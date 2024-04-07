料理功夫／蘑菇食譜2道

用雞湯勾芡過的蘑菇花椰菜

「響如鵝掌味如蜜，滑似蒪絲無點澀。」這是宋代詩人楊萬里讚美蘑菇的詩句，意思是蘑菇如鵝掌令人驚訝，味道如蜜般濃醇，光滑好像蘘荷沒有一點澀味。我是蘑菇的愛好者，每天都吃不厭，隨便炒、燒湯、燉肉都能吃得津津有味。

蘑菇不僅好吃，還是一種非常健康的菌類蔬菜，有「腸胃清道夫」的美名。遇有客人來訪，我就稍微變一下花樣，讓一盤普普通通的蘑菇菜好看好吃還有點詩意。

蘑菇臥花叢

材料：

花椰菜一大朵、白蘑菇一盒（半磅227克）。

蘑菇與花椰菜

作法：

1.花椰菜切成一小朵，在雞湯裡汆燙一下撈出來，在盤子裡擺一大圈。

2.白蘑菇去蒂（蘑菇蒂可留用來燒湯）。

3.起油鍋，把去蒂的蘑菇倒進油鍋裡大火煸炒，撒入一小匙精鹽。

4.把炒熟的蘑菇倒在花椰菜中間，擺整齊便可上桌。

小叮嚀：

清炒的蘑菇味道單純清鮮，但若喜歡味道濃郁，可用兩匙雞湯加幾滴生抽、一小匙澱粉勾芡淋上。

蘑菇上樹

蘑菇上樹

材料：

芥藍三到五支、蘑菇一盒（半磅227克）。

作法：

1.把芥藍放進雞湯裡汆燙一下撈出，鋪在盤子裡。

2.把去蒂的蘑菇倒進油鍋煸炒，撒入少許精鹽。

3.把炒熟的蘑菇隨意擺在芥藍的枝葉上，讓整盤菜看起來像開花的樹。

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