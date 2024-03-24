我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣芭樂飄香加州 克服冷鏈運輸問題 一解思鄉愁

ISIS公開槍手血洗視角 民眾倒地繼續補槍 中彈男遭利刃反覆割胸

料理功夫／鮮魚漿白菜滷

方之圓
鮮魚漿白菜滷
鮮魚漿白菜滷

春寒料峭的時節適合來碗熱騰騰的白菜滷；印象中白菜滷總是作為獅子頭的配菜，這次換個方式，由自行改良的鮮魚漿搭配酸辣的白菜滷，在寒氣未散的春日增添一股溫暖。

材料：

豬肩排骨300克、去骨鯛魚片300克、市售花枝蝦漿200克、大白菜半顆、紅蘿蔔一根、金針菇200克、蔥1根、辣椒一根、生薑一小段、柴魚片適量、烏醋適量、鹽及白胡椒酌量。

作法：

1.大白菜葉洗淨後切段，另外再取1至2片的大白菜葉剁碎，待之後與蝦漿混合。

2.紅蘿蔔削成細絲備用。

3.金針菇洗淨後，以3公分左右的長度切段備用。

4.將去骨鯛魚片剁碎後與花枝蝦漿充分混合，製作成鮮魚漿，再加入切碎的生薑、蔥、紅蘿蔔、大白菜增加風味及口感。

5.豬肩排骨先用滾水燙過後熬成高湯。豬骨撈起後，高湯中加入柴魚片，再將混合好的鮮魚漿捏成直徑約3公分的圓球狀後丟入湯中。待鮮魚漿煮滾浮起後撈起靜置。

6.將大白菜、紅蘿蔔絲、金針菇倒入高湯中煮滾。酌量加入切好的蔥段、辣椒、鹽、白胡椒及烏醋。待大白菜煮成半透明狀後湯底就完成了。

7.最後再將已煮好的鮮魚漿放入白菜湯底，便是一碗酸酸辣辣的鮮魚漿白菜滷。

小叮嚀：

1.市售的花枝蝦漿已調味，因此混合魚塊製作成鮮魚漿的過程中可以不必放調味料，以免過鹹。

2.若想要羹湯的口感，白菜湯底可以再另加勾芡。

3.酸辣的鮮魚漿白菜滷再加入白飯，可以變成口感更豐富的湯泡飯，非常下飯，值得一試。

鮮魚漿白菜滷泡飯
鮮魚漿白菜滷泡飯

上一則

吃貨／專家：鮭魚沙拉當晚餐 有益心臟

下一則

料理功夫／蔥爆三絲

延伸閱讀

果皮莖葉入菜 營養多元吃得健康

果皮莖葉入菜 營養多元吃得健康
1年減50公斤…賈玲公開瘦身食譜 閱讀量2億

1年減50公斤…賈玲公開瘦身食譜 閱讀量2億
捲心菜餃子

捲心菜餃子
龍年開運 秋葵年菜上桌

龍年開運 秋葵年菜上桌

熱門新聞

蔥花肉鬆炒蛋

料理功夫／家的味道 雞蛋料理2式

2024-03-17 02:10
網紅荷普·祖克伯(Hope Zuckerbrow)將自己以「舒適」為導向的健身方式與哲學和觀眾分享，顛覆了許多人對於運動鍛鍊的觀念，意外引發另類健身風潮。（美聯社）

運動／不用太認真 「舒適有氧」掀風潮

2024-03-17 02:09
父親七歲時拍的全家照，距今90多年了。(圖皆為作者提供)

封面故事／整理遺物 一段傷感之旅

2024-03-17 13:00
「沙丘2」沙蟲造型的爆米花桶。（取材自X平台）

娛樂／票房收入不夠穩 戲院靠爆米花桶吸客

2024-03-17 11:08
有形遺物暖兒身，無形言教傳家寶。(圖為作者提供)

封面故事／談何容易斷捨離？

2024-03-17 15:46
爺爺玩我疫情時做的布偶書。(圖為作者提供)

封面故事／漫長的告別

2024-03-17 02:26

超人氣

更多 >
「是的，我解約啦」26歲女星無預警宣布告別演藝行業

「是的，我解約啦」26歲女星無預警宣布告別演藝行業
凱特罹癌接受「預防性化療」醫師分析哪些情況會動用該療法

凱特罹癌接受「預防性化療」醫師分析哪些情況會動用該療法
汪小菲鬧事成全網笑話 大S發聲一句話漂亮完勝

汪小菲鬧事成全網笑話 大S發聲一句話漂亮完勝
15歲中國留學生莫斯科遇恐攻 憶同行俄友「全身彈孔」

15歲中國留學生莫斯科遇恐攻 憶同行俄友「全身彈孔」
AI人才最大生產國不是美國 竟是中國占了約半數

AI人才最大生產國不是美國 竟是中國占了約半數