我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

愛玩的領導者 楊燿宏在矽谷打造「台灣接班梯隊」

影／四川森林大火 連400多公里外的成都「天都黃了」

回響與續篇／去年退貨詐騙 逾千億元

編譯徐薏茹
物流專家表示，隨著整體退貨率激增，零售商面臨的問題日益嚴重，愈來愈多商品以欺詐的方式退回，包括被偷的商品，或是使用假收據退回。(路透)
物流專家表示，隨著整體退貨率激增，零售商面臨的問題日益嚴重，愈來愈多商品以欺詐的方式退回，包括被偷的商品，或是使用假收據退回。(路透)

一些公司在為零售商處理退回的電視時發現，箱子裡裝的竟然是磚塊，還有一些公司在檢查退還的奢侈品時，發現顧客寄來要求全額退款的高檔商品是假貨。物流專家表示，隨著整體退貨率激增，零售商面臨的問題日益嚴重，愈來愈多商品以詐欺的方式退回，包括被偷的商品，或是使用假收據退回。

美國零售聯合會(National Retail Federation，簡稱NRF)估計，2023年美國有超過1000億元的商品以詐欺性的方式被退回，根據NRF的報告，這相當於去年零售商收到整體退貨商品的13.7%，是2020年退貨詐欺的兩倍多；NRF的計算方法在2023年有調整，納入軟體供應商Appriss Retail的顧客退貨數據。

根據NRF的數據，今年消費者預計退回約15%在假期季節期間購買的商品，價值達1480億元，零售商預計其中近17%為詐欺性退貨。

詐騙犯希望利用免費線上退貨等政策獲利，零售商過去四年推出這些策略以吸引疫情期間電商激增的消費者，這些政策導致退貨商品總量增加，因為消費者已經習慣在線上訂購多種尺寸與顏色，再退回不想要的商品。

產業專家表示更多人試圖利用退貨機制，後者認為，只要退貨的運輸標籤被包裹運輸商掃描，他們就能在零售商確認內部的商品是否正確以前收到退款。

研究公司Gartner分析師茵萊特(Tom Enright)指出，有些人寄回一箱磚頭而不是電視，還有人在較低價的商品上貼上高價商品的標籤退回。

退貨服務供應商Optoro執行長阿梅納·阿里(Amena Ali)說，有些人將仿冒品寄回精品零售商，希望在商品確認真假前收到退款，這種詐騙行為肯定會進一步成為零售商的關注重點。

退貨商品通常會被運到倉庫處理，員工可能多日之後才會打開包裹評估商品狀況。

詐欺性退貨的數量通常會在假期購物季的幾周後攀升，這期間有數百萬消費者退換不想要的禮物，專家指出，忙碌的商家及倉庫正好為試圖利用退貨政策的人提供掩護。

零售商 詐欺 疫情

上一則

新聞眼／不只聊天 AI打造線上家教

下一則

回響與續篇／未履行陪審義務 自首才知被騙

延伸閱讀

北韓副外相罕見出訪蒙古國 平壤疫後擴大外交活動

北韓副外相罕見出訪蒙古國 平壤疫後擴大外交活動
網球／哈蕾普禁賽期縮短為9個月 隨時可復出

網球／哈蕾普禁賽期縮短為9個月 隨時可復出
詐新州7旬婦數萬元 法拉盛華男被捕

詐新州7旬婦數萬元 法拉盛華男被捕
研究曝「全球逾10億人肥胖」 比預期早8年

研究曝「全球逾10億人肥胖」 比預期早8年

熱門新聞

出外旅行，如遇需在機場轉機，請先檢查是否在同一個機場，在哪一個航站。（圖／123RF）

生活／羽田與成田 東京機場轉機奇遇記

2024-03-10 01:20
先從投資收入提款，可讓退休帳戶有更多時間透過複利增長。如果直接從401(k)或IRA領錢，可能會損失自己多年的退休儲蓄收入。(圖／123RF)

退休生活／退休後怎麼提款？小心4錯誤

2024-03-10 01:15
洗衣店工作繁雜，大姊(右)來幫忙。（作者提供）

婦女月／悲歡與苦樂 我的洗衣店人生

2024-03-10 01:30
詐騙集團精心策畫騙局，常冒充「聯邦貿易委員會」調查員行騙。(路透)

詐騙ing／假CIA特工恫嚇 理財作家也上當

2024-03-10 12:50
醬油雖有消炎功效，但食用要適量。(圖／123RF)

養生／含納量較少 醬油比鹽健康？

2024-03-10 01:05
大劇場。（圖為作者提供）

旅遊／以弗所古城 海上絲路終點

2024-03-10 01:02

超人氣

更多 >
凱特去哪兒了？修圖風波後 威廉王子首談妻子

凱特去哪兒了？修圖風波後 威廉王子首談妻子
洛縣法醫屍檢報告出爐：李梅被斬首時可能還活著

洛縣法醫屍檢報告出爐：李梅被斬首時可能還活著
「我要下飛機」波音吹哨人寧在機場消磨整天 也不願搭737 Max上青天

「我要下飛機」波音吹哨人寧在機場消磨整天 也不願搭737 Max上青天
悶聲發大財 4星座很低調但財運很好 你上榜了嗎？

悶聲發大財 4星座很低調但財運很好 你上榜了嗎？
照騙門後堅持神隱 凱特沒戴婚戒遭傳婚變 密友曝「這時候」公開露面

照騙門後堅持神隱 凱特沒戴婚戒遭傳婚變 密友曝「這時候」公開露面