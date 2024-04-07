電影世界／追星高司令 戲路變變變

Ryan Gosling今年在奧斯卡頒獎典禮上高歌躍舞《我就是老肯》（I Am Just Ken）。（歐新社）

Ryan Gosling今年在奧斯卡 頒獎典禮上高歌躍舞的《我就是老肯》(I Am Just Ken)，連連得到誇讚。華人粉絲借諧音Gosling稱呼他「高司令」。他打小即接受迪士尼的歌舞訓練；二十初頭拍片，就不懈地改變戲路。回憶他三部冷門電影，劇中主角都在反映身分認同，各片的內涵也深沉嚴肅：

《狂熱分子》(The Believer，2001)

此片根據真實事件改編：Dan Burros是1960年代美國極右分子，明明生於猶太 家庭，成年後反過來加入美國納粹黨和3K黨。他厭惡自己的出身，對猶太教義反感。最終他殺了自己，來解決內心的挫折。

高司令此時還沒脫離青澀，氣味模仿這個極端人物剛好。片中叫Daniel Balint。他對猶太教信仰產生懷疑、反對猶太裔的政商勢力；他又暴戾，專愛霸凌穿戴猶太服裝的人，甚至試圖刺殺族群領袖和炸毀教堂。他閱讀希伯來文古籍時，卻充滿了敬意。排斥自己與生俱來的感情，也讓他痛苦矛盾。此片贏得Sundance Film Festival評審團大獎。

《我的毒蟲老師》(Half Nelson， 2006)

高司令拍此片時26歲。「Half Nelson」乃摔角的專有名詞，意思是：從對手背後以一臂穿過腋下反扣其頸背，使對方難以逃脫的戰術。這個引喻針對片中主人翁Dan Dunne的困難處境。

Dunne在紐約一所初中教歷史。他不按課程表，自有一套教法，坐在講桌上教書。那些非裔13至14歲的孩子都被吸引，願意傾聽原來歷史就是改變。他用左／右比較對立，與學生比腕力。學童一個個上台講讀書報告，尤其側重美國內戰，看得出來他們認真地讀起書來了。

可是慢慢地，真面目就露出來了。某天他在學生更衣室裡偷抽毒品。不料被一個名叫Drey的女孩(Shareeka Epps飾)抓個正著。故事繼續演Dan跟女孩產生友誼。另一方面，正因為他把歷史的演變，解釋成是對立的進展，也讓觀者看到Dan自己面臨的對立：比方他與父親不睦，直接影響年輕有理想的Dan；他能分析美國的內鬥，卻徒然無法解決；明知吸毒有害，脆弱的心志卻屢屢投降。高司令的演技被肯定，第一次入圍 金像獎最佳男主角。

《充氣娃娃之戀》(Lars and the Real Girl，2007)

高司令傻兮兮地扮演劇中那過孤獨男子。此片屬於非寫實喜劇，發生在異想世界。Nancy Oliver因此片入圍了第80屆奧斯卡最佳原創劇本獎。假如一板一眼地去看《充氣娃娃之戀》，則無法融入美國中西部的那座現代桃花源。

主角Lars個性拘謹，穿西裝、打領帶，是個上班族。單身住在改建的車庫裡。他的哥哥(Paul Schneider飾)、嫂嫂(Emily Mortimer飾)住主房。善良的嫂嫂懷著身孕，特別關心小叔，噓寒問暖，總要邀Lars來家裡吃飯。

他們住的小鎮人情味重，禮拜天大家上教堂互慰溫暖，可是最近Lars做了一件震驚鄰里的事情，他竟然郵購了一個塑膠娃娃，並且挺當真。這個娃娃的名字叫Bianca，是巴西／丹麥混血，不會說英語，兩腿癱瘓，得坐輪椅。

鎮民從此必須應變，即使都明白Lars精神有問題，出於愛，大夥兒跟著Lars照顧Bianca的衣食住行。帶她上飯館，給她洗頭、洗澡。有一天Lars發覺Bianca生病了，於是一家三口送Bianca上醫院。趁著這個機會，哥嫂找了最好的心理醫生，表面是給Bianca治病，實際上是治療Lars潛在的意識。

這位Dagmar醫生，由我很欣賞的Patricia Clarkson飾演。她因勢利導，直視Lars流離的靈魂。他解釋Bianca的症狀，其實喃喃說自己：比方他覺得母親為生下他而死；又說Bianca怕身體接觸，醫生嘗試碰Lars的手，他立刻觸電一般彈跳起來。Dagmar醫生慢慢治療的是Lars，直到他心甘情願地放手Bianca。