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養生／遵循胃「潰瘍飲食」 緩解症狀、預防發作

王郁婷
水果。（圖╱123RF）
水果。（圖╱123RF）

●胃潰瘍不易痊癒，除了配合服藥，日常飲食也很重要。遵循「潰瘍飲食（Ulcer Diet）」，可以減輕胃、食道或小腸內壁的疼痛症狀，用意在緩解消化性潰瘍症狀，預防發作或出現更多潰瘍病灶。例如，漿果和葡萄有助修復組織；而酒精則會刺激潰瘍，有損消化道的天然保護層，讓症狀加劇。

★多酚治癒潰瘍 還有抗菌功效

許多消化性潰瘍是長期使用非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs）引起，有一部分則是幽門桿菌造成，在這兩種情況下，潰瘍飲食會添加具有抗菌作用的食物和促進癒合的化合物。

2021年發表的一項研究，探討包括多酚在內的一系列自然療法，多酚是一種存在於許多植物中的抗氧化劑，有些多酚有助於更快治癒胃黏膜的潰瘍，有些則有抗菌作用，有助殺死幽門螺旋桿菌。綠茶中的多酚能平撫發炎，並有助增強胃部組織。

遵循潰瘍飲食能促進癒合，並減少對胃壁和十二指腸的刺激，它也能限制胃酸分泌，避免加重潰瘍症狀。盡量從右述食物中挑選可食用者，並絕對避免會引發胃酸逆流的食物。

吃足夠的蛋白質也很重要，當潰瘍正在癒合時，目標是每公斤體重約1.2克蛋白質。其餘的卡路里應來自均衡的飲食，包括全穀物、水果和蔬菜。

專家建議保持潰瘍飲食攝取，直到醫師確認你的潰瘍完全痊癒，就可以恢復正常飲食。

中醫師表示，蜂蜜可補脾胃、潤腸。（圖╱123RF）
中醫師表示，蜂蜜可補脾胃、潤腸。（圖╱123RF）

★好的食物 緩解潰瘍症狀

•水果：任何新鮮或冷凍水果，都含有纖維和抗氧化劑，漿果、蘋果、葡萄和石榴是多酚療法的最佳選擇。但如果你有胃食道逆流的症狀，請避免食用柑橘類水果。

•蔬菜：綠葉蔬菜、鮮紅色和橙色蔬菜以及十字花科蔬菜（如花椰菜、高麗菜等）富含維生素和抗氧化劑，對整體健康非常有益。但胃食道逆流患者，要避免辣椒和番茄及其相關製品。另外，也要限制生菜攝取，因為它們不容易消化。

•瘦肉蛋白：去皮的雞、鴨肉，牛或豬里肌等瘦肉，魚、雞蛋、豆腐、豆干等，是低脂蛋白質的極佳來源。鮭魚、鯖魚和沙丁魚等富含脂肪的魚提供Omega-3脂肪酸，可以減輕身體發炎，並預防潰瘍惡化。

•發酵乳製品：一般優格和希臘優格提供益生菌和蛋白質。

•麵包和穀物：全麥麵包等多穀物食品，如燕麥、藜麥、小米等，是膳食纖維的良好來源。

•香草和香料：潰瘍飲食通常應避免辛辣食物，但一項針對食物與幽門螺旋桿菌的研究發現，為調味而添加的一些香料，也有助於殺死細菌。最好的選擇包括薑黃、肉桂、生薑和大蒜，因為它們具有抗菌和抗發炎的特性。

•蜂蜜：試著用蜂蜜代替糖，有證據指出，某些類型的蜂蜜可以殺死幽門螺旋桿菌和其他細菌。

★禁忌食物 增加胃酸生成

•酒精：所有酒精都會刺激胃部，延遲潰瘍癒合，尤其避免葡萄酒、啤酒和烈酒。

咖啡因：停止或減少喝咖啡、茶和其他含咖啡因的飲料，因為它們會增加胃酸的產生。

牛奶：曾有一段時間，牛奶被用於治療胃潰瘍，但研究發現它會增加胃酸，最好避免。

•加工肉品：高度加工的肉品如香腸、培根、火腿等都別碰。

•高脂肪食物：高脂食物會增加胃酸並引起逆流，奶油濃湯、沙拉醬、美乃滋都應避免，但健康脂肪如魚類是可以的。

•辛辣食物：含有辣椒、黑白胡椒調味料的飲食都應避免。

•過鹹食物：研究發現，過鹹的食物可能促進幽門螺旋桿菌的生長。泡菜、橄欖和其他醃漬蔬菜含鹽量高，與幽門螺旋桿菌造成的潰瘍高度相關。

•巧克力：巧克力會增加胃酸生成，引起逆流症狀。

★怎麼吃何時吃 也很重要

•少量多餐：嘗試少量多餐，以五、六頓小餐取代三頓大餐，雖然每次吃東西都會產生胃酸，但大餐需要更多胃酸來消化，更刺激胃部。

•睡前不食：至少在睡前三小時進食完畢，吃完後最好保持身體直立數小時，不要躺下，以改善消化和減少胃酸逆流。

•低脂烹調：多採用低脂肪烹調，例如烤、燉，減少油炸，限制油品、奶油用量。

(資料來源／verywellhealth)

花椰菜。(本報資料照片)
花椰菜。(本報資料照片)

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