地產投資／紐約州賣家 須誠實披露屋況

紐約州長霍楚簽署「房產狀況披露法案」的修改，對賣家有更多明確的要求。(本報檔案照)

2023年9月，紐約州 長霍楚(Kathy Hochul)正式簽署針對「房產狀況披露法案（the Property Condition Disclosure Act，簡稱PCDA）」的修改，今（2024）年3月生效。而這項修改將對紐約將來的房產交易產生怎麼樣的影響，以及這是否會讓紐約州跟其他州看齊，走向保護買家的道路，這都是值得觀察的趨勢。

一到四家庭的賣家在過戶前，要對房屋狀況進行披露聲明。(本報檔案照)

屋況披露歷史做法

其實從2002年PCDA生效開始，紐約州就已經開始要求「屋況披露」，即要求一到四家庭的賣家（不包含共有公寓(Condo)和合作公寓(Co-op)）在過戶前，要對房屋狀況進行披露聲明。

在披露聲明裡，賣家需要回答針對房屋狀況的40多道調查問題，這些問題包括：

•房屋的基本狀況：房屋壽命、使用年限、公共區域歸屬狀況、水電狀況等；

•環境問題：房屋的地理位置、是否處於容易淹水的洪災 區、曾經是廢棄物傾倒地點、農業區，或者有其他有毒物質如石油、鉛、等；

•房屋結構以及物理條件：過往蟲害、水害、火災等受災狀況，以及房屋材料的品質問題，當然也包括房屋本身的硬體系統，如水源、電力、排水、暖氣系統及地下室狀況等；

•房屋的產權相關問題：例如邊界糾紛、地役權、共用車道或者圍籬等。

在2002年通過PCDA後，賣家被要求必須提交這樣一份完整且真實的房屋狀況披露聲明。但顯而易見的，填寫這麼長的一份問卷調查太過麻煩，而且房主又要對他們的回答負責，因此實際上非常難以做到。

賣家付500元了事

2002年PCDA就很有意思地給了房主另一個選擇：允許他們在過戶時給買家500元，當作這份表格的罰款，可以想見，所有賣家都選擇付錢了事。

在PCDA法實施之前，紐約州其實遵循著普通法體系下「Caveat Emptor」原則，也就是 「買家謹慎(Let the buyer be aware)」的原則：買家必須自行負責對房產屋況和背景的盡責調查(Due Diligence)，包括聘請產權公司進行產權調查、找律師做法律條款以及其他項目的把關、或是找驗屋師做屋況檢測等。但是對於房屋的調查能有多全面、調查結果是不是能真正幫買家規避掉經濟風險，這些就靠買家自己；賣家沒有義務、也不需要主動告知房屋的所有缺陷或者問題。在「Caveat Emptor」原則下，買賣雙方可以自由協商房產交易的條款和條件，包括價格、保證等，在如何解決潛在問題這一方面有很大商量的空間。

PCDA法在2002上路之後，看似好像改變了這個原則，但實際上因為有500元罰款的選項，對於現在房價動輒數十萬、上百萬來說，這點罰金根本不痛不癢，因此等於變相地架空屋況揭露的要求，於是傳統的「Caveat Emptor」原則還是照常實施。

買家花錢調查房產

紐約大部分買家都知道要找專業人士，從調查產權、檢驗房屋等各個環節都不錯過，但即使如此仍然產生一些問題，買家甚至不知道應該進行調查，例如：

•鄰里投訴的邊界糾紛，有時候還沒有走到法律程序，不被記錄在案，卻有可能帶來麻煩；

•洪災保險等私人協議，也是不記錄在案的；

•有些屋況問題，只要表面粉刷後並不容易發現，隱藏的危險可能要數個月甚至數年才浮現。

就算買家面面俱到，可一旦發現了問題，人力、時間、金錢都花了，卻調查出一幢「不值得購買」的房產，雖然規避了將來的風險，但已經投入的成本也是一筆不小的損失，更可能面臨即使發現問題，卻不能夠取消合約，訂金可能會被賣家沒收的困境。

共有公寓、合作公寓等屋主，賣房時不要求披露房屋狀況。(本報檔案照)

氣候變遷 糾紛增加

不過，立法者會想要改變這個過去20年行之有年的「支付500元罰款」做法，最主要的壓倒駱駝的稻草還是氣候變遷。

由於氣候變化變得更加劇烈，造成相關的風險以及糾紛大增，因此立法者才會注意到屋況揭露的問題，這點也體現在一些在屋況揭露聲明裡面增加的條款，包含針對發霉(mold)的問題，以及針對洪災淹水(floodplain)的問題等。

