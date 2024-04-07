醫藥／吃雞腳、豬腳補膠原蛋白? 醫：效果有限

醫師趙昭明說，人體食用雞腳、豬腳後，經過腸胃吸收，要到真皮層的膠原蛋白數量非常少。（本報資料照片）

市面上保養品琳瑯滿目，生物科技也持續發展，不少產品明示、暗示有「細胞重生」的相關技術。不過，皮膚科醫師提醒，保養品僅能在「表皮層」作用，即使是吃的膠原蛋白能到達真皮層的也相當稀少，若要作用到真皮層，透過侵襲性的雷射、電波拉皮，才較有可能產生功效。

皮膚是人體最大的器官，負責抵抗外界刺激，同時避免體液流失、體溫調節、協助新陳代謝，一旦皮膚受傷後就會啟動傷口修復機制。台灣衛福部食藥署表示，以目前的生物技術，將某些促進皮膚修復所需的生長因子注入傷處，或將提高細胞增生、修復的速度，但若是保養品，要到達相關的功效，非常困難。

台灣開業皮膚科醫師趙昭明表示，塗抹式的產品都只作用在皮膚表皮層，因此要讓細胞活化、新生等等，其實都不太可能，保養品可以在表皮上形成保護膜，讓皮膚表皮的角質層不易被破壞掉，維持屏障的功能，皮膚上皮層的水分、油脂便不容易流失。

但像是市面上一直都相當熱門的「膠原蛋白」產品，不論塗抹、食用都有相關產品，是否真能讓人體補充到許多膠原蛋白？趙昭明說，膠原蛋白是螺旋體，屬於相當大的分子，基本上不容易進入表皮層，保養品也只能待在皮膚表面，在表皮上形成覆蓋膜；吃的膠原蛋白，不管是生物科技或天然膠原蛋白，像是雞腳、豬腳等，人體食用後，經過腸胃吸收，要到真皮層的膠原蛋白數量非常少，效果其實很有限，日常飲食均衡，基本的皮膚保養做好，其實就可以延緩皮膚老化。

若真的要達到細胞修復、重生等功效。趙昭明表示，市面上許多醫美診所，都有相關儀器，進行雷射、音波、電波拉皮等等，透過機器的協助確實可以讓膠原蛋白到達真皮層，達到有效的去除皮膚細紋等功效。但保養品基本上都在肌理層以上作用，主要仍是保護表皮的作用。

食藥署則提醒，「細胞重生」以目前醫學努力發展運用誘導性多能幹細胞來修補或替換生病、壞死的組織，仍多數處於研究階段，遑論「化妝品讓皮膚細胞重生」。所以，千萬別以為化妝品、保養品可讓皮膚細胞重生或促進皮膚細胞增生。