娛樂／「我們一起搖太陽」 生命無憾奇遇記

「我們一起搖太陽」由彭昱暢（右）、李庚希（左）主演。（取材自豆瓣電影）

由中國導演韓延執導，彭昱暢、李庚希領銜主演的電影「我們一起搖太陽」早前退出春節檔期，延後至3月30日上映。作為韓延「生命三部曲」（前兩部為「滾蛋吧！腫瘤 君」和「送你一朵小紅花」）的終篇，「我們一起搖太陽」部分取材於紀實報導，講述兩個身患重症的年輕人因為「生命接力」的約定，陰差陽錯地踏上了一段充滿愛與力量的療癒之旅。

溫暖定調 深耕生死命題

「我們一起搖太陽」外文片名「Viva La Vida」（西班牙文），有「生命萬歲」的寓意。韓延說，他不想用苦情的手法去拍病患，讓觀眾對這個群體產生一種憐憫。在創作之初，韓延為影片定下了一個基調：無限貼近生活，不沉重，充滿溫暖，底色是生活本身。

9年時間，韓延完成了「生命三部曲」，對於既悲觀又敏感的他來說，一直深耕生死命題的創作，也是一種自我治癒的過程。在「送你一朵小紅花」殺青沒多久，有位朋友發給韓延一篇紀實文章「最功利的婚姻交易，最動情的永恆約定」，文中兩位年輕人在「生命接力」的極端事件中展現出的愛意、善意、勇氣，以及跟生活拚命的勁兒，特別打動韓延。「我並不是覺得兩個人可憐，想要憐憫他們，為他們發聲，完全沒有，我覺得他們才是生活的勇士 」，韓延說，有時候看他們的故事，再想想自己生活中的煩惱，根本不算什麼。

「我們一起搖太陽」電影海報。（取材自豆瓣電影）

「我們一起搖太陽」初稿劇本出來後，韓延不太滿意，「推翻掉了」，不是他想要的方向，中間就停了一段時間，蒐集素材、整理想法，經過一段時間的沉澱，又重新去做劇本。「我不想片子拍完之後，只是讓大家對於患病的群體有一種憐憫或者同情」，韓延覺得，電影雖然拍的是病人群體，但要用他們去折射出生活的一個切面，其實這是拍給每個普通人看的，它的基調應該無限貼近生活，不沉重，充滿著溫暖。

相較於韓延「生命三部曲」的前兩部作品，「我們一起搖太陽」在故事基調上更加溫暖療癒，結尾也給觀眾留下相對圓滿的結局。在「我們一起搖太陽」中，韓延想要講述的是兩個年輕人如何跟命運抗爭，在看似波瀾不驚的生活中，如何逆流而上，他覺得這種講述更溫暖，且充滿善意，更適合這部片的感覺。

追蹤患者 側寫真實細節

該片涉及大量醫院場景及專業知識，開機前，韓延和團隊對專家和病人做了大量採訪，甚至片中很多做透析的醫生、護士、病人，都是真實的。

為了解更多病患，韓延也在網路上追蹤許多對抗病魔的博主，他們有尿毒症、糖尿病等一些慢性病，每天都小心翼翼地生活，吃的喝的都需要精確測量。韓延每天在網路上觀察他們的生活，如同跟他們生活在一起。有時候他們會高興，也會失落，這瞬間讓韓延感覺劇本中的兩個年輕人生動起來了。

韓延在9年內完成「生命三部曲」。（取材自豆瓣電影）

「電影中很多細節就來自他們的生活」，韓延說，觀察這些患者博主的視頻，其實擴大了自己蒐集素材的一個面，如果只靠自己去觀察，生活圈很有限，在網上找到這個群體，很快就知道哪些東西能夠觸動自己。

片中彭昱暢飾演的「呂途」形象邋遢，不修邊幅，這與韓延在網路上看到的那些影音部落客有關係。在韓延的觀察中，這些生病的部落客好像將所有的精力都用來活著，沒有時間去在意別人的眼光。而且，呂途這個角色是一個活在自己世界裡的人，與周圍的世界有點脫節，他很早就得了病，不太容易融入社會。

例如，呂途常說的「奧利給」（2019年中國網路用語「加油」）這個詞，其實已經流行很久了，但對他來講可能是一個很新鮮的詞，他總是比別人慢半拍，生活也跟別人不在一個節奏上，也沒有那麼在意自己的形象。

彭昱暢的真誠氣質讓「我們一起搖太陽」更添暖意。（取材自豆瓣電影）

最初，韓延認為「奧利給」一詞「很塑膠」，某日，劇組兩個同事因工作問題吵架，其中有個場務受了委屈，韓延看到他蹲在角落一遍遍地說著「奧利給、奧利給」，像是給自己打氣。韓延覺得這一幕很生動，突然意識到，自己之前總是以一個文藝工作者的身分來審視這個詞，討論它有什麼價值和意義，但對於普通人來說，它就是一種打氣的話、能帶給人信念上的支持。最終，韓延把這個詞寫進了呂途的性格，讓觀眾相信這句台詞能給呂途這樣一個「沒頭腦」的人帶來力量。

