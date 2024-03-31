封面故事／媽媽的珠寶盒

媽媽的珠寶盒裡，珍藏著爸爸的照片。(圖為作者所提供)

媽媽離開不久後，我總盼望有奇蹟出現的一天，媽媽能像電影演的那樣獲得超能力，可以從天堂重新回到人間，只要一天或是幾小時也好，讓我們有機會好好擁抱身上沒有任何管子，沒有病痛的媽媽，家人一起圍坐在開滿玫瑰花的花園裡，陪媽媽開心的吃頓新鮮食物做成的午餐，聊聊還來不及説的話，聽聽媽媽的聲音，再和她沒有遺憾的道別。無奈的是，奇蹟終究沒有出現，任何事都沒有改變，這種愛別離和求不得的苦，一直盤旋在腦海裡，時不時就會浮現，揮之不去。

禮儀師給了我們一張從親人往生到火化入塔這段期間要注意的事項，其中一項是遺物整理的時間，上面寫著：「百日以後」。我們想想，其實這也是有道理的，太早整理會觸景傷情，受到還沒有平復的心的影響，有時會做錯決定而後悔。

終於還是到了整理媽媽遺物的這一天，心中感到莫名的悲傷，就像是要讓媽媽在這世界的痕跡完全消失，和我們徹底分離那樣的惶恐和無助。

媽媽離開後，她的房間一直保持著原來樣子。桌上排放著幾瓶沒吃完的保健品還有十幾個醫院的大藥袋；一臺放在地上鐵灰色的呼吸器特別醒目；床邊的排痰器和一些沒用完的成人紙尿片，這些都讓我想起媽媽臨終前飽受末期肺癌轉移折磨，每個呼吸都讓她痛苦到流淚。

媽媽個性節儉，不曾花錢買過奢侈品，她的衣櫃裡掛著花花綠綠，顔色明亮，樣式簡單的衣服，平日媽媽不論是居家或是出門在外，都是以輕鬆舒服爲主。我們姊妹各自選了幾件衣服留念，其他的就全數捐給舊衣回收中心。

房間的玻璃櫃上，塞滿了喜歡旅行的媽媽，到世界各國購買的紀念品。每次只要家中有客人來訪，媽媽都會不厭其煩地翻出這些紀念品，展示給大家欣賞，滔滔不絕的介紹她去過的城市；當我們擦拭這些紀念品時，往日媽媽用興奮的聲音，得意洋洋的告知我們她將要出國旅行的情景歷歷在目。爸爸要我們把全部的紀念品移到客廳的電視牆旁，他想要永遠保留媽媽周遊列國開心的回憶。

打開媽媽的珠寶盒，除了幾條我們買給她的項鏈和手環外，還有一張爸爸年輕時頭髮還茂密的兩吋大頭照，背後寫著：「勿忘影中人」。我們看見了，都笑了出來，這和平常嚴肅不苟言笑的爸爸完全連不起來，媽媽以前常抱怨爸爸天生木訥寡言，個性死板無趣，結婚五十多年來，從來不曾送過她任何東西，說過任何浪漫的話，不論是生日還是母親節 、結婚紀念日，爸爸頂多請她吃個飯，應付應付就完事。

這張媽媽特別珍藏的照片，應該是她收到爸爸送的唯一禮物。爸爸不好意思地表示，這相片是他要報考警察學校時拍的，那時才剛和媽媽相完親就必須北上就職，情急之下，想到送給媽媽這張相片，當成信物。我們姊妹把珠寶盒裡的東西分了分，這張英姿煥發的照片就留給了爸爸，他這輩子和媽媽的緣分從這張相片開始，也從這裡結束。

爸爸這張「勿忘影中人」的大頭照，讓我明白了「緣起緣滅」這句話的含義，生離死別，命運的安排，人生的苦痛，生命的長短，都不是我們能控制和掌握的。整理媽媽的遺物的同時，也試著學習和媽媽告別。