婦女月／走入她的時尚潮流 領帶不是男性專屬

我和朋友在曼哈頓的一家法國餐廳吃飯。我穿上的黑色西裝、黑色襯衫，再搭配一條黑色緞面領帶。我能感受到打破傳統時尚規範所帶來的自信和力量。（作者提供）

當我讀小學的時候，常常看著父親參加婚宴及重要場合時，會特別打上領帶及穿上西裝。那時，就覺得打領帶是一件很酷的事情。所以，父親就教我「怎麼打領帶」才會看起來更好看。身為小女孩的我，早就比其他男生還要知道領帶怎麼自己打。

過去的傳統文化裡，打領帶一直是男性的專利。然而，在今日的潮流變化中，女性正在將領帶作為時尚宣言，為她們的服裝增添一抹精緻和獨特的風采。我們清楚知道，自己的穿著方式不僅僅是我們個人風格的反映，更是一種意象表達。

回憶兒時，我就知道打完領帶的「平結」若太大，就顯得過於老氣，反之，若領結打得小小又緊實才會顯得好看又時尚。所以漸漸長大後，我開始會留意男明星或其他男性打的領帶，以及選的領帶寬度，來判斷他們是否穿著得體或有沒有品味。

重要的是，領帶的不同打法或應該挑選什麼材質、圖案的領帶，絕對是領帶讓一套西裝畫龍點睛的關鍵。因為除了挑選適合的領帶做搭配，打出好看的領結更能展現一個人的氣質，提升造型完美度。

我偶爾喜歡打上領帶來彰顯我的造型，讓自己與眾不同。一條簡單的素色領帶可以增添色彩，提升我的品味。重要的是它打破傳統規範，以一種真實和有力的方式表達自己。

巧合的是，不久前，我和朋友在曼哈頓 的一家法國餐廳吃飯。我認為那是剛好展示領帶的重要場合，並為我的裝扮增添一絲正式趣味的完美時機。我穿上的黑色西裝、黑色襯衫，再搭配一條黑色緞面領帶。當我走進餐廳時，我能感受到打破傳統時尚規範所帶來的自信和力量。