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生活／無緣抱回家的珍珠奶茶兔

孟嘉琳
這隻兔子被畫成有東方味道，有一排排的燈籠。（作者提供）
這隻兔子被畫成有東方味道，有一排排的燈籠。（作者提供）

那一夜，他為該出多少錢大傷腦筋。

故事源自2023年扶輪社辦了一個有趣的兔年籌款活動，用玻璃纖維做成各種尺寸的三種兔子造型胚胎，讓當地的藝術家在其兔身上作畫，再把這些被美容過的兔子呈現給市民看，選一個黃道吉日來先做無聲拍賣。我們因為經常上庫市的圖書館，就這樣碰巧看到了這些經過藝術家發揮想像力，替這些兔子著裝，然後等待有心人士願意付愛心款之餘，可以把這些美麗的兔子抱回家做裝飾品或聊天的話題。

兔子創作 小籠包畫上去

當地的藝術家們不負眾望，有兔子以加州的天空藍做背景披上紅花綠葉及蝴蝶，有的一身粉白，配了粉紅的耳朵及類似中國景泰藍的浮雕花飾；有隻大型的一看就知道是美國當地原住民的花樣設計，色彩強烈耀眼。

在圖書館外有室外展示的幾隻兔子，有一隻跟日本姊妹市有關，因為其全身畫滿了櫻花，粉嫩的顏色讓人一見傾心，這是附有國民外交責任的非賣品。另外一隻是一看就明白跟義大利有關，因為兔子身上一隻靴子是義大利國家的地圖。

「無聲拍賣」開始，入室去看所有等待被拍賣的兔子時，看到一隻身前畫了一排夜市小吃店，一排紅燈籠吊在小店家的上方，很具東方色彩，連鍋貼、小籠包等點心都被畫上了；繞到兔身後一看，不得了，一杯珍珠奶茶也被畫在這隻兔子的背後，還有那象徵性特強的大吸管。這下子先生有了把這隻兔子抱回家的念頭。一來珍珠奶茶是他的最愛，我怕他過胖，常提醒他不要喝太多，他經常會用他有限的中文跟我說他需要補一補；他視珍珠奶茶為他的補品，就算喝不著實物，看了也可以起望梅止渴的作用。

各種尺寸的兔子經藝術家點妝作畫之後，一起陳列，讓民眾來喊價拍賣。（作者提供）
各種尺寸的兔子經藝術家點妝作畫之後，一起陳列，讓民眾來喊價拍賣。（作者提供）

通常被拍賣的東西都不會便宜，尤其是眾人喜歡的作品，通常會水漲船高，我在一旁不敢作聲。只見先生開始用手機上網查拍賣的遊戲規則，而且發現已經有人開始競標了。

我是兔年生的，心中暗想若真有幸抱回這隻別具匠心的兔年代表兔，還挺浪漫的。但我又是一個務實者，忍不住擔心真要標到這兔子，已經擁擠不堪的家，哪來多餘的空間可迎客呢？所以我不積極鼓勵先生去競標，在圖書館逛逛我們就回家了。

拍賣競標 眾人搶出高價

次日先生上班時，仍難以忘懷那隻背後面帶有珍珠奶茶的兔子，來電要我在真正現場拍賣時去一趟，參加實況拍賣。我知道他下班晚趕不及，我若不去，他會很失望，就勉為其難的帶著他的心願準備把那身上背了珍珠奶茶的兔子買下。但是可愛的東西人見人愛。

拍賣開始時，主持人把一隻隻兔子端出來讓有意者舉牌來競標，當輪到這一隻我們想要的兔子出場時，我才一舉牌，馬上被人出更高的價錢勝過；連忙短訊告知先生，他說：妳可以出更高的價錢，那隻兔子買不到，買其他隻兔子也可以。我的天哪，他不怕我抱一窩昂貴的兔子回家嗎？

各種尺寸的兔子經藝術家點妝作畫之後，一起陳列，讓民眾來喊價拍賣。（作者提供）
各種尺寸的兔子經藝術家點妝作畫之後，一起陳列，讓民眾來喊價拍賣。（作者提供）

在我眼巴巴看著別人把那隻和我們情深緣淺的兔子抱走的那一刻，我遠遠見到先生竟然出現在入口處，他畢竟是下了班火速趕來了。後來我們樂見這些社區有心人士在輪番上下舉牌抬高兔兒們的身價，且為扶輪社籌到了3萬美元。其中部分款項是準備要送去幫助正在戰亂中的烏克蘭。

我們雖沒有抱回任何兔子，但這兔年的拍賣會讓我難忘。不知今年有沒有龍造型的龍寶寶可以讓市民參加創作及拍賣，我們期待當地的藝術家再一次大顯身手。

拍賣 圖書館 義大利

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