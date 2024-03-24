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急診室故事／脫水就醫 前衛生署長收5000元帳單

記者邵敏
亞當斯(右二)是川普政府時期的聯邦公共衛生署長。(路透)
亞當斯(右二)是川普政府時期的聯邦公共衛生署長。(路透)

看急診後收到巨額帳單，這恐怕是普通民眾日常生活中最擔憂的事情之一，前聯邦公共衛生署長最近遭遇類似經歷。這位曾身居高位的權威人物，因為脫水前往急診室救治，收到近5000元的自費帳單。對此，前署長稱，美國「醫療體系已崩潰」。

★斥醫療體系已崩潰

亞當斯(Jerome Adams)是川普政府時期的聯邦公共衛生署長，他日前在社群媒體上發布一份近5000元的急診室帳單，這筆錢是保險公司支付帳單後的患者自付金額，前署長分享了自己的親身經歷，帖子在網上受到熱議。

亞當斯今年1月去亞利桑納州（Arizona）出差，白天健行後感到頭暈，朋友叫了救護車，把他送到最近的梅奧診所（Mayo Clinic）急診室。亞當斯途中接受靜脈輸液，到達醫院時，經檢查被診斷脫水。在接下來的18個小時內，他接受了更多靜脈輸液、實驗室檢查、胸部X光檢查等，一直到第二天早上出院，感覺身體恢復。

讓亞當斯震驚的是，之後他就收到這家醫院接近5000元的自費帳單，「如果知道要花這麼多錢，我會說不用了謝謝」。對美國醫療體系瞭如指掌的前署長表示，自己難以接受這麼高昂的自付額，他花了幾個小時打電話給醫院的帳單負責人，了解為什麽費用這麽高，這個過程讓他「大傷腦筋」。

當這位前公共衛生署長查看自己的詳細帳單時，發現醫院將他的脫水列為5級就診（Level 5 visit），這是嚴重程度最高的患者級別，費用也更高，美國急診醫師學會通常將脫水列為四級就診。此外，亞當斯還發現醫院收取的驗血費用是該地區現行費用的11倍，而他的心電圖檢查費用是該地區的三倍，X光檢查的費用是該地區的兩倍。亞當斯表示反對該帳單，他認為自己的就診級別應該定得低一些。

另外一個導致5000元自費帳單的原因是，亞當斯的自付額高達7500元。也就是說，他的醫療保險計畫要求，須自掏腰包支付7500元後，保險公司才會支付超出部分的醫療費用。梅奧診所的帳單部門稱，他可能還會收到另一筆救護車費用的帳單。

★批就診價格不透明

亞當斯表示，此次親身經歷，讓他意識到美國醫療費用過高、就診價格缺乏透明度等一些嚴重問題。患者就診前，通常不知道自己需要花費多少，即使知道，在緊急醫療情況下，患者也不可能貨比三家，選擇便宜的醫院看病。與此同時，隨著保險自付額的攀升，患者承擔的醫療費用比率愈來愈大。

亞當斯感慨，難怪美國人背負這麼重的醫療債務，以他身處的地位財富、知識名望，都不免處於如今境地；那對於普通人來說，更加難以承擔。他直言，「這個體系已經崩潰」。梅奧診所尚未對這起事件發表評論。

醫療債務是個普遍存在的社會問題。一項分析表明，美國2000萬人拖欠醫療債務，1400萬人拖欠1000元或更高債務；研究表明，醫療債務是美國人申請破產的第一大原因，占每年申請破產的近67%，數百萬人因擔心無法承擔的醫療費用，盡量避免去醫院接受必要的治療照護。

亞當斯因脫水急診，收到近5000元的自費帳單。（取自X平台）
亞當斯因脫水急診，收到近5000元的自費帳單。（取自X平台）
看急診後收到巨額帳單，前聯邦公共衛生署長稱，美國「醫療體系已崩潰」。(美聯社)
看急診後收到巨額帳單，前聯邦公共衛生署長稱，美國「醫療體系已崩潰」。(美聯社)

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