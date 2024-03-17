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料理功夫／薑蔥鮮蠔拌麵

林隱
薑蔥鮮蠔拌麵
薑蔥鮮蠔拌麵

材料（一人份）：

白麵一份、急凍大牡蠣（又稱蠔）8至10隻、薑一小段、青蔥一株、橄欖油兩至三茶匙、鹽少許、白胡椒粉少許。

作法：

1.薑蔥切粒。

2.牡蠣不必解凍，用開水略沖。

3.煮水，水滾放麵。

4.另一爐開猛火，下一茶匙油，油略熱放薑粒炒香，再放牡蠣，撒些白胡椒粉，待牡蠣煮至出汁，把湯汁倒起待用。

5.牡蠣和薑粒留在鍋中，下一茶匙油煎香牡蠣，麵如未熟而牡蠣已煎香，可先關火。

6.麵煮好即可加進鍋裡，再放牡蠣汁，開猛火，有需要可再加少許油，用筷子拌炒，待牡蠣汁被麵吸透，即以鹽和白胡椒粉調味，加蔥再拌勻，可裝盤。

7.如喜歡吃嫩牡蠣，拌麵前須將牡蠣先離鍋，待麵吸透湯汁時，再把牡蠣放入鍋拌勻，再以鹽和白胡椒粉調味，加蔥拌勻，便可上菜。

薑蔥鮮蠔拌麵烹煮過程
薑蔥鮮蠔拌麵烹煮過程

小叮嚀：

1.南韓或日本急涷大牡蠣價廉物美，一大包放在冰箱備用，可吃三至四次。

2.吃完拌麵，在煮完麵的水放點鹽和油，燙一盤青菜吃，更健康。

3.下班後即使疲憊不堪，花20分鐘煮一盤新鮮熱辣的薑蔥鮮牡蠣拌麵，吃好一點、健康點，煮和吃絕對有療癒效果。

★世界周刊廣徵天下各家廚藝祕笈

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1.除了材料、作法外，請提供做菜關鍵或小叮嚀。

2.請附料理過程及成品照片檔至少4張，畫素至少要300萬以上，勿使用濾鏡。

3.投稿請至email：[email protected]

4.來函請附中英文姓名、電話、稿費寄送地址、稿費支付抬頭，請留底稿，不論來函刊出與否，恕不退件。請勿一稿兩投，編者有權刪節。

5.本報系海內外各報紙相關版面或世界日報新聞網得選用刊登，並收錄於聯合知識庫(udndata.com)。

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