紐約的房產交屋通常牽涉很複雜的風險和背景調查，買家為了保障自身利益，一般就需要委託律師進行專業調查。 而外州早就對房產交易中的賣家有更多更明確的責任要求。

傳統上，房屋交易中買家風險自擔，要請驗屋師檢查房屋的狀況。(路透)

例如在加州，房屋賣家通常要填一個「過戶揭露聲明(Transfer Disclosure Statement)」的表格，其中詳細列出房屋結構、地基、屋頂、電氣系統、暖氣和空調系統等方面的調查情況。在佛州和德州，賣家要填的是「賣家揭露(Seller Disclosure)」報告，也是要求對房屋資訊進行告知。

紐約州這次法案修改，實際上有點參考其他州的做法，希望能改變買家交易時的被動地位，藉由要求賣家主動提供一份更全面、更透明的房屋狀況聲明，充分保護買家在 購買房產時的知情權。

新法生效交易趨勢

過去紐約的賣家大多會選擇用付500元來迴避填寫冗長的「屋況揭露聲明」。然而，即將生效的新的修改明確規定，賣家不能再用交500元的罰款來規避填寫屋況聲明，必須根據實際情況填寫完整的屋況披露聲明。這項強制性的修改是更保護了買家，但交易過程的各方動態一定會因此而改變。

以下是根據我們多年處理房產交易、糾紛的經驗，大膽預言PCDA法案生效後房產交易趨勢。

1. 什麼都填「不知道」可能有問題

雖然屋況披露聲明表中有大量的「unknown」或「N/A」選項，但這並不代表賣家真的可以什麼都說「不知道」。 當然，新法並沒有要求屋主必須賣房前先做調查，但是必須揭露已知的訊息。

可能有些屋主不住在要賣的房產裡，就真的不了解屋況，只能選「unknown」；但也可能有屋主不想花錢找專業人士、為了貪圖方便，勾選「unknown（不知道）」來簡化手續，但這樣的做法反而可能讓屋主賣房後吃上官司。

舉例來說，如果賣家在「房子是否有合法使用證書（Certificate of Occupancy）」項目上回答「不知道」，但實際上公開資料庫上面就有這份文件；那買家就可以質疑，這應該是賣家必須知道的事情，怎麼能說不知道呢？ 這樣是否因為賣家不實聲明，導致買賣合約的無效呢？

因此，如果沒有好好填寫，賣家可能賣了房子還吃上官司，如果賣家過程有問題更是難以理清責任方。

「房產狀況披露法案」修改後，賣家更需要律師等專業人士的協助。（123RF）

2. 賣家更需專業協助

過去買家以確保交易安全，需要自己找專業人士調查屋況，賣家是可以撒手不管。但是隨著新法案修改的通過，將來可能反而是賣家需要請律師或專業人士協助處理屋況披露，才能在如實填寫的同時又能適當保護自己利益，而不會因為不實披露聲明，導致賣屋不成反吃上官司。

如果賣家需要全權委託專業人士完成揭露聲明，驗屋師和律師的角色和地位也可能改變。

3. 房產放信託或者轉地契可能免去揭露責任

雖然PCDA新法要求揭露的範圍，可以說是包山包海，但其實PCDA還是有一些縫隙的。在PCDA法律規定下，房產管理人可以不用填寫揭露書，這種 「管理人」 包括被法院拍賣房產的拍賣人，或是遺囑或信託的執行人。這是由於這類房產的管理人（fiduciary）非常可能不住在交易的房產裡，對屋況也確實不了解。

因此，一些腦筋動得快的房主或賣家，也許已經想到為了迴避披露屋況的法律風險，就直接把房產放進信託裡，然而這種情況下，信託管理人自己就住在房子裡，是否真的還可以豁免填寫揭露書？

另外，由於屋況揭露是要求「屋主」揭露訊息，那麼如果是父親轉給兒子才不到半年，兒子就想要脫手拿來賣，兒子能否聲稱因為只持有半年，而只需要針對這半年發生的事件作揭露呢？如果三年前曾經發生或淹水還需要揭露嗎？

3月的法案上路之後，究竟信託內的房產、又或者轉地契情況中，該怎麼處理屋況披露問題，還有待更多觀察以及法院案例澄清。

(作者為法路通律師團隊合夥人蔡璧徽律師、助理Sherry Zhang)