料理功夫／鮮魚漿白菜滷

鮮魚漿白菜滷

春寒料峭的時節適合來碗熱騰騰的白菜滷；印象中白菜滷總是作為獅子頭的配菜，這次換個方式，由自行改良的鮮魚漿搭配酸辣的白菜滷，在寒氣未散的春日增添一股溫暖。

材料：

豬肩排骨300克、去骨鯛魚片300克、市售花枝蝦漿200克、大白菜半顆、紅蘿蔔一根、金針菇200克、蔥1根、辣椒一根、生薑一小段、柴魚片適量、烏醋適量、鹽及白胡椒酌量。

作法：

1.大白菜葉洗淨後切段，另外再取1至2片的大白菜葉剁碎，待之後與蝦漿混合。

2.紅蘿蔔削成細絲備用。

3.金針菇洗淨後，以3公分左右的長度切段備用。

4.將去骨鯛魚片剁碎後與花枝蝦漿充分混合，製作成鮮魚漿，再加入切碎的生薑、蔥、紅蘿蔔、大白菜增加風味及口感。

5.豬肩排骨先用滾水燙過後熬成高湯。豬骨撈起後，高湯中加入柴魚片，再將混合好的鮮魚漿捏成直徑約3公分的圓球狀後丟入湯中。待鮮魚漿煮滾浮起後撈起靜置。

6.將大白菜、紅蘿蔔絲、金針菇倒入高湯中煮滾。酌量加入切好的蔥段、辣椒、鹽、白胡椒及烏醋。待大白菜煮成半透明狀後湯底就完成了。

7.最後再將已煮好的鮮魚漿放入白菜湯底，便是一碗酸酸辣辣的鮮魚漿白菜滷。

小叮嚀：

1.市售的花枝蝦漿已調味，因此混合魚塊製作成鮮魚漿的過程中可以不必放調味料，以免過鹹。

2.若想要羹湯的口感，白菜湯底可以再另加勾芡。

3.酸辣的鮮魚漿白菜滷再加入白飯，可以變成口感更豐富的湯泡飯，非常下飯，值得一試。