養生／膽固醇太高 5食物少碰

高度加工食品通常含有大量不健康的脂肪與鹽，不利心血管健康。(圖／123RF)

美國人普遍有膽固醇過高的問題，根據疾病防治中心(CDC)統計，每五個成年人中就有兩人膽固醇太高，這增加了罹患中風 與心臟病 的風險。網路媒體BuzzFeed報導，營養專家建議，膽固醇過高者應少碰以下這五種食物：

1.全脂乳製品

全脂乳製品含有大量飽和脂肪，會增加人體血液中的低密度脂蛋白(LDL，也稱「壞膽固醇」)。費城 營養師奧格斯特(Beth Auguste)說，飽和脂肪會降低人體清除「壞膽固醇」的能力。在肝臟清除體內「壞膽固醇」時，飽和脂肪會影響肝臟功能，讓它無法分解那麼多的「壞膽固醇」。

乳製品確實對健康有些益處，因此盡可能在飲食中加入低脂乳製品，以減少膽固醇的問題。

2.紅肉

奧格斯特表示，紅肉同樣含有大量飽和脂肪，如上所述，它會使人體難以分解膽固醇 ，所以膽固醇過高者應注意所攝取的量。最好的方式是將肉類作為膳食的點綴，把豆類作為獲取蛋白質的主要來源，並把藜麥或扁豆等高蛋白穀類與植物，作為補充蛋白質、鐵和纖維的來源。

3.肉皮

奧格斯特指出，肉皮所含的飽和脂肪都很高，無論是雞皮、火雞皮、豬皮或是其他肉類的皮都一樣。

4.高度加工食品

雖然許多食品多少都經過加工，但包裝沙拉和袋裝乾豆等低度加工食品，並非高膽固醇的罪魁禍首；相反的，煙燻香腸與薯片等高度加工食品才需要警惕。

休斯頓衛理公會醫院(Houston Methodist Hospital)心臟病專家艾凡娜提(Eleonora Avenatti)表示，高度加工食品通常含有大量不健康的脂肪與鹽，纖維、維生素和礦物質含量卻很低，從心血管健康角度來看，有百害無一利。

5.油炸食物

同樣的，膽固醇過高者對油炸食物也應敬謝不敏。它們也可能含有反式脂肪，會增加「壞膽固醇」水平，提高罹患心臟病的風險。