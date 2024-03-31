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料理功夫／養生山藥糕

項月華
養生山藥糕
養生山藥糕

山藥含有豐富的碳水化合物和膳食纖維，並含有大量的蛋白、維生素和微量元素，具有補中益氣，養陰化痰的功效，是人們熟知的滋補佳品，在民間有很高的口碑。今我推薦一款養生山藥糕，其營養豐富，口感軟糯，味道甘甜，並且製作方便，是一款老少皆宜的美味點心。

材料：

山藥500克、雞蛋1個、紅棗50克、蘋果1個、奶粉兩湯匙、混合堅果 50克。

養生山藥糕材料
養生山藥糕材料

製作：

1.將山藥削去皮，切成小段；紅棗洗淨後去除棗核；蘋果洗淨去皮切成小塊，一起放入碗中備用。

2.把上述準備好的山藥、紅棗和蘋果，打入雞蛋並和奶粉一起放入攪拌機中打成漿。

3.取一直徑約7英寸的玻璃容器，在其底部和周圍墊一層烘焙紙以方便脫模，然後倒入攪拌好的山藥糊，並在其表面放上一層混合堅果。

4.蒸籠內加水，待其煮滾後放入容器，蒸煮40分鐘後熄火。待其涼卻後，取出脫模並裝盤，一款養生糕點就可品嘗了。

將山藥糊與堅果放入玻璃容器
將山藥糊與堅果放入玻璃容器

小叮嚀：

製作山藥糕宜採用「鐵棍山藥」，因其口感棉軟，適合蒸煮。

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