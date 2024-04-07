移民專頁／回美紙獲批前 不得離美

如打算以回美紙的身分回國，那麼在回美紙獲得批准之前，不得離開美國。(圖／123RF)

讀者問：

目前H-1B Extension已經Approved。律師準備本周內提交I-485，我計畫打完指紋回國一趟，預計會在11月底或12月上旬。在國內更新簽證 貼紙這種情況下，如果想提交回美紙AP（雙重保險 ），在AP批准前出境，AP申請會被自動取消嗎？網上說在AP核准前出境會被取消，但有H-1B的情況下，AP pending出境不會被取消？

答：

回美紙的規則是，如果當事人打算以回美紙的身分回國，那麼在回美紙獲得批准之前不得離開美國。

我們最近聽說有一個類似的案例，他申請了回美紙，但在獲得批准之前離開了美國，隨後以批准的回美紙返回美國，結果他的I-485調整身分的申請被拒絕。所以，在回美紙獲得批准之前離開美國，回美紙沒有雙重保險的作用。

如果你在離境前獲得批准，那麼這可能是你的雙重保險。如果當事人在有效的H-1B簽證和有效的回美紙的情況下，該當事人可以自由選擇使用哪種文件重新入境美國。

我們聽說海關和邊境保護局(CBP)官員可能會優先選擇他們願意接受的那一份，但一般來說，如果你有兩份有效的入境證件，選擇權就在你手中。