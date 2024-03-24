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生活／列車升級 聖荷昆沿線推新車廂

編譯陳盈霖
加州交通廳宣布在美鐵聖荷昆沿線推出新的客運列車。(取自加州交通廳)
加州交通廳宣布在美鐵聖荷昆沿線推出新的客運列車。(取自加州交通廳)

洛杉磯KTLA 5報導，加州交通廳(California Department of Transportation，Caltrans)在美鐵(Amtrak)聖荷昆(San Joaquins)沿線推出新的客運列車。該線路每天有五個班次往返奧克蘭(Oakland)和貝克斯菲(Bakersfield)間，每日有兩個班次往返沙加緬度(Sacramento)和貝克斯菲。目前七列火車中，已有一列開始在奧克蘭至貝克斯菲路線上運行，預計2025年全部投入營運。

新的列車由世界上最大的火車車廂製造公司之一，西門子(Siemens)在沙加緬度製造，在北加州史托克頓(Stockton)完工。火車車廂為單層，完全符合ADA無障礙標準，有寬廣的通道、無障礙衛生間和全自動門，允許輪椅使用者更方便的在車廂間行動。加州利用聯邦資金，以1億3200萬元購買這些新列車。

加州交通廳表示，這是近30年來，在聖荷昆沿線鐵路上進行的首次火車升級，有助將客流量恢復至新冠肺炎疫情前水平。交通廳廳長塔瓦雷斯(Tony Tavares)表示，這些列車不僅替乘客帶來更好的體驗，特別是它們在加州建造，替這些地區帶來經濟繁榮。此外他說，新列車也代表加州「應對氣候變遷」和改善加州交通營運網路的承諾。

聖荷昆聯合權力管理局(San Joaquin Joint Powers Authority)負責管理美鐵的理事會主席休姆(Pat Hume)稱這條線路是區域交通網「骨幹」。他說，新的列車將替乘客帶來全新、舒適和可靠的體驗。

加州 奧克蘭 氣候變遷

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