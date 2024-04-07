移民專頁／申請EB-3 通常需要3至5年

EB-3此類簽證處理速度緩慢，通常需要三至五年才能完成。（本報資料照片）

讀者問：

本人是在中國讀的博士，目前在美國境內讀博後，合約到明年年底。我提交國家利益豁免NIW，已獲批准。我實驗室的老闆最近沒什麼補助金（grant），不確定明年年底能否繼續續約，我可能需要回國等排期。我是STEM專業，有回國2年居住的限制。我老公是國內大學學歷，美國的雇主可能為了留住他，想幫他辦EB-3。我們現在比較猶豫，不知道是否要讓他的老闆為他辦。如果要辦，需要注意和考慮哪些問題？

答：

你要問的問題主要取決於你是否能夠獲得回國居住兩年要求的豁免、是否能夠繼續活躍於國家利益豁免（NIW）的領域，以及如果無法獲得J-1豁免、在中國完成兩年居留時間可能對你案件產生的影響。我假設你的NIW申請是一份自我申請，而不是美國雇主為你申請的案件。在前一種情況下，如果你必須返回中國兩年，你應該繼續在你獲得I-140批准的領域工作，並準備好在面談時展示你在該領域的活動水平。

至於你丈夫提出的EB-3就業 機會，考慮到目前中國出生的此類簽證 處理速度緩慢，假設沒有任何麻煩，此類案件通常需要三至五年才能完成。如果他處於J-2家屬身分，他也有同樣兩年須返回中國的居住要求。如果是這樣，他必須滿足在中國居住兩年的要求，只要雇主仍然願意支持他的案件，他最終將被允許移民 。他的EB-3案件將涉及PERM勞工證、I-140申請以及調整身分（如果不受兩年要求或獲得豁免）或領事處理。

你先生的EB-3申請為你和你先生提供了兩個移民美國的機會，儘管時間可能比你的時間更長。然而，由於職業類別排期的原因，時間差異可能不會那麼大。2024年4月的簽證排期表，中國出生人士的調整身分或領事處理案件最後核准日期，對於EB-2而言為2020年2月1日，對於EB-3而言為2020年9月1日。