城市傳真／掛著蔣中正照片的華納羅賓斯航空博物館

二次世界大戰中,幫助中國的美國飛虎隊P-40「戰鷹」飛機,此處同時懸掛有兩面中華民國國旗。(作者提供)

今年4月5日,是中華民國 前總統蔣中正離開我們49周年。他領導全國軍民艱苦抗日八年,在他執政期間,美國取消了排華法案,所以中國人可以移民留學美國;而且,中國成為聯合國創始國和常任理事國,為世界和平做出貢獻。他在台灣領導國軍守衛台澎金馬,所以幾千年的中華文化傳統沒有受到各種政治運動和「文化大革命」永久破壞,很多珍貴的中國文物可以在台北故宮博物院受到保護。

現如今,不少台灣人已經不知道中華民國就是中國,不少被誤導的大陸人則以為中華民國已經「滅亡」。全世界很多人看見青天白日滿地紅的國旗就以為是台灣國旗。在遙遠的美國空軍基地,卻有一個可能是全世界獨一無二的地方,依然認為中華民國就是中國(China),並懸掛著幾面大大的青天白日滿地紅的中國國旗,還有先總統蔣中正及其夫人宋美齡的黑白大照片。

中國、緬甸、印度戰區,中華民國國旗代表中國。(作者提供)

我以前在洛杉磯華僑文化教育中心,參加過美國史丹福大學胡佛研究所研究員郭岱君教授的講座,專門介紹蔣中正日記和抗日戰爭的艱難歷史。深刻了解到當時蔣中正領導全國軍民的艱難抗日的苦境。我在南京居住的時候都沒有看見過,居然在美國看到蔣中正照片和國旗,禁不住鞠躬致敬。因為這個地方地處偏僻,感覺很多華人華僑都不知道其存在,所以覺得有必要撰文推薦給大家。

空軍第二大博物館

這就是位於喬治亞州的第11大城市華納羅賓斯(Warner Robins),1980年建立、占地21公頃的美國空軍第二大的航空博物館(Museum of Aviation,第一大是在俄亥俄州的岱頓市(Dayton)的美國空軍國家博物館(National Museum of the US Air Force))。它也是美國國防部管理下,參觀人數第四多的博物館。

華納羅賓斯離曾經舉辦過1996年第23屆奧林匹克運動會的亞特蘭大市160公里。我到亞特蘭大出差,駕車前往約需要兩個小時。南加州 的高速公路邊上不是房子,就是黃土,開窗就是呼吸汽車廢氣;而那裡的高速公路上都是綠色植物,非常賞心悅目,開窗呼吸的空氣也覺得清新。越接近博物館,人煙越稀少。就像有些大陸人描述美國一樣,到了大農村了。

現在美國的一個主題公園一個人的門票動輒超過一百美元,而且還有昂貴的停車費。不少華人朋友們喜歡「免費」,這個地方很合大家胃口。參觀免費,寬大的停車場,也是免費;沒有任何額外收費,也沒有強迫消費。老少皆宜,也沒有主題公園裡面的人山人海。博物館裡收藏了超過90架飛機和相關物品,絕對是一切飛機或軍事愛好者的好地方。裡面還有很多詳細的文字解說,要全部看完花一天時間都不夠;太多展品,大部分也就只能走馬看花了。

美國首都華盛頓的不少博物館也是免費,但是參觀的人非常多。可能因為這個博物館的地點不在大城市,我去的那天,人也不多。所以可以仔細看自己想看的內容。有些飛機等,以前還是屬於軍事秘密。這裡也沒有禁止拍照攝影的規定,所以參觀者可以隨意拍照,拍照也不需要排隊等候。

還沒有進入停車場,就先看到架在空中的戰機。周圍空地還停有各種大型飛機,有些飛機還可以進去自己到處摸摸。顯然因為收藏的東西越來越多,所以建有幾個大展廳,飛機到處都是,吊在樓頂上的飛機,懸掛在展覽室中的飛機…就差沒有在水中的飛機。飛機博物館全世界都有,展品比這裡還要豐富多彩的也有,但是出乎意料,我在這個遙遠的地方卻找到了很多相關中國的展品。

博物館中國展廳陳列著攝於民國31年,蔣中正、夫人宋美齡和美國陳納德將軍照片,將軍帽子上有中華民國空軍的帽徽。(作者提供)

展廳中關於日本侵略中國的介紹。1937年,中國領導人蔣中正動員10萬工人修建了一條從中國昆明到緬甸臘戍的陸路補給線:滇緬公路。(作者提供)

