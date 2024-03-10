移民專頁／核實申請人經歷 移民局可致電前雇主

美國公民及移民服務局為了核實你的真實經歷，可能會致電給為你撰寫先前經驗證明信的前雇主。（路透）

讀者問：

我正在申請移民，想私自加點內容。請問，移民局 真的會派人或打電話給前公司去核實嗎？如果雇主經驗證明信中存在微小差異，是否會導致I-140被審計（Audit）？在申請I-140時會被審計嗎？還是在PERM刊登廣告的時候？如果我的前雇主不給我加上技能項目，是否有必要提起訴訟？

答：

美國公民 及移民服務局可能會致電為你撰寫先前經驗證明信的前雇主，來核實你的真實經歷，特別是當移民局有理由懷疑該證明信的合法性時。如果你的證明信中存在細微差異，美國移民局可能會致電該公司，以確保你獲得了該技能，並在信函證明的時間內保持在規定的職位上。在這種情況下，美國移民局也可能會詢問該公司如何知道他們在信中證明的內容。移民局也可能要求進一步的證據（而非審計），讓你有機會解釋I-140案件中的差異並澄清其他問題。雇主經驗證明信確實是在你提交I-140時使用，而不是在提交PERM ETA 9089時使用。如果你的前公司沒有為你增加技能項目，你將不會贏得任何訴訟。他們是否願意證明你的特定技能、職責、頭銜或就業 日期完全取決於你以前的公司。