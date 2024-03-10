每周一書／古代比丘尼如何出家？《修行的女人》紀錄27段艱苦故事

《修行的女人》(紐約世界書局提供)

《修行的女人》一書作者鍾玲，集學者與作家於一身，她深度刻畫中國佛教由古至今26位比丘尼艱苦卓絕的修行故事，另收入一篇當代女子修習道家的山中傳奇。

她以嚴謹的學術訓練考據古書，爬梳2000多年的歷史，融入師隨千佛山白雲老禪師學佛的經驗，發揮創作的感性與想像力，在史實的基礎上，用小說的創意筆法添磚加瓦，讓歷代比丘尼波瀾跌宕、高潮迭起的一生躍然紙上。從4世紀初西晉的第一位淨撿尼師，到清末的了定尼師，生動描繪18位古代尼師可歌可泣的傳說；再由1911年民初寫到2023年當代的七位法師，並細緻描摹2500年前佛陀收的第一個比丘尼弟子大愛道，以及1990年代一位女子到台灣的山中學習道家修煉的故事。

全書32篇穿梭在史實與虛構之間，單篇讀來是精采絕倫的短篇小說，貫串來看，是有助理解佛教發展脈絡與女性修行者史傳的重要文本。佛教傳入中國初期女子出家無門，因為授具足戒的儀式必須有多位比丘尼戒師，而中土的比丘都是男眾，4世紀的淨撿尼師和5世紀初的僧果尼師都面臨這種困境，她們如何正式受戒呢？

古代女子在家庭與社會的抵制下出家不易，比如4世紀的明感尼師原是當家大夫人，歷經被綁去山寨十年驚心動魄的劫難，後以堅韌的心智向丈夫和家族爭取到出家。5世紀的曇暉尼師幼年已有愛慕她的未婚夫，她想方設法偷偷逃去寺院。清朝末年美人尼師了定，17歲嫁入高門，後來拋開蒙受的不白之冤遁入空門。

民國以降，從雲遊世界的清貧女畫家到創辦華梵大學的曉雲法師、剃度出家的大學校長隆迅法師、在巴西 為佛教拓土開疆的覺誠法師等人，在在寫下璀璨動人的篇章。

鍾玲以編年作傳，靈活運用小說手法，勾勒出輾轉於各地的27位修行的女人的平生風景。她深情卻節制的行文，細筆刻鑿立體鮮明的人物圖像，鋪陳古今時代的氛圍，探尋淚光閃閃下人心歷經的千迴百轉。本書是修行入門的引路燈，更是扣問心靈的啟示錄，讀著故事，彷彿佛來，佛在，拈花微笑。

台灣中央大學中國文學系教授李瑞騰說，鍾玲自己也是「修行的女人」，她在家修行，在任何工作或活動的場域修行，寫《修行的女人》是她行佛的一種方式。當全球女力崛起，這本書將成為一面鏡子，映顯佛教世界曾經出現過的諸多比丘尼現象，提醒我們男眾女眾理當平等，一切不合時宜的陋習惡規都必須消失。

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