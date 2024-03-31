大仁說財經／AI革命腳步快 法令跟不上

AI對人類生活的革新過於快速，法令規範始終追不上。（歐新社）

像ChatGPT 這樣的人工智慧(AI )工具已經成為主流，在背後推動這種科技的公司正投入數十億美元，看好它們將改變我們的生活和工作方式。

但伴隨這項承諾而來的是不斷出現的令人擔憂的頭條新聞，其中一些強調AI在回答問題或命令時可能會產生偏見或不準確。包括ChatGPT在內的生成式AI工具被指控侵犯版權。令人不安的是，有些已被用來產生未經同意的親密圖像。

「深偽」侵權頻傳

最近，當泰勒絲(Taylor Swift)的AI生成色情圖片在社群媒體上傳播時，「深偽」概念成為人們關注的焦點，凸顯出主流AI技術帶來的破壞性潛力。

拜登總統在2024年國情咨文演講中，敦促國會通過立法來監管AI，包括禁止「AI語音模仿等」。他表示，立法者需要「利用AI的承諾，保護我們免受其危險」，並警告如果不加以控制，這項技術將給美國人帶來風險。

在他發表聲明之前，最近發生一場模仿他的聲音並針對數千名新罕布夏州初選選民的虛假機器人電話活動，當局指稱這是一次AI干預選舉的嘗試。即使虛假資訊專家警告AI對民意調查和公共話語的威脅，但很少有人預計國會會在分裂的選舉年通過立法控制AI產業。

但這並不能阻止大型科技公司和AI公司繼續吸引消費者和企業的新特性和功能。

最近，ChatGPT創作者OpenAI推出了名為Sora的新AI模型，據稱該模型可以根據快速文字提示創建「現實」和「富有想像力」的60秒影片。微軟已將AI助理Copilot加入其產品套件中，其中包括Word、PowerPoint、Teams和Outlook等全球許多企業都在使用的軟體。該AI助理是以ChatGPT的技術為基礎。谷歌也推出AI聊天機器人Gemini，它已經開始取代一些Android裝置上的Google Assistant功能。

AI研究人員、教授和法律專家對監管機構有能力或願意控制AI之前的大規模採用感到擔憂。數百名專家簽署一封公開信，要求AI公司做出政策改變，並同意遵守AI安全原因和責任的獨立評估。

構成巨大風險

公開信中指出，「生成式AI公司應該避免重蹈社群媒體平台的覆轍，其中許多平台實際上已經禁止了旨在追究其責任的研究類型，並威脅採取法律行動、發出停止函或其他方法來施加關於研究的寒蟬效應。」

它補充說，一些生成式AI公司已經暫停了研究人員的帳戶，並改變了服務條款，以阻止某些類型的評估，並指出「剝奪獨立研究人員的權力不符合AI公司自身的利益」。

不到一年前，包括馬斯克在內的一些科技巨頭呼籲AI實驗室至少六個月內停止訓練最強大的AI系統，理由是「對社會和人類構成巨大的風險」。但研發工作從未停止。

催生通用規則

布朗大學電腦科學家兼教授文卡塔蘇布拉馬尼安(Suresh Venkatasubramanian)表示：「我在AI領域看到的最令人擔憂的事情是承諾與實踐之間持續存在的差距。」他也是簽署信件的專家之一；他於2021年被任命為白宮 科技政策辦公室成員，協助就AI政策提供建議。

他表示：「廣泛使用的主要生成式AI系統的存取權限由少數公司控制。」這些系統很容易出錯，並可能產生破壞性內容，「如果沒有獨立評估AI的能力，並且擔心法律威脅，研究人員將繼續很難完成評估生成式AI系統的安全性和可信度，以便政策制訂者充分了解情況採取行動。」

他期待政策制訂者和白宮管理和預算辦公室正在進行的工作，以澄清和制訂「通用規則」。白宮管理和預算辦公室負責監督拜登總統在整個行政部門的願景。

普林斯頓大學電腦科學教授納拉亞南 (Arvind Narayanan)也簽署了這封信，他也支持前者的看法；他特別擔心AI加速發展的速度，因為這遠快於我們的適應能力。

他表示：「科技公司透過商業模式致富，靠新科技的好處獲取利潤，而成本則由社會承擔。」他承認早在生成式AI出現前就已經出現這種情況。

他補充說：「針對特定危害設定圍籬是必要的，但它們不會修復潛在的商業模式。」

他認為更大膽的改革可能也是必要的，例如對AI公司徵稅以資助社會安全網。

當今的生成式AI用戶必須了解使用與所需目標相距甚遠產品的局限性和挑戰。