的中型麵包車走在巷道中，每遇轉彎都非常驚險，若非有高超的技術，很容易碰碰撞撞。好不容易停妥車，導遊領著我們往報喜堂方向走去。巷道中人車擁擠，路旁有許多帳篷攤販，拿撒勒街頭甚為零亂，聖人故居未能妥善保護，頗令人失望。

拿撒勒報喜堂。（圖／作者提供）

報喜堂是在同一地址上修建的第五座教堂，教堂範圍非常大，一反教堂外的混亂，環境寬敞整潔，更有美麗的花園，園中並有座聖潔的白色聖母像。早在一、二世紀之間，這裡就因為是聖母的故居而建了小型禮拜堂，西元427年在原址上蓋了第一座拜占庭教堂；十二世紀重建，蓋了座十字軍東征教堂。十字軍教堂在十三世紀時於十字軍與埃及的戰役中被毀，直到1620年又重新修建。

現在的教堂是1954年拆除了舊教堂後重新整修的，於1969年正式完工。教堂的設計非常美，全用淡淡的淺粉紅色大石造成，高大宏偉的正門、美麗的穹頂、漂亮的玻璃花窗、屋簷的裝飾精緻無比，巧奪天工。教堂的圍牆上掛有各國贈送的聖母畫像，有如畫廊一般琳瑯滿目，幅幅色彩鮮艷吸睛。

教堂底層有聖母領報洞，據說此洞是聖母的故居原址。教堂雖經幾次重建，仍保留舊教堂的部分遺址，以記錄舊時的建築歷史。二樓的禮拜堂非常漂亮，牆上繪有一幅幅不同國家的聖母壁畫，還有尊中華民國 教友贈送的聖母抱子雕像。每個國家的聖母都穿著他們國家的傳統服飾，中國聖母穿的是皇后錦袍，日本聖母穿和服，莊嚴中很有趣味亦頗具藝術感。

教堂的美麗環境。（圖／作者提供）

訪迦百農 回顧耶穌神蹟

導遊說教堂周圍住的是基督徒，山坡上是穆斯林，猶太 人住在山下的上拿撒勒(Nazareth illit)。耶穌是猶太人，但猶太人至今不承認耶穌是彌賽亞，只認為祂是先知。所以祂的故居反而住的是基督徒與穆斯林阿拉伯人。穆斯林一天要禱告五次，猶太教一天禱告三次，對宗教的虔誠之心，不論宗派同樣令人敬佩。

迦百農遺址全貌。（圖／作者提供）

從拿撒勒往北走，大約半小時便到達迦百農(Capernaum) 。這個在新約中甚為重要的城鎮，到了地頭才知是一片廢墟，居然已廢棄千年以上。迦百農在加利利湖的北岸之濱，如今已沒有住戶。加利利湖面積166平方公里，湖水平均深度26公尺，最深處達43公尺，猶太人稱之為加利利海，湖面浩瀚無邊，無怪古人稱之為海。

耶穌開始傳道時便遷居迦百農，耶穌在這裡招收門徒並行了許多的神蹟包括治病、驅鬼、使死人復活，用五餅二魚餵飽了5000人。耶穌曾在在海上行走，他帶領門徒乘船過加利利海，夜間遇到風暴，耶穌對著海說了幾句話便平息了風暴。可嘆連海與風雨都聽神的話而息去風暴，而當時的許多人卻依然不肯信服。

白石遺址 挖出彼得故居

1968年兩位法國考古學家在湖畔不遠處發現了白石猶太教遺址(Synagogue)，確認是一世紀時羅馬時代的建築物，耶穌到迦百農後可能就在這裡傳道說法教導人民。如今在舊址不遠處，模擬重建了猶太教會堂，用挖出的大石與圓柱重建的會堂一派羅馬風格，初看會誤以為是羅馬宮殿。

