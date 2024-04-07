美國現象／法律大漏洞 租霸白住酒店5年 竟成擁有者

位於紐約曼哈頓八大道上的「紐約客酒店」，歷史悠久。1930年開業時，不僅是紐約市最大的酒店，也是世界第二大酒店，擁有92個電話接線員。（記者張宗智／攝影）

2018年6月，一個叫米奇．巴雷托(Mickey Barreto)的男子，入住了位於紐約市 第八大道上的「紐約客酒店」2565號房，當時一晚要價200元。第二天巴雷托沒有退房，後來還在這個房間住了五年，而且他沒有付任何一毛錢。不過，現在他可能因此入獄。

★南韓統一教 買下當總部

紐約時報報導，1930年，紐約客酒店盛大開業，不僅是紐約市最大的酒店，也是世界第二大酒店，擁有92個電話接線員、一個發電廠、每個房間都有四個頻道的收音機。這間飯店在1976年被南韓新興宗教統一教創始人文鮮明(Rev. Sun Myung Moon)買下，並將其作為宗教組織的總部。

大約六年前，也就是2018年6月，巴雷托和他的朋友漢南(Matthew Hannan)走進紐約客酒店的旋轉門，進入一個以20英尺的裝飾風格藝術吊燈為中心的大廳，一起住進不到200平方英尺的小小房間，2565號房內有金色地毯和一個小衣櫃，和一台42吋電視。

在入住飯店之前，巴雷托說，他和漢南聊到關於紐約市酒店適用住房規則的話題。他聲稱，他們打開了筆記型電腦，探討了紐約客大酒店是否適用該規則，「租金 穩定法案」是州房屋法的一個鮮為人知的部分。該法案於1969年通過，建立了一套全市的租金管理制度。根據該法，酒店也受到法律約酒店，特別是1969年之前建造的大型酒店，其客房在1968年5月的租金可以低於每周88元。

根據該法，一位酒店客人可以通過要求以折扣價簽署租約，變成飯店的永久居民；並且可以獲得與一般客人相同的客房服務、家事服務和使用健身房等設施的權利。

巴雷托聲稱，他和漢南在網路上搜索偶然發現了一份名為「包含穩定建案的曼哈頓 建築物列表」（List of Manhattan Buildings Containing Stabilized Units）後，才起心動念要來做這件事。

★租客引州法 變新擁有者

巴雷托隔天早上離開了房間，乘坐電梯到了大廳，遞上一封寫給經理的信，表明他想要一份為期六個月的租約；但飯店告知沒有提供租約，只能續訂，不然必須在中午前退房。巴雷托沒有退房，東西被飯店搬走後，他前往位於下曼哈頓的紐約市住房法院並控告了酒店。

2018年6月22日的手寫宣誓書中，巴雷托引用了州法律、當地法規和過去的法庭案例，辯稱他的租賃請求使他成為「酒店的永久居民」，飯店移走他的物品是非法驅逐。

在同一年7月10日的聽證會上，酒店未派代表未出席，法官斯托勒(Jack Stoller)同意巴雷托的論點，命令酒店立即提供鑰匙，恢復請願人處所的所有權。幾天後，巴雷托回到了2565號房間常住，且即將變成飯店新的擁有者。

巴雷托後來發現裁決書中，沒有要求酒店提供租賃，沒有限制住宿時間，也沒有說應繳納租金，但是一個詞在其中被提到了很多次：占有。巴雷托先生被給予了「占有的最終判決」。他打電話給法庭詢問這代表什麼，他被告知他不是租客，而是擁有者。

房地產的所有權在紐約市是在財政部進行的。有了法官的命令，巴雷托向一名職員詢問了將2565號房登記為自己名下的事情——就像一個新房主會做的那樣——但被告知這是不可能的，因為該酒店，不像公寓，並沒有按房間在城市記錄中分割。

巴雷托也問飯店是否可以將2565號房間放在他的名下，但他被告知不可能的，酒店無法按房間畫分。

在城市紀錄中，該房產有一個實體，就是酒店本身，在城市紀錄中被識別為第758號街區，第37號地塊。因此，巴雷托先生援引法官的命令，填寫宣稱他擁有該物業的文件。

在紐約市，所有權變更紀錄在龐大的自動化城市登記資訊系統（ACRIS）中，每天都有數以千計的契約和抵押貸款等文件，財政部員工在網上發布前通常很難仔細檢查。

在第六次嘗試之後，一名職員告訴他要聯繫警長辦公室，隸屬財政部的一個部門。在此同時，飯店業主也提起訴訟，聲稱飯店不受住房法飯店條款約束，要求驅逐巴雷托。但最後因律師無法提供文件證明1968年5月飯店的每周房價有超過88元，法官因此駁回訴訟。

