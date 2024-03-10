婦女月／悲歡與苦樂 我的洗衣店人生

洗衣店工作繁雜，大姊(右)來幫忙。（作者提供）

1987年6月，我老公先跟旅行團來美國，為什麼夫妻沒有同時來呢，很簡單，就是沒那麼多錢啊，半年過後，老公寄錢回去給我，我1987年11月，一來美國就是冬天，我跟著旅行團來，先跟旅行團在加州玩了一個星期，再獨自搭飛機去紐約找老公。

1987年 踏上尋夢路

到達紐約JFK機場，我就叫了一輛車直奔曼哈頓 唐人街孔子雕像那兒，那個年代老公沒有手機，老公在信中交代約在那裡見面；當時老公在賣海鮮部門處理魚，見到面後，我們一起回到唐人街的公寓。老公分租一間房，放了兩個Twin牀墊，我們就打地鋪睡覺，早上起床那個牀墊要豎起來，才有空間走路。

回首這一生，開洗衣店也有30年了。（作者提供）

在美國，很多人都會把各式各樣東西丟在路邊，有一次我坐巴士去工作，看到等車附近有張小小的桌椅，立刻很有勇氣地把它抱上巴士，一路抱回家，我們終於可以坐在桌椅吃飯了，當那包飯放在桌上，不必再趴在地上吃了，真的、好滿足。

來紐約兩周後，我在世界日報看到廣告，曼哈頓15街、第一跟第二Ave洗衣店徵人，我很順利開始洗衣店工作，老闆是福州人，雖然他說他是香港來的，可是一聽口音就是福州人。在那邊做了一年，然後我轉去布魯克林的台灣人洗衣店，在那兒做了兩、三年。

我做洗衣店工錢每兩周發一次，每個月950元，分兩次發，每次發薪水，我都會很開心去洗衣店對面的Deli買柳丁汁，那是我最開心的時刻。現在上了年紀，不再想喝這些東西了，但當時每次喝我都好開心，因為都是自己努力賺來的。

就這樣，唐人街公寓小房間住了一年，我們搬去布魯克林。

離鄉背井 從早忙到晚

在洗衣店工作，每天從早上7點忙到晚上7點，一周六天，老闆有提供午餐，平常是12點、1點吃午餐，星期六客人多，到下午3點鐘才吃午餐，餓到前胸貼後背，還得繼續幹活，回家和老公抱怨不想做了。

嘴裡說不做，心裡其實也會害怕老闆炒魷魚，要找其他工作又怕不容易，我們離鄉背井離開親人孩子都是為了賺錢，一時一刻都不敢鬆懈，怕老闆不高興，我做的那家洗衣店老闆在的時候，他會自己去客戶家deliver，如果只有老闆娘在，她會叫我去。我個子矮小，紐約市公寓很多沒有電梯，抱著衣服爬四、五樓，對我很吃力。

布魯克林台灣老闆洗衣店月薪1200元，他們有乾洗、也有水洗，我在那兒學會乾洗衣服估價等細項，今天我能自己開水洗、乾洗店，就是從那兒學出來的。

到布魯克林台灣老闆洗衣店，從曼哈頓唐人街過去很遠，我們決定搬過去。當時搬家，不像現在的人叫個搬家公司，或是自己租卡車，因為我們沒有身分，沒有駕照，也沒有車，於是我們推著手推車，坐地鐵一趟趟這樣搬，回想以前的事，要怎麼說呢，好笑嗎？辛苦嗎？走過來的。感恩現在的一切。

我們來美國的時候，女兒快兩歲，留在馬來西亞，兩年多後，女兒終於順利被帶過來美國了，孩子來了之後，因為台灣老闆是不休周末的，我就另外找一家猶太老闆的洗衣店，因為他讓我休周末，我在那兒待了兩、三年。