迦百農白石猶太教。（圖／作者提供）

在遺址附近並發現大批的古代住宅，並在遺址之下挖出了彼得的故居。這些古宅可能建於西元前一世紀，大約是希臘化末期的鄉鎮。遺址旁有幾棵老樹，枝葉茂密，覆蓋了很大的範圍。迦百農低於海平面兩百公尺非常的燥熱，大家走累了，導遊帶我們到樹下休息，講述耶穌到迦百農來傳道的故事。老樹遮蔽了豔陽，十分涼爽，不由遐想這裡可能也是古猶太人聚會納涼之處。

迦百農古樹下。（圖／作者提供）

加利利海中魚產豐富，迦百農在古時是南來北往的要道。此地不但是重要的漁港，亦是商業重鎮，曾經非常繁榮，不知因何被廢棄，很可能是因為戰爭吧？耶穌曾在路加福音中預言迦百農的滅亡，後來果真應驗。一座村落的成住壞空，竟然不是人力可以控制的，思之不免心驚。如今此地是以色列的聖地之一，被保護的古蹟，可能也不會再重建城市了。

猶太教遺址附近新建了一座八角形的猶太教會堂，供前來朝聖的信徒作禮拜或活動之用。八角形是猶太教的傳統建築特色，一說是從猶太教的七燈臺演變而來。傳說第二聖殿被毀時，剩下的燈油原本只夠七燈臺燒一天，卻神奇的燒了八天，所以八在猶太教中亦有特殊的意義。另一說是耶穌傳道時說過八種有福之人，八角代表八福，耶穌傳道之處多建有八福教堂，代表祂曾在此傳道。

加利利海。（圖／作者提供）

加利利海邊塑有彼得手拿天國鑰匙的銅像，今日的加利利海風平浪靜，湖光山色景色不俗。走回通往停車場的椰林大道，路旁的九重葛開得燦爛如霞，人們何曾忘卻2000年前的神蹟，正是「哲人日已遠，典型在夙昔」。

約旦河施洗處 清幽秀麗

從迦百農到約旦河施洗處(Yardenit) 大約也是半個多小時的車程，一路沿著加利利湖走，藍色的湖水映著連綿不斷的黃土山，秋山寂寂頗覺蒼涼。途經湖邊最大的城市亦是猶太教四大聖城之一的提比利亞(Tiberias) ，寂寞山城忽現繁華，匆匆路過，驚鴻一瞥也感覺到了這座城市的美。

約旦河施洗處。（圖／作者提供）

我們遊覽的約旦河施洗處，在加利利湖與約旦河交會的不遠處。到了地頭才知此地純為觀光而設，並非聖經記載的約翰施洗處。真正的施洗處，還要往南走，在離死海九公里處的伯大尼。

停車場的圍牆上，嵌著一方方長方形的碑文，是用各國文字刻的耶穌受洗經文，我們一眼便看到了中文碑文，恭讀完碑文，便往大門走去。入口處是禮品店，如果要受洗可以在那裡租白色的受洗袍。

走出禮品店便是約旦河，右邊是自由活動區，左邊是施洗處。受洗之人穿著白袍排隊等著受洗，信徒遠來聖地受洗，虔誠之心，相信定能感動上帝。

河水清澈見底，水中有許多小魚，脫鞋走入水中小魚竟會過來親吻，原來這種小魚有療癒按摩之效。約旦河碧綠的河水緩緩自綠蔭中流淌而來，流過施洗處流向遠方。河的兩岸都是濃濃的樹蔭，滿眼清幽秀麗至極。我們遠遠觀看信徒的受浸之禮，也感染了他們的喜悅，帶著感恩之心，依依不捨離開了約旦河。

加利利的果園風光。（圖／作者提供）

返回特拉維夫的途中路經多處山谷，只見一排排的椰棗樹結滿了金黃色的果實，可惜竟然不見椰棗販賣，無緣品嚐。以色列北部物產豐富，時見大片的橘子園或芒果園。這一帶亦盛產橄欖、無花果、石榴與香蕉。一路翻山越嶺，往西而去，終於地中海又遙遙在望了。

小啟

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