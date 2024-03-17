封面故事／放不下的回憶

安妮（左二）、姐姐唐娜(右三)以及母親瑪麗(左一)，1984年與義大利的親戚們合影。(美聯社)

美聯社作家安妮·迪諾琴齊奧 (Anne D’Innocenzio) 在母親去世後清理童年的家時，發現了許多充滿了回憶的物品來提醒她過去的事情，許多回憶和物品都令她難以放下。

她的母親在因罹癌於2023年2月去世。雖然她和姊姊不想賣掉家裡的房子，但她們卻開始意識到，自己無法像父母那樣仔細的維護它。但更重要的是，媽媽不在後，家已變成只是一棟房子。

媽媽是迪諾琴齊奧最好的朋友，這個家一直是親友們聚會的中心，享受媽媽的好手藝，圍著一台1936年的小型三角鋼琴，唱著歌曲，有時會小小走調。

她說，媽媽留下了很多紀念品，整齊地放在閣樓裡，包括她讀大學時的筆記本和小時候的衣服、唱片和裝滿了5000張幻燈片的盒子。

媽媽在世時就一直告訴她，不要丟掉這些重要的物品和回憶；在媽媽過世後，她和姊姊開始整理這些物品，並專注在留下她最心愛的紀念品，有些物品還是需要清除。

房子內有許多童年時的回憶，包括過去在義大利 和荷蘭生活時的藝術品，仍然保持著童年時期的臥室家具，廚房裡有幾十年前的精美炊具，包括一個80年歷史的麵粉篩子和一個1960年代的攪拌機，以及一個1940年代的食品秤。

媽媽曾經想拍賣 一些物品，但被告知年輕一代似乎不太欣賞這些木製瓷櫃和舊東西。她們餐具送給親戚，自己則是帶走了一些家具、地毯和廚具，也把舊的木頭雪橇改造成節慶裝飾，將小時候放娃娃的木製高腳椅改造成植物架。

至於七歲開始彈的鋼琴讓她最放不下，因為太老舊慈善機構不收，最後是媽媽的鋼琴調音師買下它並轉售給一位音樂家。雖然對於這樣的結果還算滿意，但看著鋼琴運出房子還是讓人心痛。

迪諾琴齊奧將75箱物品搬進了自己的公寓，也清掉了公寓內一些不重要的東西，像是沙發，來放置更多來自舊家的紀念品，將自己的藝術品換成媽媽的。她的姊姊也特別從波士頓 飛來幫她重新布置公寓，也成功地整理好了數千張幻燈片。

至於她的廚房現在裡面也堆滿了媽媽的物品，包括舊的攪拌機和篩子，以及一些自己的配件。

她分享，清理媽媽的舊房子讓她充分再次感受到媽媽對充滿家庭、藝術、書籍和旅行的生活的熱情。媽媽也教會了她們購買和保養物品的價值，保存家族歷史實在具有非凡意義。

現在走在自己的公寓裡她經常會流淚，「現在家裡擺滿了我父母的物品和我自己的物品，但自己沒有孩子，不知道在自己過世後，會不會有人花時間仔細整理她的物品，或者直接把它們全部丟掉。」