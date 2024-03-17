星座／3月17日至3月23日 獅子座運勢大好 天蠍座自我解壓

2024年3月17日至3月23日12星座運勢如何？

牡羊座 3月21日~4月19日

總運指數：★★★★☆

你會在本周深刻體會到語言的藝術，融洽的交流會拉近你與身邊的同事、朋友的距離。但說話語氣稍沒注意，則會讓對方心裡感到些許不舒服。

幸運色彩：青金石藍

速配星座：天秤座

貴人星座：水瓶座

金牛座 4月20日~5月20日

總運指數：★★★☆☆

本周你總會遇上那麼幾個令你噁心的人，破壞你的計畫、或影響你的心情。做好自己就好，不用太在意別人的眼光，以免成為受人操縱的木偶。

幸運色彩：羊毛白

速配星座：處女座

貴人星座：水瓶座

雙子座 5月21日~6月21日

總運指數：★★☆☆☆

本周你就像一個自私的小孩，任性、撒嬌、賣萌，但你會發現沒幾個人買你的帳。若不想讓自己給別人的印象打折，就別凡事只考慮自己。

幸運色彩：苔蘚綠

速配星座：天秤座

貴人星座：天蠍座

巨蟹座 6月22日~7月22日

總運指數：★★★☆☆

愛情穩定，可以與戀人嘗試一些新的約會方式；事業平穩，有機會忙裡偷個閒；經濟市場資訊瞬息萬變，投資 最好憑藉自身經驗。

幸運色彩：寶石藍

速配星座：金牛座

貴人星座：獅子座

獅子座 7月23日~8月22日

總運指數：★★★★★

本周運勢值得喝采，感情的發展趨勢呈上升狀；工作上朋友、家人會給你提供較多便利，讓你順風順水；財運表現平平，支出有減少的跡象。

幸運色彩：古銅青

速配星座：獅子座

貴人星座：天秤座

處女座 8月23日~9月22日

總運指數：★★★☆☆

本周你的警戒線拉得很緊，別人休想侵犯你的地盤。雖說你維護好了自己的權益，但與人相處時過於強勢的態度，讓身邊的人有些吃不消。

幸運色彩：豬肝紫

速配星座：牡羊座

貴人星座：金牛座

天秤座 9月23日~10月23日

總運指數：★★☆☆☆

本周強烈的好奇心會成為你自虐的匕首。你總想去打聽別人的近況、瞭解未知的結果，然而答案往往讓你很受傷。有些事情不知道要比知道好，沒必要給自己找虐受。

幸運色彩：豬肝紫

速配星座：雙子座

貴人星座：雙魚座

天蠍座 10月24日~11月21日

總運指數：★★★★☆

自我解壓能力極強的一周，在任何領域你都能感到輕鬆自如，可以隨心所欲的去做任何事，收穫將比平時多很多。

幸運色彩：芙蓉粉

速配星座：牡羊座

貴人星座：金牛座

射手座 11月22日~12月20日

總運指數：★★☆☆☆

易受外界影響而產生消極心理。當不能積極應對生活時，不妨選擇去安靜的地方走走，不需要刻意調整心態，靜靜宣洩一番之後自然能找回自己。

幸運色彩：鉑金灰

速配星座：巨蟹座

貴人星座：水瓶座

摩羯座 12月21日~1月20日

總運指數：★★★☆☆

本周你待在家裡的時間會比較多，與家人的互動也會因此增加。慢慢你會發現「家」可以讓你避開一些風險，家人還能給你的愛情、事業「充電」。

幸運色彩：玉石白

速配星座：獅子座

貴人星座：射手座

水瓶座 1月21日~2月19日

總運指數：★☆☆☆☆

你正處於最為無助的狀態。很多令人反感的事情降臨到你身上，想躲都躲不掉。為今之計，落跑自然不是上策，只有兵來將擋水來土掩，才能印證「船到橋頭自然直」的老話。

幸運色彩：葡萄紫

速配星座：巨蟹座

貴人星座：天秤座

雙魚座 2月20日~3月20日

總運指數：★★★★☆

與戀人偶爾會鬥嘴，使戀情變得不那麼圓滿；工作會因為你積極的態度呈現明朗的態勢，有時還能得到上司的嘉獎；理財上可得助力，但對自己的管理仍不可大意。

幸運色彩：鑽石藍

速配星座：巨蟹座

貴人星座：摩羯座

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