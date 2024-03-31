移民專頁／申請J-2 最好來美前結婚

情侶來美前先結婚，對於辦身分有好處。(圖／123RF)

讀者問：

馬上去美國做博後，老闆給J-1簽證 ，女友有旅遊簽證，也想去陪讀。請問，我們先結婚申請J-2好？還是以旅遊簽過去在美國結婚轉J-2好？主要國內時間比較倉促，想去美國穩定再結婚，不知道轉會不會有問題。 想問一下，我們將來能留在美國嗎？

答：

如果你們在前往美國前就結婚並申請J-2簽證，這將允許你的配偶以合法的身分陪同你在美國居住和學習。J-2簽證持有者也可以申請工作許可。這種方式的好處是一開始就有明確的身分，可能會讓你們的生活和計畫更加穩定。

如果時間緊迫，你的女朋友先以旅遊簽證進入美國，之後你們在美國結婚並申請轉換為J-2簽證，這有幾個潛在的風險和複雜性。首先，轉換簽證需要時間，期間你的配偶沒有工作許可。 其次，移民局 可能會審查旅遊簽證入境後立即結婚並申請轉換身分的意圖，尤其是如果他們認為入境時有誤導之嫌。 因此如有可能，盡量在國內結婚後再申請J-2簽證。

關於你們未來是否能留在美國，這取決於多個因素，如你們的簽證狀態、長期職業規畫、以及美國移民政策的變化。J-1簽證是一種非移民簽證，主要用於教育和文化交流目的，通常有回國兩年的要求，除非獲得豁免。若要長期留在美國，需要轉換到其他類型的簽證或申請綠卡 ，每種途徑都有自己的要求和限制。