我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

愛玩的領導者 楊燿宏在矽谷打造「台灣接班梯隊」

影／四川森林大火 連400多公里外的成都「天都黃了」

運動／舉重增肌 還能預防骨鬆

編譯莊瑞萌
舉重。（Photo by Yulissa Tagle on Unsplash）
舉重。（Photo by Yulissa Tagle on Unsplash）

許多人透過舉重來增強肌肉和塑造身體線條，但其實舉重也是一種促進骨骼健康的運動，可以減少因骨質疏鬆症而引起骨折風險。

當骨質和礦物質密度降低時，就會發生骨質疏鬆症，天然骨骼具有微小孔洞，但隨著密度降低，孔洞擴大，變得較弱，就會增加斷裂的風險。因此，即使輕微的壓力也可能導致骨折。國家衛生院(National Institute of Health)指出，骨折好發於髖骨、手腕或脊椎。不過，好消息是骨頭是活的，而且其密度可以改善。

哈佛健康出版社的報告指出，在美國，約有800萬名女性及200萬名男性有骨質疏鬆症，導致每年發生超過200萬件骨折意外，「髖部骨折通常最為嚴重，10人中就有6人摔斷髖骨後，就無法完全恢復到以往的獨立狀態。」

預防出現骨質疏鬆症，以及當症狀出現需重建骨骼最佳解決方法之一就是舉重。

「數十年來，對患有骨質疏鬆症的人來說，傳統建議是進行輕緩運動，不要太過激烈。」葛瑞菲斯大學(Griffith University)貝克(Belinda Beck)教授說，「大家一直認為解決骨質疏鬆症的運動方式就是盡量不要摔倒。因此，平衡和穩定性的運動被優先考慮，重點就是是預防跌倒，但這類型的運動並無助於建立新的骨骼。」

施壓骨頭 促進骨質生長

貝克指出，骨骼在建立的過程中，受到壓力時骨頭就會彎曲，而重物施加壓力。儘管骨骼看起來堅固，但那些小孔是透過通道相連，當骨骼彎曲時，流體會觸發骨骼的壓力感應器，發送建立骨骼的訊息。

而且無論年齡多大，都可以透過舉重來重建骨骼。哈佛文章指出，「研究顯示，重量訓練期間對骨頭推拉施壓，可減緩骨質流失，甚至可以促進骨質生長。對骨頭施加壓力的活動，能促使建骨細胞採取行動，形成較強健、密度較高的骨骼。」 

上一則

醫藥／腎臟惡化分5期 何時該洗腎？

下一則

料理功夫／家的味道 雞蛋料理2式

延伸閱讀

中國核電廠排水含氚量 最多達日本福島第一核廠9倍

中國核電廠排水含氚量 最多達日本福島第一核廠9倍
記者採訪國會暴亂被捕 輿論譁然

記者採訪國會暴亂被捕 輿論譁然
以色列深入空襲黎巴嫩領土 真主黨成員2死

以色列深入空襲黎巴嫩領土 真主黨成員2死
這個運動 不單長肌肉也養骨

這個運動 不單長肌肉也養骨

熱門新聞

出外旅行，如遇需在機場轉機，請先檢查是否在同一個機場，在哪一個航站。（圖／123RF）

生活／羽田與成田 東京機場轉機奇遇記

2024-03-10 01:20
先從投資收入提款，可讓退休帳戶有更多時間透過複利增長。如果直接從401(k)或IRA領錢，可能會損失自己多年的退休儲蓄收入。(圖／123RF)

退休生活／退休後怎麼提款？小心4錯誤

2024-03-10 01:15
洗衣店工作繁雜，大姊(右)來幫忙。（作者提供）

婦女月／悲歡與苦樂 我的洗衣店人生

2024-03-10 01:30
詐騙集團精心策畫騙局，常冒充「聯邦貿易委員會」調查員行騙。(路透)

詐騙ing／假CIA特工恫嚇 理財作家也上當

2024-03-10 12:50
醬油雖有消炎功效，但食用要適量。(圖／123RF)

養生／含納量較少 醬油比鹽健康？

2024-03-10 01:05
大劇場。（圖為作者提供）

旅遊／以弗所古城 海上絲路終點

2024-03-10 01:02

超人氣

更多 >
凱特去哪兒了？修圖風波後 威廉王子首談妻子

凱特去哪兒了？修圖風波後 威廉王子首談妻子
洛縣法醫屍檢報告出爐：李梅被斬首時可能還活著

洛縣法醫屍檢報告出爐：李梅被斬首時可能還活著
「我要下飛機」波音吹哨人寧在機場消磨整天 也不願搭737 Max上青天

「我要下飛機」波音吹哨人寧在機場消磨整天 也不願搭737 Max上青天
悶聲發大財 4星座很低調但財運很好 你上榜了嗎？

悶聲發大財 4星座很低調但財運很好 你上榜了嗎？
照騙門後堅持神隱 凱特沒戴婚戒遭傳婚變 密友曝「這時候」公開露面

照騙門後堅持神隱 凱特沒戴婚戒遭傳婚變 密友曝「這時候」公開露面