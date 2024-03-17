我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

愛玩的領導者 楊燿宏在矽谷打造「台灣接班梯隊」

影／四川森林大火 連400多公里外的成都「天都黃了」

醫藥／腎絞痛 可能是結石引起

翁唯真
腎絞痛可能是體內結石引起，嚴重者須照斷層做體外震波碎石。(圖／123RF)
腎絞痛可能是體內結石引起，嚴重者須照斷層做體外震波碎石。(圖／123RF)

你知道可能每個人身體中都有腎結石嗎？只是不一定會出現症狀，但若結石掉下來卡在輸尿管中，就會造成疼痛，醫師提醒，若出現疼痛症狀，打完止痛針痛感緩解，只要吃藥多喝水排便就能排除石頭，但若打完針仍相當不舒服，則需安排電腦斷層，確認石頭位置並安排震波碎石。

腎絞痛最常見原因為腎臟裡面有石頭，台灣國軍桃園總醫院急診醫學科醫師楊大緯觀察，臨床上常見情形，病人突然急性劇烈的疼痛，疼痛的部位可以是腰、下腹、鼠蹊痛，甚至有男生會說睪丸陰囊在痛。

楊大緯說，通常這樣病患疼痛都會非常不舒服，到急診就醫第一步會先打止痛針，再來留小便檢查小便，之後再照一張肚子X光片，而大部分病人止痛針生效後，疼痛就會得到緩解。

而檢查小便可能會出現血尿，楊大緯表示，因為石頭從腎臟掉到輸尿管後，石頭跟輸尿管內皮會摩擦造成出血，而肚子的X光片可能可以看到腎結石、輸尿管結石，不過X光片並不是非常準確檢查，不一定能看到結石，這跟石頭大小成分有關，但只要有血尿就是間接地說，這次的疼痛是由結石造成。

楊大緯指出，若檢查看到結石，則可回家休息多喝水吃藥排尿，3天後泌尿外科門診追蹤，因這絕大多數石頭都是比較小顆的，應該都可以靠自己解出來；至於疼痛緩解有限的，就須進一步檢查，像看超音波有沒有石頭塞住有水腎現象，甚至看不到石頭情形，須安排電腦斷層去把石頭大小位置看清楚，甚至要評估是否要找泌尿外科醫生做體外震波碎石。

上一則

養生／老年憂鬱 引發假性失智

下一則

醫藥／腎臟惡化分5期 何時該洗腎？

延伸閱讀

鈣太少就骨鬆 補太多小心易結石、消化不良

鈣太少就骨鬆 補太多小心易結石、消化不良
婦咳嗽月餘竟肺癌末期 蘇一峰：超過3周沒好 建議照X光

婦咳嗽月餘竟肺癌末期 蘇一峰：超過3周沒好 建議照X光
吃南瓜子好處多 護心臟防結石還可助眠

吃南瓜子好處多 護心臟防結石還可助眠
78歲翁突無痛性血尿竟是膀胱癌 醫提醒莫輕忽

78歲翁突無痛性血尿竟是膀胱癌 醫提醒莫輕忽

熱門新聞

出外旅行，如遇需在機場轉機，請先檢查是否在同一個機場，在哪一個航站。（圖／123RF）

生活／羽田與成田 東京機場轉機奇遇記

2024-03-10 01:20
先從投資收入提款，可讓退休帳戶有更多時間透過複利增長。如果直接從401(k)或IRA領錢，可能會損失自己多年的退休儲蓄收入。(圖／123RF)

退休生活／退休後怎麼提款？小心4錯誤

2024-03-10 01:15
洗衣店工作繁雜，大姊(右)來幫忙。（作者提供）

婦女月／悲歡與苦樂 我的洗衣店人生

2024-03-10 01:30
詐騙集團精心策畫騙局，常冒充「聯邦貿易委員會」調查員行騙。(路透)

詐騙ing／假CIA特工恫嚇 理財作家也上當

2024-03-10 12:50
醬油雖有消炎功效，但食用要適量。(圖／123RF)

養生／含納量較少 醬油比鹽健康？

2024-03-10 01:05
大劇場。（圖為作者提供）

旅遊／以弗所古城 海上絲路終點

2024-03-10 01:02

超人氣

更多 >
凱特去哪兒了？修圖風波後 威廉王子首談妻子

凱特去哪兒了？修圖風波後 威廉王子首談妻子
洛縣法醫屍檢報告出爐：李梅被斬首時可能還活著

洛縣法醫屍檢報告出爐：李梅被斬首時可能還活著
「我要下飛機」波音吹哨人寧在機場消磨整天 也不願搭737 Max上青天

「我要下飛機」波音吹哨人寧在機場消磨整天 也不願搭737 Max上青天
悶聲發大財 4星座很低調但財運很好 你上榜了嗎？

悶聲發大財 4星座很低調但財運很好 你上榜了嗎？
照騙門後堅持神隱 凱特沒戴婚戒遭傳婚變 密友曝「這時候」公開露面

照騙門後堅持神隱 凱特沒戴婚戒遭傳婚變 密友曝「這時候」公開露面