移民專頁／4月排期 親屬移民大都原地踏步

2024年4月移民截期表。（資料來源╱國務院、製表╱特派員黃惠玲）

國務院 8日公布2024年4月移民 排期，其中親屬移民項目，除永久居民的配偶及未成年子女前進兩個多月，其他都原地踏步；職業移民中國出生第一優先及第二優先，分別前進一個半月及一個月，第四優先一般類中國出生前進約12個月，宗教人士有名額。職業移民第五優先非區域中心有名額，區域中心則無變化。

親屬移民類：

第一優先(公民的成年未婚子女)原地踏步；

第二優先2-A類(永久居民的配偶及未成年子女)前進兩個多月；

第二優先2-B類(永久居民的成年未婚子女)原地踏步；

第三優先(公民已婚子女)原地踏步；

第四優先(成年公民兄弟姊妹)原地踏步。

職業移民類：

中國出生第一優先前進一個半月，非中國出生有名額；

中國出生第二優先(具高等學位或特殊能力者)前進一個月；非中國出生前進一個多月；

中國出生第三優先(一般類)原地踏步，非中國出生前進兩個多月；

中國出生第三優先(非技術勞工 )原地踏步，非中國出生前進一個月；

中國出生第四優先(一般類)前進約12個月，非中國出生前進約12個月；

中國出生第四優先(宗教人士)及非中國出生均有名額；

中國出生第五優先EB-5非區域中心原地踏步，非中國出生有名額；

中國出生第五優先EB-5區域中心及非中國出生均有名額。