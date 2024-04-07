移民專頁／拿到I-485收據 不必取消F-1

讀者問：

家裡孩子正在上大學，目前身分是H-4，由於馬上要到21歲了，所以在6月向美國移民局 提交了I-539轉換身份；從H-4到F-1，在10月的時候還沒有批准，並且收到了補材料通知RFE，說I-20的start date過期，需要學校發一份新的I-20，而且還要繳200元的學籍註冊費資料。結果，孩子在向學校申請新I-20時，我們排期到了，所以就提交了I-485申請，就沒再理F-1補資料的事。

目前，已經收到了I-485的收據，但是孩子的F-1也被批准了。我們並沒有補充RFE，也不知道美國移民局為什麼會在這種情況下批准了F-1。向學校諮詢後，學校表示I-485收據可以維持合法身分。那麼，我們需要聯絡USCIS取消F-1嗎？

答：

學校的建議是正確的，你孩子的I-485收據將允許孩子留在美國，因為你們都在等待I-485的判決。你沒有必要聯繫美國移民局取消F-1的批准，在某些方面，最好不要做任何干擾該裁決的事情。孩子決定是否繼續上學，不會影響他的調整身分。但請注意，除非獲得學校的工作許可或根據調整身分申請工作許可，否則他不可以工作。