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周日動動腦／哪兩個國家是所謂的雙重內陸國？

吳菲

下列十個題目讓您動動腦，先別看答案，考考自己能答對幾題?

1.哪一種平面幾何圖形的每個內角都是120度？

2.撲克牌的四張皇后牌中只有黑桃Q手持武器，她的頭像原型是哪一位希臘女神？

3.美國加州的歷任州長中，有哪兩位出身電影明星？

4.位於染色體末端的一小段DNA，它和生物體的衰老和壽命有一定的相關性，那是什麼？

5.「黃裡裹冰膚，纍纍若貫珠。誰將龍刮目，未許荔稱奴。」指的是什麼東西？

6.義大利西西里島因電影《教父》而聲名大噪，而其省府錫拉庫扎(Siracusa)則因哪一位偉大科學家在此被羅馬士兵殺害而知名？

7.速霸陸(Subaru)原意是昴星團。日本人除了將它用在汽車品牌外，還以此命名一支紅外線天文望遠鏡。該望遠鏡位於何處？

8.澳洲的最高峰科修斯科山（Mount Kosciuszko)是根據哪個國家的民族英雄命名？提示：發現此山的探險家。

9.在全球48個內陸國家中，有哪兩個是所謂的雙重內陸國？（亦即除了自己是內陸國，周圍鄰國也均為內陸國）

10.唐朝的太史局相當於現今的國家天文台，哪一個人做了40年台長，歷經三個皇帝，還是世界上首位給風力訂級的人？

答案：1.正六角形 2.雅典娜 3.雷根、阿諾史瓦辛格 4.端粒 5.龍眼 6.阿基米德 7.夏威夷 8.波蘭 9.列支敦斯登、烏茲別克 10.李淳風

義大利 加州 澳洲

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