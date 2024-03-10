移民專頁／獲博士學位後提交NIW 較為有利

在提交NIW案例之前，獲得博士學位並發表你的博士畢業論文是個好主意。(路透)

讀者問：

我的條件不是很優越，我在美國取得碩士學位，目前正在攻讀博士學位。我正在考慮要不要申請綠卡 及何時申請，所以聯繫了幾家律師事務所，但是看到律師事務所的回覆後，我現在很猶豫是博士畢業文章發出來之後做NIW(國家利益豁免)，還是現在就做。核心矛盾：博士畢業後有新論文再申請還是現在申請？

答：

這個問題的答案實際上取決於你目前擁有多少證據，證明你有能力推進你的事業領域，及你的事業領域具有實質性優點和國家重要性，並且總的來說，免除工作機會的需求對美國有利。雖然我無法判斷你提出的成就是否具有重大價值或重要性，因為你沒有具體說明你的碩士和博士學位的領域，以及你打算從事的工作類型，但你在申請時是否擁有博士學位將成為進入第二和第三個面向（你有能力推進你的領域，並且免除工作機會的需求將對美國有益）的考慮因素。

在判斷你是否處於有利地位時，美國移民局 通常會考慮你領域的學位、證書或執照等證據；你的專利、商標或版權；你所在領域的專家的推薦信，描述你過去的成就；發表有關你的成就或目前工作的文章或媒體報導；你作品的引用歷史；證明你影響了你的工作領域的證據；來自未來或潛在雇主和客戶的信件；你已獲得風險投資 家等美國投資者投資的證據；顯示擬議工作的潛在影響的合約、協議或許可證；你在你的工作領域獲得獎項和補助金的證據；以及顯示其他人如何使用你的作品的證據。

如果你有大量上述證據來滿足第二個方面的要求，你也許可以放心地提交NIW申請，而無需完成你的博士學習和論文。然而，如果你的證據較為有限，那麼在提交NIW案例之前獲得博士學位並發表你的博士畢業論文是個好主意，因為這將進一步證明你有能力推進你的研究領域。你的博士學位完成也可能有利於第三方面的裁決（總的來說，免除工作邀請函將對美國有利），因為即使有其他美國員工可於與聘用，擁有博士學位也可能會增加你的貢獻，為美國帶來潛在利益。然而，你應該根據你的其餘證據的平衡性，以及針對你特定情況提前，而不是推遲提交的總體好處或風險，來評估你是否想在完成博士學位之前或之後提交你的NIW申請。