移民專頁／核實申請人經歷 移民局可致電前雇主
讀者問：
我正在申請移民，想私自加點內容。請問，移民局真的會派人或打電話給前公司去核實嗎？如果雇主經驗證明信中存在微小差異，是否會導致I-140被審計（Audit）？在申請I-140時會被審計嗎？還是在PERM刊登廣告的時候？如果我的前雇主不給我加上技能項目，是否有必要提起訴訟？
答：
美國公民及移民服務局可能會致電為你撰寫先前經驗證明信的前雇主，來核實你的真實經歷，特別是當移民局有理由懷疑該證明信的合法性時。如果你的證明信中存在細微差異，美國移民局可能會致電該公司，以確保你獲得了該技能，並在信函證明的時間內保持在規定的職位上。在這種情況下，美國移民局也可能會詢問該公司如何知道他們在信中證明的內容。移民局也可能要求進一步的證據（而非審計），讓你有機會解釋I-140案件中的差異並澄清其他問題。雇主經驗證明信確實是在你提交I-140時使用，而不是在提交PERM ETA 9089時使用。如果你的前公司沒有為你增加技能項目，你將不會贏得任何訴訟。他們是否願意證明你的特定技能、職責、頭銜或就業日期完全取決於你以前的公司。
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