演員特質 劇本更添血肉

在韓延看來，演員選擇彭昱暢和李庚希，是因為他們跟角色有貼近的地方。彭昱暢的狀態很真誠，讓呂途這個角色更可信；而李庚希雖然身形偏瘦，但內心蘊藏著很大的能量，跟片中的女主角「凌敏」很像。韓延根據演員本身的性格修改劇本，讓他們跟角色融合得更好。「我敢把呂途寫得『更沒頭腦』，因為彭昱暢本身夠真誠，我不擔心他是在演『傻』。李庚希的部分，我就可以把她的戲寫得更有爆發力、更有銳氣」。

開機前，兩位主演分別接觸了相應的患者，韓延提議不要住酒店，直接住在劇組搭建的角色家裡，「去體驗他們夜晚是怎麼度過的，晚上可以聽到什麼聲音」，韓延用這種方式為角色建構真實的語境，他覺得，在這樣的環境裡生活，對人物的理解會更深。

不管是前期排練，還是正式開拍，看似簡單的一場戲，韓延常常要拍一兩天。「我要一直讓演員演，讓他們忘掉在演戲，然後去拍他們不演戲的狀態」，韓延稱之為「下意識」，這時候演員已經沒有演戲的意識，只有生活的下意識，而韓延想要捕捉的就是生活的下意識。

「我們一起搖太陽」劇照。（取材自豆瓣電影）

「如果這場戲太順了，什麼都對，所有的東西都咬合住了，我反而覺得那是排練出來，或者是我們編造捏合出來的」，韓延喜歡沒有經過設計，自然流淌出來的東西，一直用攝影機在客觀地捕捉他們的生活。

電影的片名原本不叫「我們一起搖太陽」，韓延說，一開始其實跟紀實報導文章標題很像，「更嚴肅一點」。後來寫劇本時，韓延想到了小時候聽過的那首歌，就把它寫進了劇本，韓延覺得歌詞「我們一起來搖呀搖太陽，不要錯過那好時光」非常契合電影的主題，無論身處什麼樣的困境，只要有正向的信念，就能衝破陰暗。

韓延小時候就聽過「搖太陽」這首歌，當時他不太明白，「老覺得歌名寫錯，感覺用錯了動詞，怎麼會『搖』太陽呢？」，這一直在韓延心裡像是心結，一首流行這麼廣的歌，裡面怎麼會有一個錯字呢？「生活慢慢讓我明白了歌詞的意思」，韓延說。

片中呂途有句對於「搖太陽」的解讀，大意是人生不是每天都是晴天，也有陰天下雨的時候，這時候我們需要把太陽「搖醒」。

悲觀敏感 同質故事找上門

近10年，在韓延導演已上映的作品序列中，除了「動物世界」之外，無論是「生命三部曲」，還是監製的「人生大事」（2022）、執導的「我愛你！」（2023），他一直都在探究生老病死。為何如此著迷這類故事？韓延坦言自己在生活中是個既悲觀又敏感的人，平時對病、苦等問題考慮得比較多，拍這些電影對他來說，也是一種自我療癒的過程。

而且，一直拍這類方向，就總會有類似題材遞到韓延面前來。例如「人生大事」，最初韓延並沒有想參與這部電影，但當劇本遞過來的時候，真的被打動了，「我也不能說，因為我老拍這個東西，我要裝作沒被打動」，韓延覺得，在創作上還是要遵從自己的內心，如果自己被感動到，就迫不及待地想把那種感動分享出來，所以這些年自己一直在這類題材裡兜兜轉轉。

韓延透露，最早接到「滾蛋吧！腫瘤君」劇本的時候，「我的心好像飄走了，就想把這個故事盡快講出來」。但當時他正在幫另一家公司籌備一個項目，馬上就要開機了。他覺得可能要跟「滾蛋吧！腫瘤君」失之交臂了，就寫了一封很長的信給片方，說如果有哪個導演要去拍，自己有一些建議。

「滾蛋吧！腫瘤君」電影海報。（取材自豆瓣電影）

「生命三部曲」 是個人成長標尺

從2015年上映的「滾蛋吧！腫瘤君」到今年的「我們一起搖太陽」，韓延花了9年時間完成了「生命三部曲」，被問到完成後有什麼感受？韓延說，「生命三部曲」是他個人成長的一個標尺，「提醒著我在每一段時期的成長，無論是事業還是個人內心的成長，它們都記錄下來了。我很幸運能碰到這三個故事，把這三個故事拍出來。」

「送你一朵小紅花」電影海報。（取材自豆瓣電影）

這些年，韓延一直有拍攝類型片的計畫；類型片對他而言，某種程度上是一種休息。「老拍這種生命題材看上去好像不難，但作為創作者要跟這些人物去活一遍，其實是很消耗的，內心很疲憊」，韓延說自己目前準備的更多的是商業類型片，等忙完「我們一起搖太陽」的宣傳，很快就會確定之後的計畫。

不過，如果還會有生命題材的項目找過來，韓延也會接著去拍，因為創作者很難偽裝自己的內心。「我始終有一種感覺，冥冥之中覺得這個故事為什麼在這個時間來到我面前，我看到了偏偏對它有感覺，這一定是某種安排，如果不去遵從自己的內心，對於創作是一種背叛」。

（取材自新京報）