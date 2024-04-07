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舊金山灣區只有他們種山葵 每磅賣140元 客戶是米其林餐廳

料理功夫／輕燒牛肉白菜豆腐

林水治
輕燒牛肉白菜豆腐
輕燒牛肉白菜豆腐

材料：

洋蔥半顆、牛肉片半盒、白菜8片切段、豆腐半盒、醬油50至75CC、水250至300CC、糖一大勺、柴魚粉（弘大師）、七味粉、油適量。

作法：

1.加一點油在熱鍋裡，煸炒洋蔥絲，加入醬油、水、糖、柴魚粉等熬煮，嘗嘗甜鹹味。

2.加豆腐、白菜煮軟。

3.依次加入牛肉片，變色粉紅即可關火，最後加入七味粉提味。

小叮嚀：

注意醬油和水的比例，醬油太多會太深色，可用鰹魚醬油和昆布醬油比較甜口，那就不用加弘大師。

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