女兒來到美國之後，開始讀幼稚園，她來之後，我老公不再賣魚，改行做裝修，因為裝修的時間比較自由。

買房也買店 一把火考驗真情

女兒來了之後，我們搬到皇后區Jackson Heights，租地下室兩房，空間較大，在這裡住了兩、三年。每次下大雨，客廳、廚房都潮濕滲水，滿苦惱的，不過地下室租金便宜，女兒來了，開銷變大。

洗衣店所有的東西，都由老公親手修理。（作者提供）

1991年底，我們搬去法拉盛 ，那時候膽子大，沒什麼錢，也敢去買個一房一廳的Co-op公寓(合作公寓)；想到付出去租金都給房東，買回來就是自己的。那時大家都不想買Co-op，貸款很順利下來，只需出一點點頭期款，條件是五年內要付完貸款。我們夫妻倆可以的。

1991年，來美國的第四年，我們擁有了在美國的第一間Apartment房子。

住法拉盛時，還在猶太老闆那兒工作，為了要早些回家煮晚飯，我自願做早班，每天5點起早摸黑去搭火車上班。

女兒剛接來美國時，母女合影。（作者提供）

一路走來 感恩貴人相助

女兒託給同棟樓的婆婆去課後補導班接女兒放學，先回她家，我們下班再去接，一天8元，如果學校放假則要25元，幾乎是我一半的工錢；為了省錢，有時我帶她去洗衣店上班，有時爸爸帶她去工地。

老公剛做裝修學徒時，工錢比較低，我們又剛買房，Co-op每月都要付貸款跟管理費，所以每一分錢都要算過，過得很刻苦。現在回想起來很感恩，一路走來，都有很多貴人幫助，又有很多冥冥中的好機運。

猶太老闆每天給我60元工資，兩、三年沒漲過，1994年開始，我開始在報紙上看有沒有便宜洗衣店賣，曼哈頓的比較貴買不起，有一家在Westchester County，生意不好，只賣1萬3000元，那是我付得起的價錢。

1994年，來美國第七年，我們擁有了自己的洗衣店。

買下店之後，我每天要轉兩班車，才能從法拉盛到Westchester，來回三小時；凌晨4點多就得起床，有時候起不來，老公只好載我去上班，他那時已有駕照，通常他載我到7號車的車站，我盡量追，如果追不上，他就直接載我去店裡。今年3月是我倆結婚41年，他是一位好老公和好父親。

1994年8月，接了這家店，那個地區近80%是黑人，一開始我很害怕，一到天黑，就趕緊把門鎖上，有客人來，我才敢開門，直到熟悉那個地區，發現居民其實都很好，我不再鎖門；我們生意愈來愈好，四年後，1998年，老公不做裝修了，就來店裡和我一起做，我們夫妻倆一起開洗衣店直到現在。

1996年，我們為了女兒，從法拉盛搬到Westchester離店不遠的一個小鎮，不想讓女兒放學時回家沒人，於是我們在那兒又買了一間Co-op，再次遇到貴人，就是我先生以前做裝修時的客人，他願意幫我們做銀行擔保，真的非常感恩這些曾經幫助過我們的人。

2004年8月，剛好是我開店滿十年，當天早上，我正準備走到店裡，路上遇到一個客人攔住我們，叫我們不要過去，說昨天半夜整排八家店面全部燒毀，我聽到整個人呆住，發抖到說不出半句話來，想哭也哭不出來。其他人經過，看我呆在那兒，關心地問「Are you OK？」我才慢慢恍神過來，事情已經發生了，真的要擔憂也沒用，傷心又怎樣，難過又怎樣？只有面對。

我的洗衣店人生。（作者提供）

回首來時路 滿足又快樂

很多客人主動抱住我說，不要管他們的衣服，先顧好自己和做該做的事情，我當時感動得哭出聲來。回想起來，我一開始還怕這些黑人，也不會和他們閒聊，沒想到那些平常不太說話的客人愛心那麼大。

之後，開始跑保險、找律師、聯絡客戶、東奔西跑，再累還是得找另一家店。五周後，我買下一家店，就是現在的這家店，到今年8月，這家店我就做20年了，加上前一家店，總共開洗衣店30年了。

