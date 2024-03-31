娛樂／曬特斯拉Cybertruck 金卡戴珊自封「車隊酷媽」

金卡戴珊常在社交平台上分享奢華生活。（取材自金卡戴珊Instagram）

好萊塢名媛金卡戴珊（Kim Kardashian）的汽車收藏再添新成員，43歲的她早前透過社群媒體炫耀購入價值9萬6000元的特斯拉 （Tesla）純電動輕型商用車「賽博皮卡」（Cybertruck），鍾愛收藏名車、跑車的金卡戴珊自詡為「車隊酷媽」（cool carpool mom）。

賽博皮卡雖然並非金卡戴珊麾下最昂貴的車款，但其稀有程度令人稱羨。特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）曾表示，2025年之前，每年只會銷售20萬輛至25萬輛賽博皮卡。

金卡戴珊在Instagram限時動態發布的照片貼出賽博皮卡不鏽鋼銀色車體的右後側，但網友奉勸金卡戴珊再多練練停車技術，因為該車後輪稍微超出白色停車格線。

金卡戴珊在IG限時動態展示她的新車特斯拉「博皮卡」，被網友吐槽後輪超出停車線。（取材自金卡戴珊Instagram）

賽博皮卡分三個等級，售價介於6萬990元到9萬9990元不等。金卡戴珊購買的賽博皮卡車型可坐5名成人，牽引重量可達1萬1000磅。

獨鍾訂製名車 車隊價值210萬

金卡戴珊長年收藏大量名車和特殊車款，2023年流出的一張空拍照片展示，她座落洛杉磯 隱藏谷（Hidden Hills）的豪華莊園內，停了不少昂貴車款，車隊總價估計約210萬元，其中最貴的收藏一輛定製款2022年式的勞斯萊斯（Rolls-Royce）古斯特（Ghost），單價高達40萬元，另有一輛2022年式的藍寶堅尼（Lamborghini）休旅車「Urus」，價格上看40萬元。

金卡戴珊並不滿足於名車公版款式，她通常會請註明車廠協助改造新車，為她的座駕增添個人風格並提升內裝質感。前述藍寶堅尼Urus就由德國著名的豪華汽車改裝公司「Mansory」接手改造，增添奢華質感。

此外，金卡戴珊車隊還有2022年式客製化的梅賽德斯-邁巴赫（Mercedes-Maybach）運動型多功能車（SUV）GLS 600，市價估計25萬元，同樣價格約25萬元的另一輛客製化2022年式邁巴赫S580。人口普查局（Census Bureau）數據指出，25萬元是2021年美國家庭收入中位數的3.5倍。

除了梅賽德斯-邁巴赫之外，金卡戴珊也對凱迪拉克（Cadillac）情有獨鍾，入手2023年式訂製款凱迪拉克（Cadillac）凱雷德（Escalade），這輛大型多功能車的價值約20萬元。

此外，金卡戴珊還有兩輛訂製款荒原路華（Range Rover，中譯路虎）自傳（Autobiography）頂級豪華多功能車，兩輛總價約40萬元；自傳車款的內裝比標準豪華型荒原路華的車型內裝更高級。

金卡戴珊的汽車顏色清一色都是銀白色，而她同樣酷愛收藏名車的妹妹、超級名模坎達兒詹納（Kendall Jenner）和同母異父的小妹凱莉詹納（Kylie Jenner）則偏好鮮豔色系。

「汽車進化」（Auto Evolution）網站2023年1月指出，古思特可能是金卡戴珊最少開的其中一輛車，狗仔僅曾捕獲金卡戴姍駕駛古斯特去看兒子聖威斯特（Saint West）的足球賽。

「汽車進化」網站分析，古斯特的灰階色調，及其他車子的顏色，都是洛杉磯車廠「Platinum Motorsports」的傑作；據稱金卡戴姍花費10萬元，把古思特、邁巴赫S580的烤漆烤成具有特殊金屬光澤的淺水泥灰色。

金卡戴珊喜歡車齡僅一、兩年的新車，而坎達兒詹納則喜歡收集經典跑車；凱莉詹納也有一輛2019年發表、價值45萬元的古思特。

空中豪宅 私人飛機實現夢想

除了名車之外，金卡戴珊也鍾愛訂製私人客機；她炫耀賽博皮卡的同日也貼出價值1億5000萬元的噴射機「Kim Air」。娛樂新聞網站TMZ報導，這架私人客機的內中與金卡戴珊的汽車和豪宅內裝和配色相互呼應，採用羊絨、米白色內裝和同色系的真皮沙發座椅。

金卡戴珊的限時動態中，新入手的「博皮卡」在她價值 1.5 億美元的私人飛機旁邊，這架飛機正帶要她去看超級盃比賽。（取材自金卡戴珊Instagram）

金卡戴珊曾表示，她想要一個空中的家，而今也透過自身財富實現這個夢想。「Kim Air」花了一年時間訂做，機上有兩間浴室，兩張床拼成的一張大床，還有可供10人躺平休憩的空間。

金卡戴珊不僅熱愛各種客製化的運輸工具，也是一位忙碌的母親，她和46歲的饒舌歌手前夫「肯爺」肯伊威斯特（Kanye West）育有4個孩子，光是家庭旅遊至少就要有5個座位。

金卡戴珊並非唯一擁有私人飛機的家族成員，靠著豐厚代言和成功的美妝業務致富的凱莉詹納也有自己的飛機。凱莉詹納2020年4月以7280萬元購入一架加拿大龐巴迪環球快線（Bombardier GlobalExpress）7500噴射機，雖然不如「Kim Air」奢華舒適，但已高於眾多私人飛機的水準。

金卡戴珊和前夫「肯爺」肯伊威斯特育有4個孩子。（取材自金卡戴珊Instagram）

撞爛舊車 二手喊價近10萬

二手車線上銷售網站「Carfax」今年1月出現一輛曾為金卡戴姍所有的銀色2022年式荒原路華多功能車，但車況受損程度令人咋舌。

Carfax官網照片可見，這輛荒原路華受損嚴重，前保險 桿被撞得掉下來、大燈破損缺失，後保險桿也掉在地上、後擋風玻璃破碎、右後方車體凹陷。此外，副駕駛座的側車窗搖下或破損，車門安全氣囊因碰撞而爆開，後視鏡也被拆除。

賣車網「Carfax」1月出現的一輛車況慘烈二手車的前車主是金卡戴珊。（Carfax網站截圖）

眼尖網友透過車體顏色、訂做輪圈等細節，推斷這輛車曾為金卡戴珊所有。娛樂新聞網站TMZ比對Carfax平台上的荒原路華車牌與記者先前拍到金卡戴珊駕駛的同行車款車牌，結果顯示相符，並透過加州車輛管理局（Department of Motor Vehicles）資料查證，再次確認這輛混合動力的荒原路華多功能車曾是金卡戴珊母親克里斯詹娜（Kris Jenner）送的禮物，當初車價約12萬5000元。

刊登拍賣文的佛羅里達州邁阿密「精英汽車公司」（Elite Motor Cars）開價9萬9950元，試圖靠金卡戴珊的名氣牟利，壞掉但堪用的車體零件隨車販售，接手的車主必須自費維修。

匿名人士透露，金卡戴珊的一名前職員2023年獨自駕駛這輛車出車禍，導致車體嚴重受損，但此人並未詳述該車禍相關的肇事責任。