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封面故事／帕金森病友的家 家具少一點 動線要寬敞

全方位帕金森醫療照護手冊
帕金森病友的家，家具最好少一點，動線最好要寬敞些。（圖╱123RF）
帕金森病友的家，家具最好少一點，動線最好要寬敞些。（圖╱123RF）

帕金森病是一種好發在老年人的退化性神經疾病，僅次於阿茲海默症。病友會出現手抖、僵硬等動作障礙，除了及早就診，避免步入失能危機，與病友適當互動、做好居家安全防護，都是病友家屬需要學習的功課。

廚房安全

●保持地面乾燥，不要有水漬。

●使用長柄畚箕和拖把清除水漬與垃圾，避免彎腰。

●將常用碗盤或食物放在容易拿到的地方，放太高會增加取用時的風險。

起居安全

●帕金森病病友走路常前傾，停不住時可能撞上家具或落地窗，家中要有寬敞動線，並減少家具擺設，避免跌倒時撞擊。

●不要裝置門檻或會移動的地毯，避免絆倒。

燈光安全

●開關裝置在容易看到及用到的位置，有夜明指示者為佳。

●房間、客廳多裝置小夜燈。

●走道或房間的兩頭裝設雙向開關，避免走過黑暗地帶去開燈。

●不要讓燈光直接照向病友，用間接或反射燈光較好（避免用會反射光線的家具）。

臥室安全

●在床兩邊設置小夜燈，避免病友半夜醒來撞到周圍家具而跌倒。

●可在床兩邊設置欄杆，防睡覺時跌落，也可幫助起身。

家具安全

●家具不要有尖銳邊角，可用防撞裝置或海綿包起來。

●家具要穩重牢靠，可作為支撐。

●選擇有扶手的坐墊和不要太軟的椅子。

●避免桌面太光滑導致反射，造成病友錯覺。

●避免使用小茶几、板凳等容易絆倒的家具。

浴室安全

●浴缸上的玻璃門、漱口杯等換成塑料材質，勿用玻璃製品。

●加裝扶手、小椅子、防滑墊、夜燈。

●使用移動式淋浴頭。

●將肥皂放入綁在毛巾架的長網袋中。

●浴室的門設計成外開、不要鎖門。（ 來源：全方位帕金森醫療照護手冊）

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