巴雷托第七次申請契約時成功了。2019年5月17日，ACRIS確認巴雷托是紐約客酒店的業主。

巴雷托擁有這家酒店所有權的契約，但自1976年以來，真正且唯一的所有者仍然是統一教會。

巴雷托更進一步向酒店律師發送電子郵件，要求了解酒店近期財務狀況，並聲稱自己應該獲得1500萬元的利潤，必須立即支付。幾天後他提出38樓需要清空客人，他要和建築師一起檢查大樓，還提到要升級第八大道的酒店入口處的旋轉門。

位於紐約曼哈頓八大道上的「紐約客酒店」，歷史悠久。租霸巴雷托在2018年租用一晚，進而霸占五年。(路透)

★酒店提訴訟 恢復所有權

當酒店律師急忙提起一起訴訟以恢復對酒店的所有權時，巴雷托先生又發了一封電子郵件給管理該物業的溫德姆酒店集團（Wyndham Hotels and Resorts）。溫德姆酒店的經理回應，該集團僅經營該物業，巴雷托先生的要求，應該與建築物的業主商討。

此時，酒店的所有者們已經開始收到了巴雷托的電子郵件，事情開始變得更加嚴重。巴雷托通知其現在擁有該酒店，而溫德姆代表要求他提供相關法律和銷售文件作為證據。巴雷托也向飯店的貸款機構M&T銀行發送通知，要求所有帳戶都記入他的名下。巴雷托還跟飯店大廳旁的Tick Tock Diner餐廳說，每個月的租金支票都要寄到2565號房。

巴雷托很常到這間餐廳吃飯，餐廳老闆因此聯繫統一教會，對方說不需理會巴雷托的要求。巴雷托夫婦也就繼續到餐廳吃飯，再也沒有提到租金支付問題。

律師梅塞爾(Matthew B. Meisel)表示，從未見過如此惡劣的情況，相信曼哈頓地區檢察官會進行調查。

律師比爾林哈德(Bill Lienhard)表示，相當震驚巴雷托將曼哈頓一棟41層樓飯店轉移到自己名下是如此輕鬆。

幾個月後，法官做出裁決，認定巴雷托並不擁有該房產；但儘管法官對所有權做出了裁決，巴雷托仍然是酒店的合法居民。

巴雷托有一張稜角分明、年輕的臉，留著軍旅風格的髮型，說話時還擺弄著自己的衣服。他的親戚說，他在巴西唸書時成績優異，在1990年代移居美國，他被認為特別有天賦，是家裡最聰明的孩子。

巴雷托深入研究統一教會在南韓的起源、經濟利益及其與北韓的商業聯繫，他開始相信教會領導人將來自酒店的收入匯往北韓，違反美國的制裁。他說，住進飯店是因為對宗教組織財務狀況的擔憂，希望盡身為美國公民的責任。

位於紐約曼哈頓八大道上的「紐約客酒店」，歷史悠久。1930年開業時，不僅是紐約市最大的酒店，也是世界第二大酒店，擁有92個電話接線員。（路透）

★被趕出飯店 遭控欺詐罪

巴雷托有權和紐約客酒店簽訂租金穩定租約，使用客房服務、家事服務和飯店的所有設施，但他拒絕簽約或付租金；他認為，該酒店的報價超出了租金穩定房間的法定租金。

最後在去年，法官以巴雷托拒絕付款或簽署租約為由，做出了對酒店有利的裁決，2023年7月將巴雷托趕出飯店。

只不過，巴雷托還是沒有停止他自認為業主的角色。2023年9月，他提交了另一份契約，表明酒店已再次轉移到他的名下，這次轉讓導致酒店失去了財產稅豁免，導致其財產稅增加了290萬元。

最終，巴雷托因24項罪名在曼哈頓一家法院被捕，其中包括14項重罪欺詐罪名；檢察官認為，這是竊取酒店所有權的犯罪計畫。巴雷托目前正在等待曼哈頓州最高法院的審判，如果罪名成立，他將面臨數年監禁。