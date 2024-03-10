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星座／3月10日至3月16日 獅子座游刃有餘 雙魚座嘗試改變

科技紫微網

2024年3月10日至3月16日12星座運勢如何？

牡羊座 3月21日~4月19日

總運指數：★☆☆☆☆

本周你對於新的人和事都心存排拒，可越是不喜歡，他們就越喜歡找上你。你不得不去學會如何與陌生人交流，怎麼去熟悉新的任務。

幸運色彩：草根白

速配星座：巨蟹座

貴人星座：水瓶座

金牛座  4月20日~5月20日

總運指數：★★★★☆

幸運之神會在這週賜予你神力，相信自己就有能力把事情做好，不過凡事還是得按照規章進行，一旦走錯了路，什麼努力都白搭。

幸運色彩：火焰紅

速配星座：牡羊座

貴人星座：水瓶座

雙子座  5月21日~6月21日

總運指數：★★★☆☆

以前若是對別人有過承諾，這一周會是你履行諾言的時候。強而有力的執行力會是你兌現諾言的致勝關鍵。

幸運色彩：奶油白

速配星座：雙子座

貴人星座：獅子座

巨蟹座  6月22日~7月22日

總運指數：★★☆☆☆

公事與私事結伴來襲，令你本周忙得像轉個不停的陀螺。若能理清頭緒，把事情排出優先順序，按照輕重緩急一個個去處理，結果必定不錯。

幸運色彩：玉米黃

速配星座：巨蟹座

貴人星座：水瓶座

獅子座  7月23日~8月22日

總運指數：★★★★★

自信滿滿的一周，做什麼都感覺游刃有餘，許多事情你都不用費吹灰之力便能處理得漂漂亮亮，讓你頗有成就感。

幸運色彩：辣椒紅

速配星座：雙子座

貴人星座：摩羯座

處女座  8月23日~9月22日

總運指數：★★★☆☆

若你和某人一直處於冷戰、對立狀態，本周會是結束這種敵對狀態的最佳時機。只要你肯踏出握手言和的第一步，就能讓兩人的關係開始改善。

幸運色彩：科幻銀

速配星座：巨蟹座

貴人星座：射手座

天秤座  9月23日~10月23日

總運指數：★★★★★

本周運勢值得你得意，愛情打響漂亮的守衛戰；學業上要取得較好的成績，基本功還得加強，進步會異常顯著；財運讓人羨慕，但也不能忽略財物保管。

幸運色彩：淺蓮紅

速配星座：獅子座

貴人星座：射手座

天蠍座  10月24日~11月21日

總運指數：★★★☆☆

本周你待在家裡的時間會比較多，與家人的互動也會因此增加。慢慢你會發現「家」可以讓你避開一些風險，家人還能給你的愛情、事業「充電」。

幸運色彩：森林綠

速配星座：處女座

貴人星座：射手座

射手座  11月22日~12月20日

總運指數：★★★★☆

平順的運勢，會讓你這一周過得舒適安穩，不用為愛情太過折騰；事業進入平穩期，一切都將有條不紊地進行；財運火候恰好，進帳會比支出多很多。

幸運色彩：奶油白

速配星座：巨蟹座

貴人星座：水瓶座

摩羯座  12月21日~1月20日

總運指數：★★★☆☆

感情的事勉強不得，給彼此一些時間才能找到最適合兩人的相處方式；工作不可太急躁，慢工才能出細活；財運可望找到突破點，要好好把握機會。

幸運色彩：太空

速配星座：獅子座

貴人星座：摩羯座

水瓶座  1月21日~2月19日

總運指數：★★★★☆

愛情走在爬坡路上，有些辛苦但值得回味；事業上風平浪靜，按部就班就好了；財運良好，可以從偏財上嘗到甜頭。

幸運色彩：丁香紫

速配星座：金牛座

貴人星座：處女座

雙魚座  2月20日~3月20日

總運指數：★★☆☆☆

沒有改變就沒有成長的一周。凡事若只管接受安排，你就只會在平淡無味中度過。唯有試著做出改變，嘗試一些沒有做過的事情，方能改善本周運勢。

幸運色彩：瑪瑙藍

速配星座：巨蟹座

貴人星座：獅子座

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