飛虎隊支援抗日紀錄

在一個展廳裡,有很多關於中國抗日的照片和文字介紹,有一架支援中國抗日的美國飛虎隊的飛機,飛虎隊的旗幟。一個展覽櫃中有中華民國國旗和中華民國空軍少尉汪正中的軍服。美國電影「捍衛戰士」(Top Gun)續集裡面男主角湯姆克魯斯(Tom Cruise)外套背後有中華民國國旗,但那不是真貨。這裡卻有一件在第二次世界大戰時候穿過的,背後同時有美國和中國國旗的皮製軍服。另外有一個蔣夫人感謝某美國軍人的幫助,送給他的迷你小花瓶,他後來捐獻給了這個博物館。在另外一個展廳,裡面還有一段簡單的仿照的中國長城,參觀者可以從上面走過,邊上還有關於漢字的簡單介紹。

縫有中美國旗和中文血幅的美軍空軍服裝。(作者提供)

飛行員 Ben Epps(二世)曾經使用過的物品和獲得的獎章等,包括二戰期間,他飛越喜瑪拉雅山運送物資到中國,隨身挾帶的血幅。(作者提供)

另外一個停放大型飛機的展覽廳的二樓的一個展覽櫃裡,有一個手工製作的中華民國國旗的血幅(當時美國飛行員在中國戰場上作戰。因為語言不通,飛行員可以將這個東西給當地人看,以得到幫助);想來,博物館裡沒人看得懂中文,所以放錯了方向。國旗下面有某人手寫的「來華助戰洋人(美國)軍民一體救護 - 航空委員會第x號 」(當年在中國寫字的那位先生如果知道他的東西被美國收藏了,應該很高興吧);當時製作了一萬幅,編號從001到200號都是由飛虎隊指揮官陳納德將軍所領取。不遠處,還有一個有中英文的金色金屬獎狀,中英文寫著:「美國第十四航空隊飛虎協會獻給中國戰區空軍持遣隊及美國空軍第十四航空隊司令陳納德中將,用以紀念其在第二次世界大戰期間為伸張正義與中國盟友並肩作戰之豐功偉績。1985年5月30日」。我還找到一本小手冊,上面有中美國旗,印有「中美協力爭取勝利」。

外行看熱鬧,內行看門道。除了有關中國的展品,對於我這個外行人來說,我覺得其中最特別的就是那些以前屬於軍事機密、現在居然可以親眼看見、形狀特別的飛機。

道格拉斯 DC-4A 的軍用版飛機 C-54G空中主人(Skymaster)。1948年6月26日至1949年9月30日,為了突破前蘇聯對西柏林的全面封鎖,這類飛機曾經被用來空運各種物資 。(作者提供)

一架是1960年代服役,頭型尖尖的黑色隱形戰機,洛克希德 SR-71 黑鳥,3馬赫以上(3540 公里/小時,約三倍音速),巡航高度在2萬6000公尺的噴氣式戰略偵察機,1998年退役。

2023年6月,博物館又添加了一架1980年代開始服役,外殼被去掉很多的菱形的 F-117A 夜鷹隱形攻擊機,時速可以超過 1000公里/小時,它曾經參加過多次戰役,每年南加州巴沙迪納市(Pasadena)舉辦的玫瑰花車遊行開始前,這種飛機也會飛過整個科羅拉多大道。

2008年10月7日,在博物館的中心廣場揭幕了戰俘/失蹤人員紀念碑。每面有18英寸的青銅牌,展示了美軍五個分支的標誌,第六面則是國際戰俘/失蹤人員的標誌。(作者提供)

這裡還有一架 U-2龍女士(Dragon Lady)高空偵察飛機。1960年冷戰時候,同樣的飛機在蘇聯領空被蘇聯導彈擊中。這些飛機表面都有特別的塗層,可以躲避雷達探測。還有一個戰鬥機上面印著紅字「Gong Killer」- (越)共殺手。

博物館根據收藏的歷史物品精美製作的徽章,只能在他們的禮品店才可以買到。(作者提供)

參觀完以後,還可以去他們的禮品店看看,裡面可以買到根據原始文物而精美仿照的有中美國旗,有正體字的徽章。他們網站上沒有銷售,我個人認為非常有收藏價值,還可以多買幾個贈送給親朋好友。博物館還有收費10美元、戴上虛擬實境眼鏡坐在會移動的座椅上感受在天空、太空、海洋等不同地方的遊樂設備。這麼大的博物館可以免費參觀,我覺得等於花10元等於捐錢給博物館,非常值得。我去以前沒有多少期待,那天一直到博物館關門,才依依不捨地離開。