雖然我們夫妻倆已過60歲，但心裡還年輕，還在做洗衣店。現在生活安穩，女兒有自己的工作，這正是我們一家想要的生活。

走過艱辛路 全家相伴感情好

2004年8月，第一家洗衣店燒掉了，五周後，經朋友介紹，火速買下另外一家，生活一張開眼什麼都要錢，必須立刻有收入進來；剛買的時候也是沒生意，回家路上看到別家店生意很好，心裡會想還可以再多做些什麼？

作者和老公年輕時，在家鄉馬來西亞留影。（作者提供）

慢慢的，生意愈來愈好，這個第二家店是有乾洗機器的，我們會去沒有乾洗機器的洗衣店拿衣服，回來自己洗好之後就再送過去，這部分利潤其實不高。

我們夫妻倆整天一直做、一直努力，有時缺人手、員工請假，就從早上6點做到晚上10點、11點，有時候還要女兒來幫忙送衣服。一周七天，真的累到快垮掉，可是還是堅持著，直到門市生意做起來，我們把那些外包洗衣店利潤較小的放棄不做了，只專心做門市，不必再那麼辛苦跑東跑西。

來美37年，作者和老公經過人生歷練。（作者提供）

老公出意外 全家淚相擁

在美國三、四十年來，發生過大大小小的事情，有一次，老公在裝修工地發生意外，接到通知，在坐地鐵途中不曾張開過眼睛，因為害怕，心裡一直默念阿彌陀佛，在醫院見到他時，一家三口抱著流淚。那時候我還在猶太人老闆那邊打工，收入不多，接到醫院的帳單時，壓力好大。

來了美國，故鄉家人發生什麼事情也都很難受；爸爸1997年走了，我無法回去；二哥2007年心臟病突發離開我們，一接到外甥女的電話，才跟我講一句「…離開了」，我立刻放聲大哭，嚇到老公跑出來問我發生什麼事，我真的無法釋懷，他才48歲，太年輕了，但是我卻什麼都無法做。

移民路的前半段真的很難走，我是跳機的，那麼多年來，每天連作夢就是盼著何時才能拿到綠卡 ，到處打聽，巴望哪裡可以申請綠卡，還被人騙過錢。最後是有一個老公做裝修的客人，台灣人，擔保我老公，才幫我們申請到的，當我拿到綠卡那一刻，我真的哭了，是難過還是興奮，已分不清了。

女兒畢業了，也有工作了，全家合影。（作者提供）

再回到家鄉 相隔已28年

再回到馬來西亞已時隔28年，當面見到自己的親人，抱著姊妹哭得淅瀝嘩啦。一切都過去了，現在隨時可以回去看她們。

我最大幸福就是，我們一家感情都很好，合作無間，我們夫妻兩人工作都沒有怨言，一起在店裡輪流休息、工作不分你我、說說笑笑，一直做到今天，偶爾意見不同，自己走開避免吵架。有了綠卡、經濟穩定之後，我們開始做投資，買多房間的屋子出租，老公之前做裝修的、也會修東西，出租屋都由他來打點，洗衣店由我打點請員工，我們工作的時間就更短更輕鬆了。

作者和老公年輕時，在家鄉馬來西亞留影。（作者提供）

所以，我認為在美國只要努力工作、節儉存錢，都會有很好的生活。我們兩夫妻過著滿足快樂的好生活，女兒有好的工作，我們每年出國旅遊兩、三次，去旅遊的時候，洗衣店就關門，現在已不是賺錢第一，如何過好日子才是最重要的。

考公民的時候，考官問我，你為什麼要考公民？你喜歡在美國生活嗎？我跟他講，我非常喜歡美國，美國給我們一家很多很好的機會，讓我實現我的夢想。我很感恩美國，感恩一切。

（原文「飄洋過海37年-我的洗衣店人生」刊登於臉書「飄洋過海的人生」社團，獲版主及作者同意刊出）