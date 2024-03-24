料理功夫／免烤巧克力草莓芝士蛋糕

巧克力草莓芝士蛋糕

每逢節日，大家免不了見面聚會，這款蛋糕食材易得、做法簡單，口感柔軟又質地細膩，而且不用烤箱。它是一款視覺效果非常驚艷，而且受歡迎的下午茶點心或是飯後甜點。

食材

底部食材：

餅乾100克、溶化奶油40克。

中層食材：

奶油奶酪200克、濃奶油100克、煉奶2湯匙、白糖1湯匙、魚膠粉10g、冷水4湯匙、冷凍草莓1杯。

頂層食材：

半甜巧克力豆4盎司、濃奶油1/2杯、新鮮草莓1顆(可免)。

工具：6吋圓型活底蛋糕模。

作法：

1.奶油奶酪提前一小時從冰箱取出放室溫，使其軟化備用。

2.餅乾放入攪拌機打碎，或捏碎放入夾鏈袋中，用擀面棍壓碎，加入溶化奶油混合均匀。

3.將餅乾碎平鋪在活動模具底部，用湯匙壓緊實，放冰箱冷藏20分鐘備用。

蛋糕底層

4.把冷凍草莓放入攪拌機中打成泥，魚膠粉加入冷水拌一下，再微波15秒使之溶化成魚膠水備用。

5.在大碗中放入軟化的奶油奶酪，加入濃奶油，用手動打蛋器以打圈的方式拌匀，再依次的加入草莓泥、煉奶、白糖、魚膠水全部混合均匀，成順滑無顆粒的草莓慕斯。

6.把蛋糕底層從冰箱取出，倒入草莓慕斯，鋪平後拿起模具在工作台面上敲擊模型底部，讓多餘的空氣排出，再用保鮮膜包好，放冰箱冷藏2小時。

免烤蛋糕中層

7.在小鍋中，用中小火把濃奶油煮熱，關火加入巧克力豆，等2分鐘後再拌勻成濃稠的巧克力糊。

8.等巧克力糊稍微冷卻後，就可倒在草莓慕斯上，再放上入新鮮草莓做點綴，入冰箱冷藏2小時即可脫模切食。

免烤蛋糕成品

小叮嚀：

1.冷凍草莓可用新鮮草莓或其他冷凍水果代替。

2.甜度僅供參考，口味自行加減。

3.若没有活底蛋糕模，最好用烘焙紙剪一個帶把手的圓型蛋糕紙墊層，以便脫模。