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養生／6蔬菜 增免疫力抗過敏

黃妙雲
青蔥膳食纖維豐富，富含維生素A、B群、C、E及β胡蘿蔔素。（本報資料照片）
青蔥膳食纖維豐富，富含維生素A、B群、C、E及β胡蘿蔔素。（本報資料照片）

春天蔬食的最佳選擇，營養師建議，以富含維生素A、C豐富的當令蔬菜為主，青蔥、洋蔥等辛香料蔬菜是首選，其他包括芥菜、油菜花、春筍、豌豆莢等，也是春天適合食用的蔬菜，有助抗病毒，保護呼吸道，保腸健胃，提升免疫力，對抗過敏上身。

青蔥 緩解胃潰瘍

在中式料理中，青蔥是重要的辛香料，台灣營養師劉怡里表示，春季是青蔥的盛產期，青蔥膳食纖維豐富，富含維生素A、B群、C、E及β胡蘿蔔素，尤其含有獨特的有機硫化物，有微辣的刺鼻味，有強大的抗氧化力，抗菌力也強，多吃青蔥料理，可改善緩解胃潰瘍症狀，還能降低胃潰瘍發生機率，並有預防感冒、消除疲勞、助排便等功效。

青蔥味辛性溫，能殺菌、健胃整腸，稍微汆燙即可食用，但生蔥較為辛辣刺激，消化道潰瘍的人最好勿生食。劉怡里指出，中醫有一道「蔥白湯」食療方，可以改善「風寒型」感冒，或是吃蔥白粥，都有助於緩解改善初期感冒的不適。

洋蔥含有類黃酮、硫化物兩大營養素，有很強的抗氧化作用。（本報資料照片）
洋蔥含有類黃酮、硫化物兩大營養素，有很強的抗氧化作用。（本報資料照片）

洋蔥 舒緩過敏症

洋蔥是一種辛香料蔬菜，含有類黃酮、硫化物兩大特別的營養素，有很強的抗氧化作用，其中屬於類黃酮的槲皮素，可以抗過敏，抑制過敏反應、抗組織胺，舒緩過敏症狀，洋蔥還有降三高、改善輕微感冒、助排便等功效。

洋蔥的膳食纖維豐富外，並含有寡糖，可以刺激腸道好菌多，幫助腸道蠕動，有助於排便順暢，改善便祕。不過，劉怡里提醒，雖然生吃洋蔥保健效果好，但因洋蔥含寡糖容易脹氣，又有刺激的辛辣味，老人家及腸胃不好的人要避免生吃，建議應煮熟後再食用。像洋蔥炒蛋就是一道不錯的簡單料理。

芥菜富含鉀離子，適合高血壓患者食用。（本報資料照片）
芥菜富含鉀離子，適合高血壓患者食用。（本報資料照片）

芥菜 高血壓可吃

有「長年菜」之稱的芥菜富含鉀離子，適合高血壓患者食用，也富含維生素A、B群、C、β胡蘿蔔素、吲哚等，是增強免疫力、抗過敏、防癌的最佳蔬菜。

劉怡里建議，芥菜可與肉類或海鮮一起烹調，有油脂可以帶出維生素A及β胡蘿蔔素的效用，具有保養氣管、對抗氣喘過敏、提升免疫力、防癌等效果。此外，芥菜的膳食纖維多，還有預防便祕功用。

常吃油菜花，可以提升免疫力，抗過敏效果明顯。（本報資料照片）
常吃油菜花，可以提升免疫力，抗過敏效果明顯。（本報資料照片）

油菜花 有助抗病毒

油菜花是營養豐富的十字花科蔬菜，屬於高鉀、高纖蔬菜，尤其維生素A、C的含量相當高，維生素A的含量還是油菜的三倍以上，維生素A具修復黏膜作用，維生素C則有抗氧化、抗病毒功效，因此，常吃油菜花，可以有效提升免疫力，抗過敏效果明顯。

由於油菜花的含鉀量很高，具有降血壓作用，但不宜高溫烹調，只適合低溫烹調方式。劉怡里建議，高血壓的人可以汆燙後食用，限鉀的腎臟病人勿喝汆燙過的湯汁。

春筍是高鉀食材，有助降血壓、穩定血糖、降血脂。（本報資料照片）
春筍是高鉀食材，有助降血壓、穩定血糖、降血脂。（本報資料照片）

春筍 適合怕胖族

春天是春筍（即孟宗筍）盛產季節，春筍是高鉀食材，有利尿作用，膳食纖維豐富且熱量低，不僅有助降血壓、穩定血糖、降血脂，也適合怕胖族及便祕的人食用。

春筍的維生素E、B群含量高，含鈣量也不錯，又是高纖，很適合煮湯食用，劉怡里建議，春天不妨煮雞肉筍湯，不僅可降三高，有助排便順暢，還能保護腸胃健康，但消化功能不好的人，像老人家或兒童，不宜吃過量。

豌豆莢有助於預防心血管疾病產生。（圖／123RF）
豌豆莢有助於預防心血管疾病產生。（圖／123RF）

豌豆莢 抗老又防癌

豌豆莢不僅高纖、高蛋白質，維生素A含量豐富，維生素C及葉酸的含量也相當高，可提高抗氧化作用，有助於預防心血管疾病產生，具抗老化、防癌、降血壓等功效。

劉怡里說，豌豆莢甜味獨特，口感爽脆，只要清燙、淋點油即可上桌食用。但豌豆吃多了容易腹脹，脾胃不好的人不要一次吃太多。

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